Endormir l'orage de Natacha Wolinski : conjurer le sort du destin.

De l’accusé, elle ne verra que le profil et sa main posée sur le Coran, de lui , elle n’entendra que son mutisme. Elle affronte les audiences avec les autres familles des victimes qu’elle nomme par leur prénom, élargissant ainsi le cercle d’une autre famille, un cercle de deuil et de douleur. Pour conjurer le sort, qui s’acharne sur sa famille de sang, Natacha Wolinski en énumère ses membres, se remémore leur passé.

L’accusé n’a pas seulement tué son père, il a coupé les fils d’une lignée qui a une histoire, une épopée à travers l’Europe et au-delà de l’Atlantique.

Texte de mémoire, texte ponctué d’histoires des uns et des autres, des liens qui s’entremêlent à travers les drames de l’Histoire et les hasards de la géographie. Une véritable odyssée. Alors, face à l’incompréhensible, au mur du silence de l’accusé qui semble étranger au procès, il faut s’armer de poésie pour prendre de la hauteur, pour ne pas sombrer.

Natacha Wolinski nous convie à une réunion de famille, celle qui se prolonge à table, en fin de repas, avec des sourires et des souvenirs plus ou moins réconfortants. Un exercice de langage pour retranscrire une part de la réalité qui s’échappe.

Elle voudrait revenir à cette funeste journée et sauver de la barbarie son père et les autres, car là où le terroriste voyait un mécréant, Natacha Wolinski refait vivre un humaniste qui rassemblait dans son histoire familiale : juifs, musulmans, Polonais, Grecs, Tunisiens, Brésiliens, une véritable histoire polyglotte, l’humanité tout entière que la barbarie aveuglée par le fanatisme, n’a pas su voir.

Un récit homérique qui retrace l’itinéraire d’une histoire plus large que celle d’un seul homme et de sa famille, c’est un chant de louanges destiné aux déracinés, à ceux qui ont le courage de recommencer des vies et de bâtir des destinées en exode, des innocents transformés en victimes, une formidable déclaration d’amour à l’Humanité.

Par Christian Dorsan

