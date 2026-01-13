Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini

Après avoir dominé les listes de ventes de fiction adulte pendant plus d'un an, Freida McFadden continue de capitaliser sur un succès qui ne montre aucun signe d’essoufflement, en tout cas du point de vue des chiffres. Sourcebooks, la maison d'édition indépendante américaine qui publie ses livres depuis 2023, a annoncé la signature d’un nouveau contrat avec l’autrice, prolongeant leur fructueuse collaboration jusqu’en 2028.

L’éditeur a acquis les droits mondiaux anglophones au format imprimé de trois nouveaux romans, après des négociations exclusives menées par l’agente Christina Hogrebe, de la Jane Rotrosen Agency.

Les trois titres paraîtront au format hardcover [version imprimée cartonnée, NdR], avec une première sortie prévue début 2027, suivie de deux autres publications, la première la même année, puis la seconde en 2028. Jenna Jankowski, directrice éditoriale adjointe chez Poisoned Pen Press, supervisera ces nouvelles parutions.

En 2025, McFadden plaçait huit livres dans le top 15 des meilleures ventes annuelles en France, pour un total revendiqué de plus de six millions d’exemplaires papier écoulés dans l'hexagone.

Cette performance a été largement dopée par le succès de l’adaptation cinématographique de La femme de ménage, roman publié en 2022 et devenu, entre-temps, une franchise à part entière. Sorti en salles le 24 décembre, le film a engrangé 133 millions $ au box-office mondial, et une suite a d’ores et déjà été confirmée. De quoi prolonger encore un peu la visibilité d’un univers que certains lecteurs commencent pourtant à connaître par cœur.

Une machine bien huilée

Avant même l’arrivée de ces nouveaux romans, Freida McFadden a déjà un calendrier chargé pour 2026. Six livres sont annoncés, à commencer par Dear Debbie, attendu le 27 janvier pour les territoires anglo-saxons. Ce récit, toujours classé dans la catégorie Thriller, met en scène une chroniqueuse qui, dans un journal, répond aux questions des lectrices en leur donnant divers conseils. Pour le moment, aucune traduction en français ne semble prévue.

D'après Deadline, le roman aurait été acquis par Amazon MGM Studios en vue d’une adaptation télévisée, avant même sa sortie en librairie. Preuve que l'autrice est devenue une poule aux œufs d'or, et plus seulement pour les éditeurs.

Suivront Want to Know a Secret ? en mars et The Divorce en mai, qui confirment un rythme de publication très soutenu qui laisse peu de place à la rareté. Parallèlement, plusieurs autres adaptations sont en développement : The Teacher chez Apple Original Films, The Tenant pour Amazon MGM, Never Lie pour Netflix et The Surrogate Mother chez Sony Pictures.

Côté éditeur, l’enthousiasme est de mise. « Nous sommes vraiment excités d'approfondir notre partenariat avec Freida » a déclaré Dominique Raccah, PDG et éditrice de Sourcebooks, chez Publishers Weekly, avant d’ajouter : « Ensemble, nous avons repoussé les limites et créé un programme innovant qui continue de renforcer son lien avec un lectorat toujours plus large et fidèle. » Et de conclure : « Ce n’est que le début. »

À LIRE - Freida McFadden écrase le marché du livre en 2025 : les chiffres qui donnent le vertige

Reste à savoir comment cette dynamique se traduira hors du marché anglophone. En France, les romans de Freida McFadden sont publiés par les éditions City, mais l’éditeur n’a pour le moment pas répondu à nos sollicitations concernant d'éventuelles traductions. Le suspense se situe donc davantage du côté des contrats que des rebondissements fictionnels.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com