De Tolkien à Pasolini : ce que réserve le Festival des langues classiques 2026

Conférences, débats, ateliers, spectacles et projections de films composeront une programmation gratuite, à l’exception des séances de cinéma. Le festival s’adresse à un large public, avec une attention particulière portée aux scolaires et aux étudiants.

Pour cette édition, le Festival des langues classiques propose d’interroger les pratiques de l’oralité dans l’Antiquité, en croisant les traditions grecque, latine et chinoise. La parole y est abordée à la fois comme pratique sociale, objet de règles et de codes, mais aussi comme lieu de mythes et de rites. Les organisateurs souhaitent montrer comment ces usages anciens continuent de résonner dans des espaces contemporains tels que les assemblées politiques ou les tribunaux.

Le programme s’articule autour de conférences animées par des spécialistes reconnus, de rencontres littéraires et d’ateliers interactifs. Ces formats visent à donner à entendre la diversité des formes orales antiques, qu’il s’agisse de discours politiques, de récits mythologiques ou de traditions poétiques. L’approche retenue mêle analyse historique, réflexion littéraire et ouverture vers les pratiques artistiques actuelles.

Depuis sa création en 2019, le festival place la transmission au centre de sa démarche. La journée du vendredi est ainsi consacrée aux scolaires, du CM1 au lycée, ainsi qu’aux étudiants. En lien avec les établissements du territoire et leurs enseignants, l’événement entend éveiller la curiosité des jeunes publics et les inviter à découvrir des patrimoines culturels anciens.

Conférences et rencontres au cœur de la programmation

La programmation des conférences s’ouvrira le vendredi avec une rencontre consacrée à J.R.R. Tolkien et à son rapport à l’Antiquité classique. Isabelle Pantin et Sandra Provini reviendront sur l’influence des langues et des cultures antiques dans l’œuvre de l’écrivain, lors d’un échange animé par Jean-Marie Guinebert à l’Université Ouverte.

Le samedi matin, deux historiens spécialistes de la Rome antique, Pierre Cosme et Frédéric Hurlet, proposeront une analyse de l’entourage d’Auguste, depuis son adoption par Jules César jusqu’à la désignation de son successeur. Cette rencontre examinera les jeux d’influence et les intérêts croisés au moment de la naissance de l’Empire romain. Elle sera suivie d’une discussion sur la représentation visuelle des mythes antiques aujourd’hui, réunissant universitaires et auteurs autour des enjeux contemporains de l’imaginaire antique.

L’après-midi se poursuivra avec une réflexion sur le théâtre comme lieu de renaissance du mythe, portée par Jean-Pierre Siméon et Pierre Judet de La Combe. Une autre rencontre associera lecture et analyse historique autour des textes de Jules César, avec des extraits de La Guerre civile et de La Guerre des Gaules lus par le comédien Gabriel Dufay, accompagnés de commentaires de Frédéric Hurlet et Pacôme Thiellement.

Spectacles, cinéma et partenariats culturels

En complément des conférences, le festival propose plusieurs formes artistiques mettant en valeur l’oralité. Des madrigaux italiens de la Renaissance seront interprétés par l’ensemble La Bandetta, illustrant le lien étroit entre texte poétique et musique. Le spectacle Notre Homère offrira quant à lui une lecture orale de L’Odyssée, portée par Jacques Bonnaffé et Emmanuel Lascoux, dans un format intimiste.

Chaque journée se conclura par une projection de film au cinéma UGC Roxane, partenaire reconduit de l’événement. Le vendredi soir sera projeté The Return, le retour d’Ulysse d’Uberto Pasolini, tandis que le samedi sera consacré au Médée de Pier Paolo Pasolini. Ces séances font écho au thème de l’oralité et aux grandes figures mythologiques de l’Antiquité.

Le festival bénéficie du soutien de nombreux partenaires, parmi lesquels les éditions Les Belles Lettres, Sorbonne Université et l’Université de Versailles Saint-Quentin. Une vente de livres sera organisée par la librairie Guillaume Budé, accompagnée de rencontres avec les auteurs. L’entrée est libre à l’hôtel de ville et à l’Université Ouverte de Versailles, tandis que les projections de cinéma sont proposées à tarif payant.

