Agnès Desarthe : “Ce livre aurait été presque impossible à écrire”

« Ce récit aurait été presque impossible à écrire s’il n’était pas né d’un hasard grâce à la rencontre avec l’éditrice de la collection La Résonnante. Je n’aurais pas eu la force de le porter s’il n’était pas né de cette commande pour la collection dont le principe est : une musique déclenche un récit », assure l'autrice.

Le dispositif est simple, presque minimal : une œuvre musicale comme point d’origine, comme déclencheur. Mais ce principe agit ici comme un révélateur. La musique choisie — Enta Omri d’Oum Kalthoum — n’est pas un simple motif esthétique ; elle devient un fil, un appel, une mémoire sonore qui traverse les générations et les langues.

« J’ai su que c’était pour moi, c’était une évidence car la musique a une place très importante dans ma vie. Un jour l’éditrice m’a appelée, et je m’entends lui dire : j’ai choisi la musique, c’est Enta Omri d’Oum Kalthoum, alors qu’une seconde auparavant, je n’avais pas encore choisi. C’est par ce mouvement inconscient très fort que ma parole a dépassé ma pensée. »

Ce dépassement — de la parole sur la pensée — est au cœur du livre. Écrire Qui se ressemble, c’est accepter que quelque chose échappe, que le texte précède l’intention. Assise devant son ordinateur, Agnès Desarthe voit affluer des images qu’elle croyait enfouies : une date, un lieu, une atmosphère. Le récit s’ouvre sur une soirée précise, celle du 6 octobre 1973, jour du déclenchement de la guerre du Kippour, vécue à hauteur d’enfant.

« En m’installant à l’ordinateur un texte surgit et je me revois le 6 octobre 1973, je retrouve des souvenirs enterrés, endormis. J’apprends ce soir-là, qu’une guerre a été déclarée, la Guerre du Kippour. »

Le regard est celui d’une petite fille qui ne comprend pas tout, mais ressent tout. La peur, d’abord indistincte, se charge aussitôt de l’histoire familiale : celle des persécutions, de l’exil, des traumatismes transmis sans mots. Le livre avance ainsi par strates, comme un millefeuille mémoriel : l’enfance, la figure du père, les deux grand-mères, les langues qui se croisent sans toujours se comprendre.

Au centre, presque comme une présence tutélaire, la voix d’Oum Kalsoum. La grande chanteuse égyptienne n’est pas seulement un symbole culturel ; elle devient une médiatrice intime, un pont entre l’autrice et sa grand-mère paternelle, restée pour elle une énigme.

« La figure d’Oum Kalsoum révèle les origines arabophones de ma famille, elle entretient un lien avec ma grand-mère paternelle puisque dans l’enfance je les avais identifiées l’une à l’autre, leur trouvant une ressemblance. Oum Kalsoum me permet d’aborder le personnage de ma grand-mère qui est demeuré pour moi assez énigmatique toute ma vie puisqu’elle ne parlait pas français et moi je ne parlais pas son dialecte judéo-arabe et c’était comme si j’avais accès à elle par le biais de la grande chanteuse égyptienne. »

Cette circulation par la musique dit beaucoup de la manière dont Agnès Desarthe conçoit la mémoire : non comme un récit ordonné, mais comme un ensemble de sensations préservées. Les souvenirs, chez elle, ne se recomposent pas ; ils attendent.

« Chez moi les souvenirs sont gardés comme dans une crypte, ils sont en parfait état et je m’y connecte très facilement. C’est peut-être lié au fait que j’écris beaucoup pour les enfants et j’ai l’habitude de me mettre dans la tête d’un enfant, c’est une souplesse particulière que j’ai développée, ça ne me demande aucun effort. »

Cette fidélité aux perceptions premières implique une éthique de l’écriture : ne pas surinterpréter, ne pas rationaliser a posteriori. Le souvenir doit rester dans son étrangeté, avec ses angles morts.

« J’ai un grand respect pour les sensations du souvenir, j’essaye de ne jamais l’interpréter, de le prendre tel qu’il vient, comme un rêve qu’on raconterait sans essayer de le rationnaliser, de remettre de la logique là où il n’y en a pas, je les accueille avec toute leur étrangeté. »

Qui se ressemble est aussi un livre des langues. Le français, langue d’écriture, y côtoie l’arabe, le judéo-arabe, le russe, le yiddish — langues entendues, désirées, parfois fantasmées. Dans l’enfance, elles étaient chargées d’un mystère particulier.

« J’ai baigné dans une atmosphère polyglotte en essayant d’assigner des langues à des êtres et des situations. […] Les langues étrangères étaient le lieu du secret, de la passion. » Ce désir de franchir les frontières linguistiques trouvera plus tard une résolution dans la traduction, métier-passerelle par excellence.

« Le fait de devenir traductrice a été comme la résolution de toutes ces interrogations car grâce à ce métier je franchis sans cesse cette frontière entre les langues qui est pour moi un espace d’ivresse : l’entre-deux-langues. »

Enfin, la musique, omniprésente, agit comme une école du pluralisme : aucune hiérarchie, aucune clôture. « J’ai rencontré la musique très tôt et très fort, j’ai eu accès très jeune à toutes sortes de musiques. […] Tout est venu en même temps, il n’y avait pas de hiérarchie. Comme pour les langues étrangères, cela a aiguisé ma curiosité. »

Dans Qui se ressemble, Agnès Desarthe ne cherche ni à conclure ni à trancher. Elle avance par résonances, par rapprochements parfois fragiles, souvent éclairants. Le livre ne propose pas une définition de l’identité ; il en montre la complexité vécue, incarnée, sensible. Et c’est peut-être là sa force la plus durable : faire entendre, dans une époque saturée de discours, la voix basse et juste de la mémoire quand elle accepte enfin de se dire.

