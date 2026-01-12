Zéno Bianu, poète des seuils et des traversées, est mort

Le poète, dramaturge et essayiste Zéno Bianu est mort le 9 janvier 2026 à Paris, à l’âge de 75 ans. Figure singulière de la poésie contemporaine française, il laisse une œuvre abondante et multiforme, située à la croisée de la poésie, du théâtre, du jazz et des spiritualités orientales.
Le 12/01/2026 à 17:33 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
12/01/2026 à 17:33
0
Commentaires
3
Partages
Né à Paris en 1950 d’un père roumain réfugié politique et d’une mère française, Zéno Bianu entre en poésie très tôt. En 1971, il cosigne le Manifeste électrique aux paupières de jupes, aux côtés de Michel Bulteau et Matthieu Messagier, texte emblématique d’une génération cherchant à rompre avec les cadres formels hérités.
Cette entrée collective marque le point de départ d’un parcours littéraire qui comptera près d’une cinquantaine d’ouvrages, publiés notamment chez Gallimard, Fata Morgana, Le Castor Astral, Seuil ou Albin Michel.
La poésie de Zéno Bianu se caractérise par un rapport organique au rythme et à la voix. Très tôt, il pense le poème comme une matière à dire, à incarner sur scène. Cette attention à l’oralité se manifeste aussi bien dans ses lectures publiques que dans ses livres-CD, réalisés avec des acteurs et musiciens tels que Denis Lavant, Alain Kremski ou Jean-Paul Auboux. Son anthologie Poèmes à dire (Poésie/Gallimard) témoigne de cette conception vivante de la poésie, conçue comme un art de la présence.
Plus généralement, Gallimard a publié une part centrale de son œuvre poétique, depuis Infiniment proche jusqu’aux Anges récidivistes, en passant par Le désespoir n’existe pas et Pierrot solaire, ainsi que des ouvrages de transmission comme Haïku, Les Poètes du Grand Jeu ou Petit éloge du bleu.
La musique occupe une place centrale dans son œuvre, en particulier le jazz. Zéno Bianu consacre une trilogie poétique à trois figures majeures : Chet Baker (déploration), Jimi Hendrix (aimantation) et John Coltrane (méditation). Ces livres cherchent à transposer, par le langage poétique, ce qu’il appelait la « note bleue », une intensité spirituelle et sensorielle propre à ces musiciens.
Parallèlement, son œuvre est profondément marquée par les cultures d’Orient. Traducteur et passeur, il compose plusieurs anthologies majeures, dont La Montagne vide, consacrée à la poésie chinoise classique, ou encore des recueils de haïkus réalisés avec Corinne Atlan. Dans ses essais, notamment Krishnamurti ou l’insoumission de l’esprit, il interroge les formes de désobéissance intérieure et la possibilité d’une pensée affranchie des dogmes, qu’ils soient politiques, religieux ou identitaires.
Zéno Bianu a également mené une importante activité théâtrale. Ses adaptations et pièces ont été jouées du Festival d’Avignon à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Il collabore avec des metteurs en scène comme Lluís Pasqual ou Balázs Gera, et avec des acteurs tels que Denis Lavant, Robin Renucci ou Jean-Marc Barr. Là encore, son écriture scénique privilégie la circulation des voix, la musicalité du texte et une approche non narrative du théâtre.
Tout au long de sa carrière, il participe à une centaine de livres d’artistes, collaborant avec des peintres, photographes et plasticiens, parmi lesquels Richard Texier, Ernest Pignon-Ernest ou Vladimir Veličković. Au début des années 2000, il dirige la collection « Poésie » aux éditions Jean-Michel Place, conçue comme un espace de dialogue entre deux poètes réunis dans un même volume.
Crédits photo : Zéno Bianu, photo de Chantal Messagier (Sugar Girl, CC BY-SA 3.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 09/11/2002
237 pages
Editions Gallimard
8,40 €
Paru le 19/06/2025
112 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Plus d'articles sur le même thème
L'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie et son époux, le docteur Ivara Esege, ont fait part du décès de l'un de leurs jumeaux, Nkanu Nnamdi, à l'âge de 1 an, des suites d'une maladie. « La famille est dévastée par cette perte incommensurable et nous demandons au respect de leur vie privée tout au long de cet épisode douloureux », précise le message.
09/01/2026, 11:17
L'auteur américano-canadien Robert Munsch, âgé de 80 ans, a pris ses dispositions : diagnostiqué d'une affection chronique neurodégénérative en 2021, il a depuis largement planifié ce que deviendrait son œuvre après sa disparition. Dans un entretien accordé à CBC, il explique qu'une cinquantaine d'ouvrages paraitront de manière posthume, à un rythme régulier.
08/01/2026, 11:42
La Charte des rémunérations des autrices et auteurs dramatiques, qui porte sur les émoluments liés aux différentes activités qu'ils peuvent exercer, bénéficie d'une nouvelle version, pour 2026. Conçue et réalisée dans le cadre des États Généraux des Écrivaines et des Écrivains de Théâtre, elle est diffusée par les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre.
08/01/2026, 10:08
Auteur, concepteur et directeur de la Semaine de la Pop Philosophie, Jacques Serrano est décédé le 28 décembre 2025 à Marseille, à l'âge de 71 ans. Cofondateur de l'association Les Rencontres Place Publique en 1994, il avait imaginé La Semaine de la Pop Philosophie en 2009, pour associer réflexion philosophique et culture populaire.
06/01/2026, 08:59
Le botaniste et écrivain français Francis Hallé est mort le 31 décembre 2025 à 23h à l’âge de 87 ans, à son domicile de Montpellier, a annoncé l’association qui porte son nom. Scientifique de terrain reconnu pour ses travaux sur les forêts tropicales primaires, il a aussi marqué le paysage intellectuel français par une œuvre abondante mêlant science, réflexion philosophique et écriture accessible, dans laquelle il a défendu une approche sensible et rigoureuse du monde végétal.
05/01/2026, 14:08
Les éditions ABAK annoncent l’arrivée de l’écrivain Benoît Boutefeu dans leur catalogue. Cadre supérieur de la fonction publique ayant exercé dans plusieurs ministères, il est installé en région bordelaise. Son troisième roman paraîtra au deuxième trimestre 2026.
05/01/2026, 11:06
Frédéric Doré s’empare d’une énigme capotienne : les chapitres fantômes de Prières exaucées, jamais retrouvés. Dans L’Ami secret, à paraître début janvier chez Buchet-Chastel, il lance un narrateur rockeur sur la piste du manuscrit perdu, de New York à Cuba. Entre enquête littéraire et voyage intime, le roman dialogue avec les fractures et la légende de Truman Capote.
02/01/2026, 14:26
Les éditions Syllepse nous apprennent le décès de Mohammed Harbi, survenu le 1er janvier 2026, à l’âge de 92 ans. Historien majeur de l’Algérie contemporaine, acteur direct de la lutte de libération nationale, intellectuel engagé en faveur de la démocratie et de l’autogestion, il aura traversé le XXᵉ siècle algérien sans jamais se départir d’une exigence critique et politique.
02/01/2026, 11:47
Dans ce texte, Dominique Fabre revient sur ses années d’enseignement et sur les visages de ses anciens élèves, croisés au fil du temps. Entre souvenirs de classe, trajectoires de vie et dialogues ordinaires, se dessine une méditation douce-amère sur l’âge, le travail et les illusions. Ces rencontres anodines deviennent matière littéraire, lente et précise. Elles forment le cœur de La jeunesse est un cœur qui bat.
31/12/2025, 11:13
À partir du procès de Peter Cherif, commanditaire de l’attentat de Charlie Hebdo, Natacha Wolinski interroge ce que peut la langue face à la violence et au deuil. Comment écrire quand tout a déjà été dit, comment trouver une voix qui soit la sienne ? En dialogue avec Anna Akhmatova et Hélène Cixous, elle raconte la naissance d’Endormir l’orage. Un texte où la poésie devient réponse, cadence et résistance.
31/12/2025, 10:49
Une femme qui « a tué sa maîtresse de neuf coups de couteau de cuisine » et « a probablement agi dans une crise de démence », comme l’indique un quotidien suisse en janvier 1968, appartient à un monde plus grand que celui où l’enferment, comme une deuxième prison, les mots de l’information pure.
30/12/2025, 15:51
Les éditions L’Atalante et Au diable vauvert ont la tristesse de faire part du décès brutal de Pierre Bordage, survenu à la suite d’un arrêt cardiaque, le 26 décembre 2025, à l'âge de 70 ans.
29/12/2025, 16:09
Elles décident de signer leurs traductions au lieu de rester anonymes, comme il est d’usage à l’époque dans un monde régi par les hommes. Loin de se confiner au travail intellectuel que représente la traduction et l’écriture (la plupart sont aussi écrivaines), elles voyagent, luttent pour les droits des femmes et mènent une vie défiant les conventions de leur temps.
29/12/2025, 12:49
Francis Marmande est mort à Paris le 25 décembre 2025, à l'âge de 80 ans. Écrivain, critique littéraire et musical, musicien de jazz, journaliste, il aura occupé pendant près d’un demi-siècle une place singulière dans le paysage intellectuel français, à la croisée de la littérature, de la musique et de la pensée politique.
29/12/2025, 11:35
La mangaka japonaise Kiriko Nananan est décédée le 25 décembre 2024, à l’âge de 52 ans. Sa mort n’a été rendue publique qu’un an plus tard, le 25 décembre 2025, par un avis diffusé par Tokyo News Service, conformément à la volonté exprimée par l’autrice et sa famille.
26/12/2025, 10:32
Le manga est en deuil après l’annonce du décès du mangaka Shikako, de son vrai nom Tohru Hakoishi, connu pour sa série Manchuria Opium Squad. L’éditeur de Young Magazine a publié un avis officiel à l’attention des lecteurs, confirmant la disparition de l’auteur et rendant hommage à sa carrière et à son influence. Il est décédé le 8 novembre 2025, à l’âge de 37 ans, d'un mélanome choroïdien.
23/12/2025, 17:41
Une pièce radiophonique longtemps restée inconnue de Tennessee Williams refait surface dans le paysage littéraire. The Strangers, écrite en 1938 alors que l’auteur n’était encore que Tom Williams, étudiant à l’Université de l’Iowa, est publiée pour la première fois dans The Strand Magazine.
23/12/2025, 11:45
Le magazine Fluide Glacial nous apprend le décès d’Édika, de son vrai nom Edouard Karali, survenu le 16 décembre 2025, à l’âge de 85 ans. La rédaction dit « pleure[r] la disparition de l’un de ses auteurs phares et d’une figure majeure du monde de la bande dessinée », tout en se disant « surtout dévastée » par « la perte d’un ami ».
16/12/2025, 20:15
Érudit, éditeur, journaliste, collectionneur d’images et élu municipal pendant près de deux décennies, Guy Pessiot s’est éteint dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, à l’âge de 76 ans, révèle France 3 Normandie. Figure incontournable de la mémoire rouennaise, il laisse derrière lui une œuvre vaste, consacrée presque entièrement à la capitale normande.
11/12/2025, 17:12
L'autrice britannique Sophie Kinsella, Madeleine Wickham de son vrai nom, est décédée ce mercredi 10 décembre à l'âge de 55 ans, a indiqué sa famille sur ses réseaux sociaux. Elle laisse derrière elle une biographie d'une trentaine d'ouvrages, dont les célèbres Confessions d'une accro du shopping (trad. Isabelle Vassart, Belfond), succès du début des années 2000.
11/12/2025, 12:39
Salman Rushdie a exprimé, le 5 décembre dernier, son inquiétude face à l’état des libertés en Inde sous le gouvernement de Narendra Modī. Ses propos font écho à la levée en 2024 de l’interdiction d’importation des Versets sataniques et s’inscrivent dans une série d’alertes déjà formulées par l’écrivain sur le recul démocratique, observé par plusieurs initiatives littéraires et organisations de défense de la liberté d’expression.
10/12/2025, 16:03
Ce dimanche 30 novembre 2025, dans l’émission Un dimanche à la campagne diffusée sur France 2, l’écrivain Bernard Werber a levé le voile sur un chapitre méconnu de son existence — un combat intime, tenu depuis l’enfance. À l’âge de neuf ans, il a soudainement été « bloqué du dos », se souvient-il, avant qu’un diagnostic ne tombe : il souffre d’une spondylarthrite ankylosante. Un révélateur d’autant plus fort qu’il accompagne l’homme depuis plusieurs décennies.
03/12/2025, 16:40
L’auteur de bande dessinée Frank Pé, figure majeure du neuvième art, est mort le 29 novembre 2025 à l’âge de 69 ans. Artiste profondément attaché à la nature et aux animaux, il laisse une œuvre marquante, de Broussaille à Zoo en passant par La Bête. Les éditions Glénat, qui ont collaboré avec lui, saluent « le talent singulier, évident et puissant » d’un créateur qui a durablement marqué ceux qui l’ont côtoyé et lu.
01/12/2025, 11:00
La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.
28/11/2025, 18:22
Artiste plasticienne majeure de la scène artistique contemporaine, Françoise Pétrovitch est l'autrice de nombreux ouvrages, dont certains destinés à la jeunesse. Elle a été élue membre de l’Académie des beaux-arts, au sein de la section de gravure et dessin, au cours d'une séance plénière, ce mercredi 26 novembre.
27/11/2025, 09:08
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dévoile une brochure inédite, pensée comme une véritable boussole pour celles et ceux qui naviguent — parfois à tâtons — dans les méandres des contrats d’édition. Fruit d’un travail amorcé en 2024 autour du Baromètre du contrat jeunesse, ce guide s’appuie sur l’analyse minutieuse de 822 contrats issus de 182 maisons d’édition. Une matière abondante, qui éclaire des pratiques souvent opaques.
26/11/2025, 16:12
Invitée dans le cadre du festival BD Colomiers, ces 21, 22 et 23 novembre, l'autrice d'origine italienne Elena Mistrello a été expulsée du territoire français dès la sortie de son avion, à l'aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l'auraient informé d'un signalement du ministère de l’Intérieur la concernant, rapporte-t-elle, avant de lui conseiller de faire demi-tour. Sans informations précises aujourd'hui, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n'est pas anodine ».
26/11/2025, 15:48
Les éditions Corti nous apprennent la disparition de Claude Louis-Combet à l’âge de 93 ans, survenue dans la nuit de lundi. Traducteur, éditeur, philosophe et écrivain, il laisse une œuvre dense et singulière où se mêlent récits, mythes, spiritualité, sensualité et exploration de ce qu’il appelait la « langue des grands fonds ».
26/11/2025, 14:22
Les éditions du bout de la ville ont publié, le 17 octobre dernier, un livre de recettes bien particulier. Intitulé Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement, il est cosigné par Moben, emprisonné au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), et Gaëlle Hoarau. Peu après la parution, le détenu s'est vu reprocher l'écriture de ce livre, pourtant menée au vu et au su de l'administration, avant un transfert au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe. Son éditeur dénonce « une manière d’invalider l’ouvrage » et la parole de son coauteur.
25/11/2025, 13:08
Une fin d'année chargée pour les académiciens : quelques semaines après les élections de Florian Zeller (fauteuil 14) et Éric Neuhoff (fauteuil 11), un nouveau scrutin se profile. Le 11 décembre prochain, il s'agira d'élire le ou la titulaire du fauteuil 3, précédemment occupé par Jean-Denis Bredin.
24/11/2025, 12:42
L’écrivain canadien Jean-Louis Trudel est décédé le 17 novembre 2025, à Vilnius, en Lituanie, à l’âge de 58 ans. Il aura marqué, pendant plus de quatre décennies, la science-fiction francophone et anglophone par une œuvre foisonnante, nourrie tout autant par la rigueur scientifique que par une curiosité insatiable pour les possibles du futur.
19/11/2025, 16:35
Écrivaine d’une rare exigence, membre de l’Oulipo, historienne passionnée de la Commune de Paris et des mathématiques, Michèle Audin est morte à Strasbourg le 14 novembre 2025, à l’âge de 71 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre littéraire abondante, inventive et profondément marquée par la rigueur scientifique autant que par la mémoire.
17/11/2025, 13:33
Philosophe du langage, sémioticien, théoricien du postfordisme, éditeur engagé et figure intellectuelle centrale de l’opéraïsme italien, Paolo Virno s’est éteint à Rome le 7 novembre 2025, à l’âge de 73 ans. Sa disparition clôt le parcours d’un penseur dont l’existence et l’œuvre furent indissociablement liées, nourries d’engagement politique, d’expériences existentielles radicales et d’un travail théorique d’une grande ampleur.
14/11/2025, 18:11
Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne depuis 2017, a appelé son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à un « geste humanitaire » en libérant Boualem Sansal, détenu depuis novembre 2024 en Algérie. Une demande qui aurait été entendue par la présidence, sans précision aux suites données, cependant.
12/11/2025, 10:35
Autres articles de la rubrique Métiers
Les éditions du Sonneur renforcent leur équipe commerciale avec l’arrivée de François Bétremieux, qui prend en charge les relations libraires, à Paris comme en région, aux côtés de Jean-Luc Remaud.
12/01/2026, 18:11
Créée en 2018 à l’initiative d’Adèle Van Reeth, aujourd’hui directrice de France Inter, et désormais dirigée par Géraldine Mosna-Savoye, animatrice du Souffle de la pensée sur France Culture, la collection de philosophie « La Relève » est relancée par les Éditions de l’Observatoire.
12/01/2026, 17:44
L’historien français Vincent Lemire s’est vu notifier une interdiction d’entrée sur le territoire israélien, à quelques jours d’un déplacement universitaire prévu à Jérusalem et Tel-Aviv. Spécialiste reconnu du conflit israélo-palestinien, l’universitaire évoque une décision politique ciblant des voix critiques et dénonce une atteinte directe à la liberté académique.
12/01/2026, 17:10
Paru au Seuil en août 2023, le premier roman de Cécile Desprairies, La Propagandiste, est au cœur d'une action en justice porté par le frère et un cousin de l'autrice. Ils lui reprochent une « atteinte à la mémoire des morts » par la présentation de plusieurs membres de leur famille comme des collaborateurs avec l'occupant nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale.
12/01/2026, 15:28
La déprogrammation de l’autrice et universitaire palestino-australienne Randa Abdel-Fattah par l’Adelaide Festival (Australie) a provoqué une vive contestation dans le monde littéraire. À quelques semaines de l’édition 2026 de l’Adelaide Writers’ Week, programmée du 28 février au 5 mars, plusieurs dizaines d’auteurs ont annoncé leur retrait de l’événement.
12/01/2026, 14:52
Arnoldo Mondadori Editore, un des plus importants groupes éditoriaux italiens, appartient aujourd'hui à la Finanziaria di Investimento Fininvest S.p.A. — ou Fininvest —, holding de la famille Berlusconi, qui en a fait l'acquisition en 1991. Ce rachat avait toutefois été entaché de faits de corruption de magistrats, afin d'obtenir une décision favorable face à un concurrent, le groupe CIR de Carlo De Benedetti. Les héritiers Berlusconi ont contesté, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la condamnation de Fininvest en 2011, sans succès.
12/01/2026, 12:11
La fondation à but non lucratif « Nous », The New Orleans Foundation for Francophone Cultures, a inauguré un nouveau centre culturel au 602 Toulouse Street, dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans. Le lieu, ouvert après plusieurs mois de rénovation, regroupe une galerie d’exposition, une librairie francophone et un studio de production. Il est en collaboration avec The Historic New Orleans Collection et vise à structurer un pôle dédié aux cultures francophones de Louisiane.
12/01/2026, 11:01
Les résultats de l'édition française pour 2025 ne sont pas encore connus, mais risquent d'être modestes, et les meilleures ventes de l'année écoulée révèlent déjà une concentration — l'effet McFadden — qui interroge. Du côté des librairies, les plus petites enseignes, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300.000 €, sortent fragilisées, tandis que le reste de la profession garde tout juste la tête hors de l'eau.
12/01/2026, 10:06
L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) annonce la nomination de Lucie Hazemann au poste de directrice générale des services de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Parmi ses premiers chantiers, la définition du nouveau projet stratégique de l'institution.
12/01/2026, 08:34
La querelle autour de l’écriture inclusive a franchi, fin 2023, un seuil supplémentaire. En rejetant un recours dirigé contre l’usage du point médian sur deux plaques commémoratives apposées à l’Hôtel de Ville de Paris, le Conseil d’État a clos un contentieux apparemment mineur, mais lourd de portée symbolique.
11/01/2026, 16:57
Les systèmes d’intelligence artificielle peuvent-ils utiliser librement des œuvres protégées sans rémunérer leurs auteurs ? L’épineuse question de ce bras de fer juridique mondial entrera dans une phase décisive en 2026. Après une salve de procès retentissants et un accord historique en 2025, la nouvelle année apportera des décisions majeures, susceptibles de redéfinir l’application du droit d’auteur à l’ère de l’IA.
11/01/2026, 16:12
Le Fondo de Cultura Económica (FCE) du Mexique, en collaboration avec plusieurs pays latino-américains, a lancé en décembre 2025 une initiative exceptionnelle : la distribution gratuite de 2,5 millions de livres auprès des jeunes de 15 à 30 ans à travers le continent. Présenté comme un moment de rassemblement culturel et d’ouverture à la lecture, ce projet — baptisé 25 for the Twenty-Five — se heurte cependant à une vive polémique sur les critères de sélection des titres choisis.
10/01/2026, 17:26
Adobe occupe depuis des décennies une place centrale dans l’écosystème logiciel : Photoshop, Illustrator ou InDesign sont devenus des standards professionnels, voire des extensions naturelles. Mais depuis quelques mois, ce statut d’allié des auteurs et des éditeurs se fissure. En cause : des poursuites judiciaires intentées aux États-Unis, accusant le groupe d’avoir entraîné ses modèles d’intelligence artificielle sur des livres protégés par le droit d’auteur, sans autorisation ni compensation.
10/01/2026, 11:20
À l’aube de 2026, se profilait en effet une offensive culturelle sans précédent. En janvier, un nom emblématique de la BD japonaise traverserait une nouvelle frontière : Yoshitoki Ōima, autrice de A Silent Voice et To Your Eternity. Elle allait se rendre pour la première fois en Inde dans le cadre d’une tournée soigneusement pensée par l’industrie du manga… Un événement ? A plus d’un titre oui.
10/01/2026, 09:37
La Suède est un marché du livre où les chiffres racontent une histoire contrastée. Derrière les files de volumes de romance qui s’écoulent à vitesse grand V — chiffres d’affaires records, classements de vente dominés sans équivoque — se cache une énigme : pourquoi ce genre littéraire, puissant économiquement, demeure-t-il si souvent ignoré ou dénigré par les voix critiques institutionnelles et les pages culturelles établies ?
10/01/2026, 09:13
Les éditions Glénat inaugurent en janvier 2026 une nouvelle collection de non-fiction narrative, Latitude Aventure, pensée comme un vaste territoire éditorial consacré à l’aventure humaine sous toutes ses formes. À travers ce projet, l’éditeur entend rassembler et renouveler des récits longtemps cantonnés à des rayons spécialisés – montagne, mer, exploration – pour leur offrir une visibilité élargie et un nouveau souffle littéraire.
09/01/2026, 18:18
Longtemps perçues comme des havres de silence et de savoir, les bibliothèques publiques élargissent aujourd’hui leur champ d’action. À Lyon, elles s’inscrivent désormais dans une démarche plus large de protection et d’inclusion, assumant un rôle social renforcé au cœur de la cité. Depuis plusieurs années, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) affirme une vision de l’accueil qui dépasse la seule médiation culturelle : garantir à chacune et chacun un espace sûr, respectueux, accessible. Une ambition qui trouve un prolongement concret dans l’intégration au dispositif Angela.
09/01/2026, 17:23
À compter du mois d'avril 2024, le ministère de la Culture a voulu ouvrir plus largement la télévision aux publicités pour les livres, en conduisant une expérimentation autour des chaines de la TNT. L'objectif affiché, une plus grande promotion en faveur de la lecture de livres, n'avait pas été du goût de l'ensemble du secteur, qui craignait une mise en avant des mastodontes. Ce qu'une étude d'impact confirme en partie : les grands groupes sont les seuls à recourir à la pub télévisuelle, mais l'impact de cette dernière sur les ventes reste, a priori, peu significatif.
09/01/2026, 15:07
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal est officiellement candidat à l’Académie française. L’institution a enregistré sa candidature lors de sa séance du jeudi 8 janvier 2026, soit deux mois après sa libération de prison en Algérie.
09/01/2026, 12:17
À Minneapolis (Minnesota), un agent de la police de l'immigration (Immigration and Customs Enforcement, ICE) a abattu, ce mercredi 7 janvier au matin, une femme de 37 ans, Renee Nicole Good. Au moins deux coups de feu ont été tirés, blessant la victime à la tête et provoquant rapidement sa mort. Des manifestations réclamant le départ des agents de l'ICE et honorant la mémoire de Renee Nicole Good, poétesse, se déroulent depuis dans la ville.
09/01/2026, 09:41
Et si la rencontre avec un animal suffisait à infléchir une trajectoire de vie ? C’est le pari d’Âme animale, une nouvelle collection de courts essais personnels des éditions Tana, qui entend placer l’expérience sensible au cœur du récit. À chaque volume, un auteur ou une autrice raconte la rencontre avec une espèce - parfois redoutée, parfois idéalisée -, qui a profondément modifié son regard sur le vivant.
08/01/2026, 18:06
La maison Trilogie Éditions a été placée en liquidation judiciaire, en fin d'année 2025, par le tribunal de commerce de Toulouse, a appris ActuaLitté. Créée en 2024, la structure avait adapté le modèle de l'abonnement à des séries littéraires, mais n'a pas réussi à transformer l'essai. L'intérêt du public était là, mais l'exposition médiatique et le soutien des libraires sont restés insuffisants, estime le fondateur, Aurélien Verdun.
08/01/2026, 12:35
La justice française a définitivement refermé un dossier emblématique des tensions persistantes entre création contemporaine et protection du droit d’auteur. Par un arrêt récemment confirmé, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé la décision rendue en première instance dans l’affaire dite des « bustes de Tintin », reconnaissant la contrefaçon d’œuvres issues de l’univers imaginé par Tintin et la violation des droits patrimoniaux et moraux des ayants droit d’Hergé.
08/01/2026, 10:46
L'ancien Premier ministre (de 2002 à 2005) Jean-Pierre Raffarin a été nommé par Rachida Dati à la présidence du Conseil supérieur des archives, d'après un arrêté publié au Journal officiel de ce 8 janvier. Il succède à Jean-Louis Debré, mort le 4 mars 2025 à l'âge de 80 ans.
08/01/2026, 10:09
Après des décennies passées à disséquer le crime dans la fiction, Patricia Cornwell s’apprête à retourner son regard vers sa propre histoire. La romancière américaine, figure majeure du thriller contemporain, publiera True Crime, son tout premier livre autobiographique.
07/01/2026, 17:53
Péchés et Guérison, un ouvrage de l'imam et théologien sunnite Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292-1350) publié par les éditions Tawbah dans une traduction de Nabil Aliouane, a été retiré de la vente par la Fnac et Amazon. Affichant des formules haineuses à l'égard des homosexuels, mais aussi des personnes juives et chrétiennes, le livre a été repéré par des groupes et députés d'extrême droite. Qui, curieusement, ont oublié que la Bible et la Torah colportent des propos du même ordre...
07/01/2026, 15:50
À l’heure où les écrans s’imposent dans le quotidien des enfants, le chef Olivier Chaput lance Souvenirs de Cuisine, un projet éditorial porté avec la Team Chabada. Pensé comme un ouvrage de transmission plus que comme un simple livre de recettes, il défend la cuisine comme acte éducatif et culturel dès le plus jeune âge.
07/01/2026, 11:34
Présentée au début du mois de novembre dernier, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres (AMAEL) vient concrétiser un projet interprofessionnel évoqué en... 2014. Une longue, très longue création qui n'empêche pas, à l'arrivée, un certain nombre de frustrations. Des organisations d'auteurs et de traducteurs désavouent ainsi la structure, estimant que certaines voix n'ont pas été entendues lors des travaux préparatoires ou contestant sa légitimité.
07/01/2026, 11:30
Par des messages envoyés aux auteurs et aux journalistes, la maison d'édition La Boîte à Bulles officialise un changement de nom, pour devenir Pictavita. Derrière la « réorganisation » annoncée se profile surtout la méthode de Fabrice Giger, dirigeant et propriétaire de la structure, habitué des manœuvres financières et administratives. Le fondateur et ancien dirigeant, Vincent Henry, licencié en 2024, assure que le groupe Humanoids, également lié à Giger, lui doit plus de 500.000 €.
07/01/2026, 10:11
En ce début d'année, le cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati perd une conseillère, en la personne d'Emma Buttin. Elle travaillait auprès de la locataire de la rue de Valois depuis la nomination de cette dernière par Gabriel Attal, début 2024.
07/01/2026, 09:35
La maison de l’écrivain Michel Butor, située à Lucinges en Haute-Savoie, a obtenu en novembre 2025 le label « Maisons des illustres », attribué par le ministère de la Culture, révèle ce 6 janvier L'Archipel Butor. Cette distinction vient reconnaître la valeur patrimoniale, littéraire et symbolique de ce lieu étroitement lié à la vie et à l’œuvre de l’un des grands noms de la littérature française contemporaine.
06/01/2026, 16:20
Si la déontologie des bibliothécaires est au cœur de plusieurs textes interprofessionnels, il n'existe pas de cadre officiel à la déontologie des métiers des bibliothèques, constate un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR). Il propose d'y remédier par un document spécifique, interministériel, renforcé par des actions de formation et un vade-mecum.
06/01/2026, 15:14
À deux mois des municipales, le maire écologiste sortant Grégory Doucet annonce une transformation complète de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’ambition affichée d’en faire « la bibliothèque la plus créative d’Europe ». Un chantier chiffré à 140 millions €, au cœur d'une campagne face, entre autres, à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.
06/01/2026, 14:26
Concerts, expositions, rencontres, conférences et visites guidées rythmeront cette nouvelle saison, pensée comme une invitation à sortir, apprendre et partager des moments collectifs. L’ensemble des événements est gratuit, ouvert à toutes et tous, et se déploie sur les différents sites de l’institution.
06/01/2026, 12:19
Commenter cet article