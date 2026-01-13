Alice au pays des merveilles revu en version anime, avec Dive in Wonderland

Alice au pays des merveilles : Dive in Wonderland s'inspire directement de l'œuvre de Lewis Carroll, adaptée en scénario par Yuko Kakihara (Mon oni à moi, Trapezium). Sorti au Japon mi-2025, le film a aussi bénéficié d'une déclinaison en manga, assurée par Eno, chez Kadokawa.

Le travail d'animation sur le film a été confié au studio japonais P.A. Works, qui s'est fait connaitre avec la série animée True Tears (2008), d'après le visual novel de La'cryma. À son actif, la structure compte notamment les séries Fairy Gone (2019), The Day I Became a God (2020) ou encore Skip and Loafer (2023), d'après le manga de Misaki Takamatsu.

Nombreuses sont les productions japonaises à s'être inspirées d'Alice au pays des merveilles. Au rayon manga, citons ainsi Bibliomania, de Macchiro et Orval, un récit horrifique publié en France par les éditions Mangetsu dans une traduction d'Anaïs Koechlin.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com