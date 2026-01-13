Prix du roman d’écologie 2026 : six livres en lice

La sélection 2026 met en avant des récits de contextes environnementaux marqués. Les romans retenus abordent la dégradation des milieux naturels, les bouleversements climatiques ou les rapports conflictuels entre sociétés humaines et territoires. Les univers décrits vont de paysages forestiers à des villes post-apocalyptiques, en passant par des zones littorales soumises à des pratiques traditionnelles controversées.

Le comité de sélection, coprésidé par Lucile Schmid, vice-présidente de la fondation La Fabrique écologique, et l’écrivain Laurent Quintreau, a arrêté une liste de six titres. Le prix s’est donné pour mission de récompenser chaque année un ouvrage francophone « qui place l’écologie au cœur de son intrigue ».

Les romans retenus pour l’édition 2026 sont les suivants :

Tovaangar, de Céline Minard (Rivages)

Les Dernières Écritures, de Hélène Zimmer (POL)

Bûcheron, de Mathias Bonneau (Seuil)

Le Palmier, de Valentine Goby (Actes Sud)

Quitter la vallée, de Renaud de Chaumaray (Gallimard, collection Blanche)

Grindagráp, de Caryl Férez (Gallimard, Série noire)

Une distinction installée dans le paysage littéraire

En 2025, le prix a été attribué à Corinne Royer pour Ceux du lac (Points). Le roman retrace le destin d’une famille tzigane chassée de son lieu de vie, destiné à devenir une réserve naturelle protégée. L’ouvrage met en lumière les conséquences sociales de certaines politiques environnementales.

Le Prix du roman d’écologie associe des acteurs du monde littéraire et des spécialistes des questions écologiques au sein de son comité. Il distingue des romans relevant de registres variés, du polar à la fiction contemporaine, en passant par le récit d’anticipation.

Le lauréat de l’édition 2026 sera annoncé le 15 avril 2026 lors d’une cérémonie organisée au Centre Wallonie Bruxelles, à Paris.

