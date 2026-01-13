il était une fois une fille qui devint invisible afin que ses mots ne le soient pas.“

En ce début d’année, difficile de passer à côté de ce roman à double temporalité qui traite de la place de la femme dans le monde des lettres et du théâtre en particulier.
Le 13/01/2026 à 09:00 par Christian Dorsan
Publié le :
13/01/2026 à 09:00
De nos jours aux USA, une jeune dramaturge, Melina Green, pense qu’une femme n’a pas la possibilité de voir produire sa pièce de théâtre à Broadway, au XVI siècle, à Londres, une jeune femme, Emilia Bassano, aime écrire, mais à cette époque, comment faire, pour une femme, pour être édité ? Deux époques avec une thématique identique.
Emilia Bassano doit vendre ses poèmes et ses pièces de théâtre à un homme dans l’Angleterre Élisabéthaine parce qu’une femme ne doit pas écrire. Melina Green au XXI siècle à New York, utilise un subterfuge à la suite d’une ambigüité de genre sur son surnom, Mel, et va cacher son identité derrière celle de son meilleur ami homme, gay et noir, pour garantir la production de son œuvre. Mais cet artifice va se retourner contre elle.
Dans ce roman, Jodi Picoult décrit le combat de ces deux femmes à deux époques différentes pour exister en tant qu’auteure, mais pour Emilia Bassano, poétesse anglaise qui a réellement existé, l’accès à l’éducation et à la reconnaissance de la femme comme l’égale de l’homme est un combat volontaire et acharné.
Elle fait preuve dans ce domaine, d’un sacré tempérament. Tandis que pour Melina Green, elle se considère comme victime d’une discrimination sexiste et ne souhaite pas s’exposer à un éventuel refus. Pour l’une, se cacher est indispensable, pour l’autre, c’est éviter l’échec.
Pourtant, Melina Green est l’héritière de toute une lignée de femmes qui à travers les siècles, ont lutté pour l’égalité, d’où une incompréhension de son meilleur ami lorsqu’elle légitime factuellement sa dissimulation par le peu de nombres de dramaturges femmes ayant réussi au théâtre, ainsi que la crainte envers un critique homme, Jasper, aussi impitoyable qu’attirant.
Chacune utilise un homme pour que leurs écrits soient lus par le plus grand nombre. Ainsi, Emilia va recourir à un auteur, et non des moindres, pour que ces vers soient joués au théâtre. Et cet illustre auteur est Shakespeare lui-même ! Jodi Picoult a effectué un travail impressionnant pour identifier Emilia Bassaro dans l’œuvre de Shakespeare. Plusieurs universitaires avancent que cette autrice serait la «Dark Lady» de l’auteur.
Elle apparaît dans deux de ses œuvres : son prénom dans Othello et son nom dans Le Marchand de Venise. La romancière s’est appuyée sur des archives pour juxtaposer la vie romancée d’Emilia Bassano avec les pièces de Shakespeare, et c’est plutôt une belle réussite tant le récit tient d’une saga romanesque.
Si Emilia se cache derrière Shakespeare, Mélina se dissimule derrière André son colocataire et meilleur ami. Celui-ci, amusé au départ de cette méprise, va peu à peu lui en vouloir, car on lui fait endosser un rôle qui n’est pas le sien. De ces deux femmes, qui manipule le plus ou mieux que l’autre ? Tout est faux-semblant dans leurs vies respectives comme tout est jeux de miroir au théâtre.
Et lorsque la sincérité des sentiments se heurte à l’ambition ou la peur, ces deux femmes sont prêtes à aller jusqu’au bout de la passion pour l’écriture, quitte à tout perdre. Jodi Picoult décrit les tourments et les passions de ces femmes avec talent, il y a dans ce roman de la romance à foison et c’est tant mieux, car elles méritent de l’attention pour soulager les difficultés que la vie leur impose.
Malgré les différentes époques et les différents statuts sociaux, la seule chose qui rassemble finalement ces deux êtres est l’amour qu’elles éprouvent et endurent. Si l’amour n’a pas de frontière, Jodi Picoult nous prouve qu’il est intemporel.
Par Christian Dorsan
Paru le 13/01/2026
672 pages
Charleston éditions
22,90 €
