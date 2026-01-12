La collection philosophique “La Relève“ reprend vie chez l’Observatoire

Pensée pour accompagner la visibilité croissante de la philosophie dans le débat public — à la radio, dans les podcasts ou sur les réseaux sociaux — la collection propose des essais consacrés aux transformations politiques, sociales et intimes du présent.

Depuis son lancement en 2018, « La Relève » a accueilli des signatures telles que Yasha Mounk, Claire Marin, Laurent de Sutter, Dorian Astor, Marylin Maeso ou Hélène Frappat. La collection privilégie des formats accessibles, tout en conservant une exigence conceptuelle assumée.

Après Le gaslighting de Hélène Frappat, publié fin 2023, la collection n’avait plus accueilli de nouveaux titres jusqu’à cette relance annoncée pour 2026.

En février, Yaël Gambarotto, docteur en philosophie et enseignant à Sciences Po, publiera La main qui tremble. Éloge du pouvoir vulnérable. L’ouvrage interroge les imaginaires contemporains du pouvoir politique et analyse la valorisation de figures perçues comme infaillibles ou invulnérables, en lien avec les dérives autoritaires observées dans les démocraties contemporaines.

Le livre de Géraldine Mosna-Savoye consacré à l’obsession, initialement envisagé plus tôt, est désormais annoncé pour l’automne 2026. Il portera sur les mécanismes psychiques de l’obsession et leur inscription dans l’expérience quotidienne. Le projet de Valentin Husson, Le crépuscule du séducteur, consacré aux mutations contemporaines de la séduction à l’ère numérique, est quant à lui repoussé à 2027.

Par ailleurs, un essai d’Éric Fiat consacré à la question du poil est évoqué pour le printemps 2026, sans que cette parution soit, à ce stade, définitivement confirmée.

