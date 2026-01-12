François Bétremieux rejoint les éditions du Sonneur pour les relations libraires

François Bétremieux dispose d’un parcours solidement ancré dans l’édition. Depuis 2019, il occupait le poste de directeur commercial aux éditions Le Tripode, où il était également directeur de la collection de poche Météores, lancée en 2024.

Avant cela, il a travaillé pendant plusieurs années au Castor Astral, où il a occupé successivement des fonctions de chargé de promotion, puis de responsable du développement commercial, avec un champ d’action couvrant les relations libraires, les partenariats, les salons, la presse et les droits dérivés.

François Bétremieux a débuté dans l’édition comme assistant d’édition et assistant polyvalent - notamment chez Philippe Rey -, après un passage par le journalisme à L’Équipe.

Fondées en 2005 par Valérie Millet, les Éditions du Sonneur publient de la littérature contemporaine française et étrangère, ainsi que des textes oubliés ou méconnus.

La direction éditoriale est assurée par Valérie Millet, aux côtés de Martine Laval et Marc Villemain. La communication et le graphisme sont pris en charge par Sandrine Duvillier, tandis que les droits étrangers sont suivis par Florence Giry.

