Trois arrivées au cabinet de la ministre Rachida Dati

Ce 12 janvier 2026, Emma Buttin, conseillère spectacle vivant, arts visuels, design, mode, métiers d'art au ministère de la Culture, a fait ses cartons. Elle quitte en effet le cabinet de Rachida Dati pour prendre la direction du Théâtre du Beauvaisis, à Beauvais, dans l'Oise. Un changement de poste sur fond de polémique, puisque son arrivée a été vécue comme une perte d'indépendance par le comité de gestion de la structure.

Un arrêté signé par Rachida Dati dévoile le nom de sa successeure : Noémie Guez, qui devient ainsi conseillère spectacle vivant, arts visuels, design, mode, métiers d'art. Elle connait déjà le ministère de la Culture, puisqu'elle y fut chargée de tutelle des opérateurs de l'État dans le domaine des arts visuels, au sein de la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA).

Responsable des micro-folies au sein de l'établissement public du parc et de la Grande Halle de la Vilette en 2022 et 2023, elle devient, à partir de septembre 2023, cheffe de cabinet à la présidence de l'opérateur GrandPalaisRmn.

Autre départ, autre arrivée : depuis le 5 janvier dernier, Benjamin Morel est le nouveau directeur régional des affaires culturelles de la région Bourgogne–Franche-Comté. Pour le remplacer et assurer un conseil auprès de la ministre en matière de budget, fiscalité, investissement et mécénat, Rachida Dati nomme Caroline Personnat.

Entre 2019 et 2024, elle assuma les fonctions de chargée de mission Industries Culturelles et Créatives au ministère de l'Économie et des Finances, avant de devenir cheffe de projets médias, audiovisuel, intelligence artificielle et industries culturelles.

Enfin, la dernière nomination est un retour, celui de Hugues Ghenassia-de Ferran, lequel devient conseiller en charge des patrimoines, de l'architecture et du dialogue social de la ministre.

Diplômé de l’Institut d'études politiques Paris et de l’École nationale d’administration en 2005 (promotion Romain Gary), Hugues Ghenassia-de Ferran a occupé le poste de sous-directeur et adjoint au directeur chargé du livre et de la lecture au ministère de la Culture (2010-2016), puis de directeur adjoint du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris avant d'être nommé, à partir d'octobre 2019, sous-directeur des affaires juridiques au sein du secrétariat général du ministère de la Culture. Il avait quitté la rue de Valois pour l'Institut français en mai 2024.

Il remplace, à ce poste de conseiller, Delphine Christophe, nommée directrice générale des patrimoines et de l’architecture, une des principales entités du ministère de la Culture, en octobre 2025.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com