Quand TikTok transforme une bibliothèque de Prague en attraction touristique

Cette attraction s’appelle Idiom, souvent surnommée « Column of Knowledge » (Colonne du savoir). L’installation de l’artiste slovaque Matej Krén prend la forme d’une colonne composée de 8000 livres, percée d’une ouverture en forme de goutte : en se penchant, on plonge dans un jeu de miroirs qui donne l’illusion d’un puits infini. Elle est visible dans le vestibule de la bibliothèque centrale, sur Mariánské náměstí, et y est installée de manière permanente depuis 1998.

Installée depuis plus de 25 ans, l’œuvre n’a pourtant longtemps attiré qu’un public discret. La viralité n’a en réalité commencé qu’il y a trois ans. Fin 2022, Idiom se retrouve propulsée par les algorithmes de TikTok, et le phénomène prend une ampleur inattendue.

Aux périodes de pointe, comme Noël ou Pâques, l’installation peut attirer environ 1000 visiteurs par jour. « Nous allons devoir gérer cela d’une manière ou d’une autre, car faire face à cette foule de touristes n’a rien à voir avec notre mission de base », reconnaît la porte-parole de la bibliothèque, Lenka Hanzlíková, auprès de l'AFP.

Pour celles et ceux qui viennent réellement travailler, l’ambiance a changé. La bibliothèque centrale compte des espaces de travail destinés aux étudiants et lecteurs, et l’affluence autour d’Idiom peut saturer le hall, compliquant la circulation et l’accès aux services. C’est cette friction – entre lieu de lecture et « spot à selfie » – qui a poussé l’établissement à revoir sa copie...

« La plupart des lecteurs en rient et trouvent la situation étrange, mais nous avons déjà eu des personnes qui faisaient la queue des touristes en pensant qu’il s’agissait de celle pour rendre les livres », raconte la porte-parole.

La réponse choisie est plutôt douce : organiser l’accueil au lieu de dresser des barrières. La bibliothèque a déjà réservé l’une de ses cinq entrées aux visiteurs venus spécifiquement pour l’installation. Elle prévoit également un réaménagement du foyer, avec une zone d’attente en intérieur, des assises et la possibilité de se rafraîchir, afin de fluidifier l’expérience touristique tout en préservant le fonctionnement de l’établissement.

À plus long terme, l’hypothèse d’un droit d’accès spécifique et le recours à des agents pour encadrer la foule sont également envisagés. Une manière d’anticiper une fréquentation qui ne semble pas près de retomber.

La bibliothèque a par ailleurs développé l’ouverture « sans personnel » sur certaines plages horaires et étend ses dispositifs d’accès pour mieux répartir les flux, notamment le week-end. Elle a aussi mis en ligne une page dédiée à Idiom (horaires, informations pratiques), une façon d’encadrer une visite devenue quasi incontournable pour une partie du public de passage.

À noter : le bâtiment lui-même mérite le détour. La bibliothèque centrale est un ensemble Art déco conçu par l’architecte František Roith, construit entre 1925 et 1928. Dans le hall, on trouve notamment des vitraux de Josef Sejpka et, dans la salle centrale, un décor de plafond signé František Kysela.

Le choix de Prague contraste avec celui d’autres grandes villes européennes, qui ont opté pour des mesures plus restrictives face au surtourisme. À Venise, la contribution d’accès demandée aux visiteurs à la journée est maintenue et renforcée en 2026 : elle s’appliquera sur 60 journées dans l’année, avec un montant variable selon la date de réservation.

À Florence, la municipalité, en lien avec les autorités du patrimoine, prévoit de limiter fortement les terrasses dans le centre historique classé à l’UNESCO, avec l’interdiction annoncée d’installations dans une cinquantaine de rues.

Reste que la « TikTokification » des lieux patrimoniaux ne concerne pas que les bibliothèques. Prague a déjà cherché à reprendre la main sur certains usages touristiques, par exemple en interdisant les « pub crawls » nocturnes organisés dans une partie de la ville, pour limiter les nuisances.

De son côté, Matej Krén observe le phénomène avec surprise. « Je pensais que l’œuvre tomberait dans l’oubli, je n’avais aucune intention de créer une attraction touristique », confie l’artiste, qui dit n’avoir jamais imaginé une telle frénésie.

En toile de fond, la pression touristique reste bien réelle : Prague indique avoir franchi un niveau record de fréquentation en 2024, avec plus de 8 millions de touristes ayant passé au moins une nuit sur place.

Dans ce contexte, l’histoire d’Idiom ressemble à un petit laboratoire : comment protéger un service public… tout en acceptant que, parfois, ce qui attire le plus, c’est un miroir au fond d’une colonne de livres.

