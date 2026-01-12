L'auteur d'Histoire de Jérusalem interdit d’entrée en Israël

Vincent Lemire devait se rendre en Israël dimanche dernier pour y assurer une vingtaine de séminaires, conférences et rencontres avec des chercheurs, des étudiants israéliens et palestiniens. Le 7 janvier, soit quatre jours avant son départ, il reçoit un courriel de l’Autorité israélienne de l’état civil et de l’immigration l’informant de la révocation de son autorisation de voyage ETA-IL.

Le message, consulté par l’AFP, évoque « un changement de circonstances » entraînant la révocation de son approbation ETA-IL, accordée le 27 février 2025. Cette autorisation, valable normalement deux ans, avait été obtenue sans difficulté particulière. Aucune explication supplémentaire ne lui a été fournie depuis par les autorités israéliennes.

Un chercheur familier du terrain israélo-palestinien

Professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Est Gustave-Eiffel, Vincent Lemire travaille sur Jérusalem et le conflit israélo-palestinien depuis plus de vingt-cinq ans. Il a notamment dirigé le Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ) entre 2019 et août 2023, une institution dépendant du ministère français des affaires étrangères.

L’historien souligne qu’il n’a jamais boycotté Israël, qu’il s’y rend régulièrement depuis un quart de siècle et qu’il collabore de longue date avec des universitaires israéliens. « Mes prises de position ne sont pas nouvelles », observe-t-il, se disant d’autant plus surpris par cette interdiction soudaine.

Des prises de position critiques sur Gaza

Depuis deux ans, Vincent Lemire s’est exprimé publiquement à plusieurs reprises sur la situation à Gaza, dénonçant à la fois la catastrophe humanitaire touchant la population palestinienne et le sort des otages israéliens. Il a également plaidé pour des sanctions internationales contre Israël.

En août dernier, il cosignait une tribune dans Le Monde avec Élie Barnavi, ancien ambassadeur d’Israël en France, appelant le président Emmanuel Macron à agir face à la situation à Gaza. Les deux auteurs y écrivaient : « Si des sanctions immédiates ne sont pas imposées à Israël, vous finirez par reconnaître un cimetière. »

Une atteinte à la liberté académique, selon l'historien

L’historien estime que cette interdiction compromet gravement son travail de recherche. « C’est mon terrain depuis vingt-cinq ans, mon laboratoire à ciel ouvert », explique-t-il. Il affirme étudier les voies de recours possibles pour faire lever cette mesure.

Il établit un parallèle avec l’interdiction récente faite à plusieurs ONG de travailler à Gaza, y voyant « une dynamique de règlement de comptes » visant des acteurs jugés critiques par les autorités israéliennes. « En termes de liberté académique, c’est extrêmement problématique », insiste-t-il.

Un auteur à succès sur Jérusalem et le Moyen-Orient

Au-delà de ses travaux universitaires, Vincent Lemire est également un auteur très diffusé auprès du grand public. En octobre 2022, il a publié la bande dessinée Histoire de Jérusalem, illustrée par Christophe Gaultier (Les Arènes), qui s’est écoulée à près de 300.000 exemplaires selon Edistat.

À LIRE - Les œuvres vendues, une prolongation : le succès de l’exposition Sacco–Spiegelman

Il a également dirigé l’ouvrage collectif Jérusalem, histoire d’une ville-monde des origines à nos jours, paru chez Flammarion en format poche en 2016, ou participé à Israël / Palestine : Anatomie d'un conflit (Les Arènes) et écoulé à plus de 40.000 exemplaires. Son dernier livre, Atlas historique du Moyen-Orient, est paru en septembre dernier, toujours aux éditions Les Arènes.

Crédits photo : © Philippe Matsas / Les Arènes

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com