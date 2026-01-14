Simon de Jocas : “Être éditeur, c’est aller à la rencontre de l’autre

La cession — il préfère dire « transmission » — a été signée le 19 décembre. Mais l’histoire commence avant la date, dans cette zone où l’on avance sans scénario verrouillé, avec l’expérience comme boussole. « Il n’y avait rien de prévu de façon écrite. Ce n’est pas comme si tu quittes un emploi pour en avoir un autre. » Le calendrier, lui, s’est construit au fil d’une mécanique bien réelle : banques, vérifications, signatures… et imprévus.

Car un détail matériel a soudain pris toute la place : la découverte d’un sol contaminé sous les bureaux. Dans un contexte de prêt, la décontamination devient une condition, un coût, une attente. « On a découvert qu’il y avait un sol contaminé et, dans le contexte du prêt bancaire, il fallait décontaminer. » « Il y a eu un trou béant dans le sous-sol du bureau. »

L’épisode a crispé tout le monde, parce qu’il n’était dans aucun plan. Simon de Jocas le raconte sans dramatisation, avec cette distance qui vient quand l’essentiel est ailleurs. « Là, ce n’était pas drôle parce qu’on avait hâte que ça soit fini et que ça finissait plus de finir. » Et pourtant, déjà, il déplace la scène vers le futur, comme pour ranger l’incident dans la catégorie des anecdotes. « Dans 35 ans, on rira de ce moment-là. »

Un passage de relais, véritablement

Ce qu’il retient, lui, n’est pas l’accroc, mais la nature du passage de témoin. La maison n’a pas été confiée à un investisseur extérieur : elle est reprise par trois personnes qui la connaissent de l’intérieur, par la pratique et par le quotidien. « Ce ne sont pas des nouveaux venus : ils comprennent le monde de l’édition, ils connaissent les gens de l’édition. » Il cite leurs noms comme on présente une relève : Nicolas Trost, Renaud Plante et Gautier Langevin — trois profils différents, une compétence partagée.

À LIRE - Les 400 coups: 30 ans de création libre, audacieuse… et humaine

L’histoire de Nicolas Trost a la douceur des boucles bien dessinées : entré en 2015 « en tant que stagiaire », il devient l’un des repreneurs. « Aujourd’hui, il achète la maison d’édition, c’est quand même chouette. » Renaud Plante, lui, était là avant l’arrivée de Jocas ; il a l’expérience et la continuité. Gautier Langevin, arrivé plus récemment, apporte un regard de bâtisseur venu d’un autre cadre éditorial. Ensemble, ils composent une reprise qui rassure l’ancien président — même si une nuance demeure, dit-il, avec franchise : « J’aurais aimé qu’il y ait une femme parmi les acquéreurs. »

Cette sérénité n’empêche pas la présence. Pendant la transition, Simon de Jocas continue d’aider, notamment sur la partie administrative, celle qu’on ne voit pas, mais qui tient la maison debout. « Toute la gestion des droits d’auteur, des salaires… tout ce qui comporte des tableaux Excel, de budgétisation. » Il décrit des chiffres presque vertigineux, un paysage de colonnes et de lignes où chaque contrat est une histoire à part entière. « On est à peu près à 900 lignes, puis il y a à peu près 87 colonnes qui sont toutes liées aux rapports des droits d’auteur. »

Le monde du livre, littéralement

Mais si son agenda reste accroché au concret, sa trajectoire, elle, s’aimante toujours vers l’international. Il le dit comme une vocation plus ancienne que le poste : « J’ai un certain intérêt pour l’international, pour les relations internationales, le développement des affaires internationales. » Il évoque la mobilité comme une respiration, parfois trop envahissante : être « dans un avion » plus souvent qu’à la maison d’édition, jusqu’à sentir qu’il fallait rééquilibrer. Et cet après s’écrit déjà en mentorat : « J’ai déjà un contrat de mentorat… et j’ai 9 éditeurs avec qui je travaille sur le développement international. »

Un mouvement qui n'a rien d'une fuite : plutôt le déplacement du centre de gravité. Simon de Jocas le formule en revenant à ce qu’il considère comme le cœur du métier : les liens. À la question de ce que les 400 coups lui ont apporté, il marque un temps, comme si on le forçait à poser des mots sur une évidence. « Probablement… les relations humaines, les contacts. » Puis il insiste, comme une définition : « Toute ma vie… ça a toujours été cet élément-là qui motivait : les contacts, les relations humaines. »

Ce rapport à l’autre s’est incarné dans des gestes simples. Pendant des années, il a organisé chez lui, une fois par an, une soirée en janvier, pour réunir auteurs et pigistes, parce qu’il constatait que beaucoup travaillaient ensemble sans jamais s’être rencontrés. « Des fois, l’auteur et l’illustrateur ne s’étaient jamais rencontrés… donc pour moi, c’était une occasion pour les gens de se rencontrer. » Ce n’était pas un événement de communication : plutôt une manière de fabriquer du commun, de réparer l’isolement des métiers, de rappeler que le livre est aussi une collaboration vivante.

Dans son récit, la “découvrabilité” revient comme un combat. Les livres, dit-il, n’ont jamais été « mauvais » ; le problème, c’est qu’on ne les regarde pas. « Le problème, c’est la découvrabilité… puis on a réussi à les convaincre de regarder. »

Les signes de reconnaissance venus d’Europe prennent alors une valeur particulière, non comme des trophées, mais comme des preuves d’existence au-delà du cercle. « J’ai été touché… une critique littéraire belge parlait de nos livres. » Il cite des échos médiatiques, des conversations rapportées, comme autant de petites lampes allumées sur un catalogue longtemps resté dans l’angle mort.

Des livres, partout, pour tous

Cette ambition s’est doublée d’une autre, plus intime : rendre le livre accessible. Il raconte les injonctions à produire du numérique et de l’audio, parfois peu naturelles en jeunesse, mais qu’il a décidé de mener « jusqu’au bout ». Il élargit surtout la notion : l’accessibilité n’est pas un format, c’est une attention aux lecteurs. « Peu importe qui est l’enfant, peu importe sa situation… que s’il y a besoin d’un livre que je puisse lui dire : je lis ton livre. » Dans ce cadre, il évoque des demandes venues d’écoles spécialisées, auxquelles il répond sans hésiter, comme on ouvre une porte plutôt qu’on ne négocie une exception.

Même lorsqu’il parle de vente de droits à l’étranger, la conversation glisse du montant vers l’impact. Quand l’auteur s’attarde au peu d’euros que rapporte une publication dans une autre langue, il l’invite à regarder ailleurs : « Il y a peut-être 1000, 2000, 3000 enfants qui vont lire votre livre dans leur langue. » Et, soudain, la phrase s’ouvre comme une fenêtre : « C’est génial ! Pour moi, c’est super ! »

La transmission, au fond, se lit dans ce genre de scènes : une dernière fois envoyer des rapports de droits, prévenir les partenaires qu’un cycle se ferme, recevoir en retour des mots d’affection. « C’est la dernière fois que je vous envoie un rapport… à partir de 2026, ce ne sera plus moi qui serai à la barre des 400 coups. » Il dit avoir reçu « de très beaux témoignages », comme si la comptabilité, un instant, révélait l’invisible : ce que l’on bâtit quand on tient une maison d’édition par les liens autant que par les chiffres.

Ainsi, le mot « vente » paraît trop sec pour ce qu’il décrit. Il s’agit plutôt d’une continuité assumée, d’un relais confié à des gens « du dedans », et d’un départ qui n’est pas une disparition. « Je suis attaché à cette maison, mais pas attaché au point où je voulais rester à la barre éternellement. Il faut savoir quitter quand les choses vont bien. » Et, dans la dernière ligne, revient l’essentiel, sans grand effet : « Les 400 coups m’ont permis de rencontrer les gens. »

Crédits photo : Simon de Jocas - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com