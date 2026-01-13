Lancement de la 2e édition du Prix NET, dédié aux recueils de nouvelles étrangères traduites

L’association Tout Court ouvre l’appel à participation pour la deuxième édition du Prix NET (Nouvelles Étrangères Traduites). Ce prix entend mettre en lumière le genre de la nouvelle, encore largement marginalisé dans l’édition française, en récompensant chaque année un recueil de nouvelles traduites et publié au cours des deux années précédentes.
Le 13/01/2026 à 12:35 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
13/01/2026 à 12:35
La première édition du Prix NET a été attribuée en 2025 au recueil Le collectionneur de serpents de Jurica Pavičić, traduit du croate par Olivier Lannuzel et publié aux éditions Agullo.
Le prix s’appuie sur un réseau de partenaires culturels et de librairies répartis sur l’ensemble du territoire, ainsi que sur le festival D’Un Pays l’Autre à Lille et la Cave Po’ à Toulouse. Le recueil lauréat bénéficie d’un programme de médiation et de valorisation comprenant des lectures publiques par des comédien·nes dans les librairies et lieux partenaires, des enregistrements de podcasts, ainsi que des rencontres autour de la nouvelle associant le·a traducteur·ice et/ou l’éditeur·ice.
Les maisons d’édition peuvent déposer leur candidature jusqu’au 10 février 2026 en envoyant un message à l’adresse suivante : associationtoutcourt@gmail.com. En retour, l’association Tout Court communiquera les modalités d’envoi des ouvrages, qui devront comprendre trois exemplaires papier et un exemplaire au format numérique.
Pour être éligibles, les recueils doivent avoir été publiés en 2024 ou 2025, être tirés à un minimum de 500 exemplaires et ne peuvent être présentés qu’une seule fois au prix.
Le règlement détaillé est consultable ici.
La liste des recueils finalistes sera annoncée avant l’été. Le recueil lauréat sera dévoilé en novembre 2026, à l’occasion du festival D’Un Pays l’Autre à Lille.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : La Pierre de Rosette, dans le British Museum (© Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0)
