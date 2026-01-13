Beyrouth Paradise : le polar du black-out

Et l’État, lui, se contente de bricoler le chaos : « Plutôt que d’essayer de régler le problème, on le codifiait. On le rendait digeste. Saint-Système-D avait encore frappé. »

Avec Beyrouth Forever (Liana Levi), David Hury installait déjà son polar dans un Beyrouth contemporain : en septembre 2023, l’historienne Aimée Asmar est retrouvée assassinée chez elle. Beyrouth Paradise garde ce fil, mais le fait passer par une affaire plus nocturne.

Une Ukrainienne, un super night-club, et la ville qui se referme

Tout commence quand Zoya débarque chez Marwan, étrangère et tenace : « Une ajnabiyé… motivée pour retrouver une sœur disparue, c’est le pire des profils. Genre chewing-gum qui colle sous la godasse. »

Elle insiste, sans trembler : « Mister Khalil, je ne repartirai pas du Liban sans réponse. » La sœur, Valentyna, était « danseuse. Dans un club… Le Paradise. » Le Paradise est présenté comme un manuel de cynisme. « Le Paradise est installé dans un building cubique étrange… Telle une monumentale pièce de Tetris. »

« Le Paradise, c’est ce qu’on appelle ici un “super night-club”. Ou plus pudiquement un “cabaret”. » Ici, on extorque aux clients « quelques billets de 50 dollars en échange d’une bouteille de champagne premier prix et de la compagnie d’une “danseuse” ». Et Maameltein, autour, se délite : « Le quartier rouge de Maameltein n’est plus que l’ombre de lui-même. »

« Les propriétaires des bars à putes ne se font même plus chier à les réparer. » Pourtant, le club, lui, tient debout : « Le Paradise… scintille dans la nuit. Telle une anomalie dans ce paysage de désolation. »

Deux regards sur le même monde

Marwan sait qu’il n’a plus son ancien pouvoir : « Sans sa carte de flic, il sait qu’il a perdu un levier de pression majeur… Désormais, pour obtenir des informations, il doit faire dans la délicatesse. » Sa fatigue est une stratégie, sa mémoire une plaie : « Cette jolie petite Reem qu’une bombe lui avait volée en septembre 1982. » Et puis Maha — « l’éclat de verre qu’il avait retiré de l’œil de sa fille, le 4 août 2020. »

Le roman, du coup, ne raconte pas seulement une disparition : il raconte ce qui reste quand la ville vous a déjà pris beaucoup. Face à lui, Joe Shapiro joue l’innocence réglementaire. « Ce n’est pas un bordel ici. » D'ailleurs, « [m]oi, je ne fais mon argent qu’en vendant des bouteilles d’alcool, je défie quiconque de prouver le contraire ».

Puis il lâche l’idéologie, brutale : « Le principal, c’est qu’elle soit très jolie, causante et pas trop intelligente. » Même son bureau résume la domination : « quatre écrans plats… Joe épie ainsi son petit monde à travers une grosse trentaine de caméras de surveillance. »

Écriture au cordeau, rythme en paliers

Le style de Hury, c’est l’analyse par l’image — et un tempo très sûr. Il plante le contexte en une seule tension nerveuse : « Les Beyrouthins sont au bout du rouleau. Usés jusqu’à l’os. Les nerfs en pelote comme les câbles électriques en haut du pylône jaune. »

Puis il change la lumière : « Là, c’est béton béton béton, chaussée défoncée, câbles électriques qui jaillissent de partout et devantures délavées par le soleil. » Le roman adore ces scènes où le quotidien vire à la satire. « Miracle de la technologie, une application sur téléphone donnait même la tranche horaire de n’importe quelle coupure… Magnifique ! »

Et, dans la foulée, l’électricité devient presque une affaire de peau : « Sentir l’électricité frémir dans les prises murales ressemble à des préliminaires amoureux d’adolescents. »

Dernier clin d’œil, cruel et drôle à la fois : « Sur le toit en face, l’affiche BEYROUTH FOREVER a disparu… Une nouvelle publicité colorée est apparue. Faisant la promotion d’un prêt bancaire spécial rhinoplastie… Les Libanais sont formidables. »

Et quand Hury prend du recul, il vise juste : « Splendeur et décadence, mais avec vue sur mer. » Ou pire, en une image d’infrastructure sabotée : « Une splendeur… Qui n’avait pas été raccordée… De l’eau pas potable parfumée au sirop de merde. »

Au final, Beyrouth Paradise se lit comme un polar tendu et, en même temps, comme une chronique urbaine qui sait d’où elle parle. Enthousiasmant, oui. Parce que chaque page semble dire : regardez bien — tout est là, dans la phrase, dans le décor, dans la faille.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com