L'auteur Craig Silvey inculpé pour possession de contenus pédopornographiques

Visé par un mandat d'arrêt, Craig Silvey a été interpelé à son domicile de Fremantle ce lundi 12 janvier et « immédiatement arrêté, tandis que ses appareils électronique ont été saisis », a indiqué un porte-parole de la police d'Australie-Occidentale.

Il a été convoqué devant un juge ce mardi 13 janvier, audience au cours de laquelle il est resté impassible, d'après le compte-rendu d'ABC. Il n'a pas souhaité répondre à l'acte d'accusation et le procureur s'est opposé à une remise en liberté en échange d'une caution, estimant que l'accusé pourrait « entraver l'enquête », voire quitter le territoire. L'auteur a ainsi refusé l'accès à ses appareils électroniques aux forces de l'ordre.

Toutefois, le juge Thomas Hall lui a accordé une remise en liberté, contre une caution de 100.000 $, doublée par un engagement personnel portant sur le même montant. Amir Murad, avocat de l'auteur, a souligné que son client ne possédait pas de passeport et pourrait par ailleurs être hébergé dans une résidence secondaire, afin de laisser le champ libre aux enquêteurs, à son domicile.

Le procureur a détaillé les charges pesant contre Craig Silvey, assurant que l'écrivain avait évoqué une attirance sexuelle pour les mineurs lors d'une conversation en ligne et fourni des images pédopornographiques. Silvey se présenterait sous le pseudonyme « Jimmy Jimmy Jimmy » lors de ces échanges.

Un auteur primé et traduit

En Australie, Craig Silvey est un auteur de premier plan, plusieurs fois remarqué en tant qu'écrivain prometteur au cours de sa carrière. Né en 1982, il publie son premier roman, Rhubarb, en 2004, avant de transformer l'essai avec Jasper Jones (Allen & Unwin, 2009), distingué dans son pays, mais aussi à l'international.

En France, ce deuxième roman a été publié par les éditions Calmann-Lévy, dans une traduction de Marie Boudewyn et sous le titre Le secret de Jasper Jones. Le récit a même été adapté au cinéma, en 2017, par Rachel Perkins, sur un scénario coécrit par Silvey et Shaun Grant, avec Levi Miller, Kevin Long et Toni Collette au casting.

Un autre de ses ouvrages, L'amulette d'ambre, destiné aux jeunes lecteurs, a été publié en français par Actes Sud Junior, dans une traduction de Dominique Piat, avec des illustrations de Sonia Martinez.

En 2022, Silvey a publié Runt, un conte pour enfants illustré par Sara Acton. Cette histoire articulée autour de la relation entre la jeune Annie Shearer et le chien qu'elle a adopté, le très vif Runt, a aussi été adaptée au cinéma, en 2024.

Le long-métrage, réalisé par John Sheedy, sur un scénario signé par l'auteur lui-même, n'est pas sorti en France.

