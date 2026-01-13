Quand la Cité de la langue française rend hommage aux langues arabes

« Il faut absolument comprendre l’arabe pour comprendre le monde », écrivait Rabelais. Bien avant l’ordonnance de 1539 faisant du français la langue du royaume, François Ier fonde en 1530 le Collège Royal, futur Collège de France, et décide que l’arabe y sera enseigné aux côtés du grec, de l’hébreu, du latin et du français.

Cinq siècles plus tard, alors que l’arabe - et plus précisément le berbère plutôt que l’arabe maghrébin - est devenu la deuxième langue parlée en France, la Cité internationale de la langue française choisit de lui faire hospitalité.

Pendant toute la durée de l’événement, la cour du Jeu de Paume accueille une installation mettant en scène certaines lettres de l’alphabet arabe. Un geste symbolique et artistique, accompagné d’un hommage rendu aux créateurs et créatrices qui travaillent cette langue dans leurs œuvres.

Une programmation culturelle étendue

L’événement s’articule autour d’une programmation mêlant arts plastiques, littérature, rencontres et pratiques artistiques.

L’installation artistique J’aime / I Love de Marie Khouri est visible du 24 janvier au 30 août 2026. L’artiste est également au cœur d’une rencontre programmée le 22 mai à 15h.

Dès le 24 janvier, un colloque intitulé Kateb Yacine, la voix indomptée de la langue réunit plusieurs intervenants, parmi lesquels Benjamin Stora, Tassadit Yacine et Hafid Adnani. Les échanges se tiennent de 11h à 18h.

Une exposition consacrée à La Bibliomule de Cordoue, imaginée par Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau, est également proposée. La programmation inclut par ailleurs un atelier d’initiation à la calligraphie arabe animé par l’artiste Hadil Salih, le 23 mai à 14h30.

Un temps fort est annoncé le samedi 27 juin, avec une succession d’ateliers, un grand débat, une projection, un spectacle, un concert et des ateliers théâtre, offrant une approche collective et transversale des langues arabes.

À Villers-Cotterêts, lieu hautement symbolique de l’histoire linguistique française, Nos langues arabes propose ainsi un parcours où se croisent histoire, création contemporaine et pratiques vivantes, en donnant à voir et à entendre une langue multiple, partagée et profondément présente.

Ci-dessous, le programme détaillé :

Crédits photo : Peinture de Bashar Murkus © Nancy Mkaabal

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com