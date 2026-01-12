Nanterre-Amandiers : une rénovation controversée sous enquête judiciaire

Confiée au cabinet d’architecture norvégien Snøhetta, connu pour l’opéra d’Oslo, le mémorial du 11-Septembre à New York ou encore le siège du groupe Le Monde, la rénovation devait initialement s’inscrire dans une enveloppe de 34,2 millions d’euros, dont 28 millions pour le projet architectural. Le coût final atteint 58,35 millions d’euros, soit une hausse de plus de 70 % en six ans, relève la Chambre régionale des comptes d’Île-de-France, juridiction financière rattachée à la Cour des comptes.

Dans son rapport définitif, elle pointe une série de dysfonctionnements qui expliqueraient en grande partie l’envolée des coûts. Elle évoque d’abord une gouvernance jugée défaillante, marquée par un pilotage insuffisamment structuré et des instances de suivi davantage informatives que réellement décisionnelles.

Le rapport souligne ensuite l’absence d’assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée après le retrait du programmiste initial, laissant la collectivité sans appui technique indépendant durant des phases pourtant cruciales du projet. Enfin, la juridiction financière estime que la procédure de passation du marché a été fragilisée, notamment en raison du poids déterminant accordé à un critère esthétique, par nature subjectif, dans le choix du cabinet d’architectes.

Un dialogue compétitif remis en cause

Libération revient en détail sur la procédure de dialogue compétitif lancée en 2018 pour sélectionner l’architecte. Deux projets étaient alors finalistes : celui de Snøhetta et celui de l’agence française Blond et Roux, spécialisée dans la rénovation de théâtres et déjà reconnue pour son travail sur le Théâtre de la Ville – Sarah-Bernhardt.

D’après une trentaine de témoins interrogés par le média national, le 5 octobre 2018, à l’issue des délibérations réunissant représentants de l’État, de la ville, de la région et du département, le projet Blond et Roux aurait été désigné vainqueur. Plusieurs participants affirment qu’un toast aurait même été porté à ce choix lors d’un déjeuner suivant la réunion.

Pourtant, dès le week-end suivant, la municipalité annonce que l’agence Blond et Roux ne sera finalement pas retenue, et entérine quelques jours plus tard le choix de Snøhetta auprès de la commission d’appel d’offres.

Soupçons de pressions politiques

Ce revirement aurait été motivé par des pressions politiques, notamment de la part de Patrick Devedjian, alors président du département des Hauts-de-Seine, qui aurait conditionné le maintien de la participation financière du département à la désignation de Snøhetta. Ces affirmations sont aujourd’hui contestées par les protagonistes concernés.

Face à ce qu’ils estiment être une irrégularité manifeste, les membres de l’équipe chargée de l’assistance à maîtrise d’ouvrage démissionnent. Plusieurs alertes sont transmises à l’État, sans qu’elles ne débouchent sur une remise en cause du chantier.

Des procédures judiciaires toujours en cours

L’agence Blond et Roux engage alors une longue bataille judiciaire. En décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles juge que le projet Snøhetta n’aurait pas dû être retenu, notamment parce que son coût excédait dès l’origine l’enveloppe prévue. La ville de Nanterre a saisi le Conseil d’État.

Parallèlement, une plainte pénale pour favoritisme, déposée en 2020, a conduit à la mise en examen de l’ancien maire de Nanterre, Patrick Jarry, ainsi que d’un haut responsable des services municipaux. Selon Libération, une proposition d’indemnisation aurait été formulée en 2021 à l’agence Blond et Roux pour qu’elle retire ses recours, offre que les architectes affirment avoir refusée. Ni Snøhetta ni l’actuel maire de Nanterre n’ont souhaité répondre aux questions du quotidien.

Un théâtre inauguré

Après quatre années de travaux, le théâtre de Nanterre-Amandiers a rouvert avec un bâtiment profondément transformé. Le projet a porté sur près de 10.000 m² entièrement repensés. Outre les espaces scéniques, la rénovation a intégré de nouveaux lieux de vie ouverts au public, avec une librairie, un restaurant et des espaces de circulation élargis, pensés comme des prolongements naturels de l’activité artistique.

Le cœur du projet repose sur la transformation des trois salles de spectacle, conçues pour offrir une grande souplesse d’usage. La grande salle de 800 places a été entièrement modernisée, avec de nouveaux gradins et des équipements techniques repensés. Une seconde salle propose des gradins partiellement rétractables, permettant d’adapter la jauge et les formes scéniques, du spectacle assis aux performances debout.

La troisième salle, aux gradins entièrement amovibles, peut se transformer en plateau nu. Ouverte sur le parc André-Malraux, elle autorise ponctuellement des formes de théâtre en plein air, en lien direct avec le paysage.

Un bâtiment plus accessible et moins énergivore

La rénovation visait également à améliorer l’accessibilité du site. Les circulations ont été repensées pour faciliter les déplacements des publics et des équipes, tandis que les équipements ont été adaptés aux personnes en situation de handicap. Le projet anticipe aussi l’arrivée future du tramway, qui doit renforcer la desserte du théâtre dans les prochaines années.

Sur le plan environnemental, le nouveau bâtiment affiche une réduction annoncée de 30 % de la consommation énergétique. La façade vitrée, partiellement opacifiée, intègre des dispositifs destinés à limiter les apports solaires excessifs tout en conservant une forte luminosité intérieure. Une promesse de sobriété énergétique qui devra se vérifier à l’usage.

Situé hors d’un centre-ville, au cœur d’un grand quartier populaire de Nanterre, le théâtre des Amandiers occupe une place singulière dans le paysage culturel français.

Fondé en 1965, il a connu certaines de ses heures les plus marquantes dans les années 1980, lorsque Patrice Chéreau y forgea, avec Catherine Tasca, l’une des aventures artistiques les plus emblématiques de la décentralisation théâtrale. Une période récemment remise en lumière par le film de Valeria Bruni Tedeschi.

Après quatre années de travaux, le théâtre de Nanterre-Amandiers a rouvert ses portes, avec l’entrée au répertoire d’une nouvelle création de Joël Pommerat, Les Petites Filles modernes (titre provisoire).

L’inauguration, le 9 s’est déroulée en présence de Georges Siffredi, président du département des Hauts-de-Seine, aux côtés de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Raphaël Adam, maire de Nanterre, Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine, Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, ainsi que Christophe Rauck, directeur du théâtre, et Jeanne Bécart, vice-présidente du département chargée de la culture.

