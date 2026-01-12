Zéno Bianu, poète des seuils et des traversées, est mort

Né à Paris en 1950 d’un père roumain réfugié politique et d’une mère française, Zéno Bianu entre en poésie très tôt. En 1971, il cosigne le Manifeste électrique aux paupières de jupes, aux côtés de Michel Bulteau et Matthieu Messagier, texte emblématique d’une génération cherchant à rompre avec les cadres formels hérités.

Cette entrée collective marque le point de départ d’un parcours littéraire qui comptera près d’une cinquantaine d’ouvrages, publiés notamment chez Gallimard, Fata Morgana, Le Castor Astral, Seuil ou Albin Michel.

Une œuvre poétique traversée par la musique et l’Orient

La poésie de Zéno Bianu se caractérise par un rapport organique au rythme et à la voix. Très tôt, il pense le poème comme une matière à dire, à incarner sur scène. Cette attention à l’oralité se manifeste aussi bien dans ses lectures publiques que dans ses livres-CD, réalisés avec des acteurs et musiciens tels que Denis Lavant, Alain Kremski ou Jean-Paul Auboux. Son anthologie Poèmes à dire (Poésie/Gallimard) témoigne de cette conception vivante de la poésie, conçue comme un art de la présence.

Plus généralement, Gallimard a publié une part centrale de son œuvre poétique, depuis Infiniment proche jusqu’aux Anges récidivistes, en passant par Le désespoir n’existe pas et Pierrot solaire, ainsi que des ouvrages de transmission comme Haïku, Les Poètes du Grand Jeu ou Petit éloge du bleu.

La musique occupe une place centrale dans son œuvre, en particulier le jazz. Zéno Bianu consacre une trilogie poétique à trois figures majeures : Chet Baker (déploration), Jimi Hendrix (aimantation) et John Coltrane (méditation). Ces livres cherchent à transposer, par le langage poétique, ce qu’il appelait la « note bleue », une intensité spirituelle et sensorielle propre à ces musiciens.

Parallèlement, son œuvre est profondément marquée par les cultures d’Orient. Traducteur et passeur, il compose plusieurs anthologies majeures, dont La Montagne vide, consacrée à la poésie chinoise classique, ou encore des recueils de haïkus réalisés avec Corinne Atlan. Dans ses essais, notamment Krishnamurti ou l’insoumission de l’esprit, il interroge les formes de désobéissance intérieure et la possibilité d’une pensée affranchie des dogmes, qu’ils soient politiques, religieux ou identitaires.

Théâtre, performances et livres d’artistes

Zéno Bianu a également mené une importante activité théâtrale. Ses adaptations et pièces ont été jouées du Festival d’Avignon à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Il collabore avec des metteurs en scène comme Lluís Pasqual ou Balázs Gera, et avec des acteurs tels que Denis Lavant, Robin Renucci ou Jean-Marc Barr. Là encore, son écriture scénique privilégie la circulation des voix, la musicalité du texte et une approche non narrative du théâtre.

Tout au long de sa carrière, il participe à une centaine de livres d’artistes, collaborant avec des peintres, photographes et plasticiens, parmi lesquels Richard Texier, Ernest Pignon-Ernest ou Vladimir Veličković. Au début des années 2000, il dirige la collection « Poésie » aux éditions Jean-Michel Place, conçue comme un espace de dialogue entre deux poètes réunis dans un même volume.

Crédits photo : Zéno Bianu, photo de Chantal Messagier (Sugar Girl, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com