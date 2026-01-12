Superman vaut désormais autant qu’un chef-d’œuvre de musée

Vincent Zurzolo, président de Metropolis Collectibles et cofondateur de ComicConnect, qui a supervisé la transaction, est formel : « Dans notre univers, Action Comics n°1 est le Saint Graal des Saint Graal. »

Lorsque Action Comics n°1 sort des presses en juin 1938, rien ne laisse présager sa destinée. Publié par National Allied Publications - futur DC Comics - le magazine propose une série d’histoires courtes, dont l’une met en scène un personnage inédit : un homme en collant capable de soulever des voitures, doté d’une force surhumaine et d’un sens aigu de la justice. Superman vient de naître.

Ce numéro est aujourd’hui considéré comme l’acte fondateur du genre super-héroïque moderne et comme le point de départ de ce que les historiens appellent l’« âge d’or » de la bande dessinée américaine. Sur les centaines de milliers d’exemplaires imprimés à l’époque, moins d’une centaine sont encore recensés, la plupart ayant été jetés, abîmés ou recyclés au fil des décennies.

Un état de conservation hors norme

L’exemplaire vendu en janvier se distingue par un élément décisif : son exceptionnel état de conservation. Authentifié et certifié par la Certified Guaranty Company (CGC), référence mondiale dans l’expertise des comics de collection, il a obtenu une note de 9 sur 10, un score jamais atteint auparavant pour ce numéro précis.

Dans le marché des comics anciens, cette notation n’est pas un détail technique mais un facteur déterminant de valorisation. À rareté équivalente, l’écart de prix entre deux exemplaires peut se chiffrer en millions de dollars selon leur grade. Ici, la combinaison d’une pièce extrêmement rare et d’un état quasi parfait a fait basculer l’objet dans une catégorie réservée à quelques artefacts culturels devenus inaccessibles.

Une provenance digne d’un roman noir

Mais ce qui nourrit encore davantage la fascination autour de cet exemplaire, c’est son parcours mouvementé, longtemps digne d’un fait divers hollywoodien. En 1996, l’acteur Nicolas Cage, collectionneur passionné de comics, l’achète pour environ 150.000 $. Quatre ans plus tard, lors d’une réception organisée à son domicile, le fascicule est volé.

Pendant onze ans, l’ouvrage disparaît totalement des radars. Il ne réapparaît qu’en 2011, retrouvé par hasard dans une unité de stockage en Californie. Entre-temps, la cote d’Action Comics n°1 s’est envolée. Nicolas Cage revend alors l’exemplaire pour environ 2,2 millions $, déjà un montant spectaculaire à l’époque.

« Nous parlons d’un objet qui a survécu à près de neuf décennies, à un vol, à une disparition de onze ans, et qui revient aujourd’hui dans un état quasiment irréprochable. C’est extrêmement rare », commente Vincent Zurzolo.

« Une pièce de l’histoire culturelle américaine »

Stephen Fishler, PDG de Metropolis Collectibles, souligne de son côté : « D’une certaine manière, le vol a transformé ce comics en icône. Un peu comme le vol de La Joconde a contribué à faire du tableau une œuvre universellement connue. »

Et d'ajouter : « Action Comics n°1 n’est plus seulement un objet de collection. C’est une pièce de l’histoire culturelle américaine, avec un récit qui dépasse largement le cadre de la bande dessinée. » « Elle place définitivement certains comics au même niveau que les chefs-d’œuvre de l’art moderne ou les manuscrits historiques », complète Vincent Zurzolo.

Dans ce contexte, Action Comics n°1 occupe une place à part : la pièce ultime qu’un collectionneur rêve de posséder. La vente à 15 millions $ (environ 13,7 millions €) dépasse largement les précédents records, y compris celui de Superman n°1 (1939), adjugé à plus de 9 millions $ fin 2025.

« Ce prix confirme que les grandes bandes dessinées ne sont plus perçues comme des objets de nostalgie, mais comme des actifs culturels majeurs, capables de traverser le temps et les marchés », conclut Stephen Fishler.

Un défenseur pour l’humanité

Publié en 1938, Action Comics n°1, écrit par Jerry Siegel et dessiné par Joe Shuster, tous deux fils d’immigrés juifs et âgés d’à peine une vingtaine d’années à l’époque, marque la naissance d’un mythe. Le récit introduit pour la première fois Superman et en pose les fondements : un enfant venu d’une autre planète, envoyé sur Terre pour échapper à une catastrophe imminente, avant de devenir le défenseur surpuissant de l’humanité.

Une trajectoire qui résonne autant avec l’expérience migratoire de ses créateurs qu’avec l’imaginaire du rêve américain, fondé sur la promesse d’un recommencement et d’une ascension possible.

Ce numéro inaugural ne se limite pas à l’apparition de l’Homme d’Acier. Il voit également naître Lois Lane, future figure centrale de l’univers Superman, ainsi que Zatara, magicien héroïque emblématique de l’époque. La couverture, devenue iconique, montrant Superman soulevant une voiture au-dessus de sa tête, est dessinée par Joe Shuster, avec la participation de Fred Guardineer et Bernard Baily. Avec ce geste visuel radical et immédiatement lisible, les auteurs posent les bases d’un nouveau langage graphique et narratif.

En 1989, le spécialiste Ernst Gerber estimait à une cinquantaine le nombre d’exemplaires encore existants. Les travaux de certification ultérieurs ont légèrement révisé cette évaluation : la Certified Guaranty Company (CGC) a depuis authentifié 78 exemplaires, dont 44 non restaurés.

Selon Vincent Zurzolo, président de Metropolis Collectibles et de ComicConnect, environ une centaine d’exemplaires d’Action Comics n°1 seraient aujourd’hui recensés dans le monde.

