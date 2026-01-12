Prix des Écrivains du Sud : la première sélection 2026 dévoilée

Le jury du Prix des Écrivains du Sud a tenu sa première réunion aujourd’hui au restaurant la Méditerranée afin d’établir une sélection initiale. La liste arrêtée à cette occasion réunit des auteurs publiés par des maisons d’édition françaises reconnues.

Le calendrier de la sélection est déjà fixé, avec une prochaine annonce prévue le 4 février, suivie de la dernière sélection le 4 mars. Ces différentes étapes doivent conduire à la désignation finale des lauréats dans chaque catégorie. La remise des prix aura lieu le vendredi 27 mars, dans le cadre du Festival des Écrivains du Sud.

Le festival se déroulera à Aix-en-Provence du 25 mars au 28 mars 2026. À cette occasion, chaque lauréat du Prix des Écrivains du Sud recevra une récompense financière de 5 000 euros. L’événement associe ainsi mise en lumière des œuvres et rencontres littéraires sur plusieurs jours.

Romans et essais en lice

La sélection dans la catégorie romans rassemble six titres. Elle comprend Bocuse de Gautier Baristella (Grasset), Le Jour où je suis tombé amoureux de Patrick Besson (Albin Michel), Rose la nuit de Maryline Desbiolles (Sabine Wespieser), Aqua de Gaspard Koenig (l’Observatoire), Il y a une autre rive d’Étienne de Montety (Stock) et Le Système de l’argent de Daniel Rondeau (Grasset).

Dans la catégorie essais, six ouvrages ont également été retenus. La sélection réunit Notre Déni de la guerre de Stéphane Audoin-Rouzeau (Seuil), Le Coran des lumières de Jacqueline Chabbi (Grasset), 1966, année mirifique d’Antoine Compagnon (Gallimard), Le Nouveau Pouvoir évangélique de Sébastien Fath (Grasset), La Raison du sport de Jean-Luc Marion (Grasset) et Les Lumières sombres d’Arnaud Miranda (Gallimard).

Le jury est composé de Metin Arditi, président, ainsi que de Mohammed Aissaoui, Olivier Bellamy, Jean-François Colosimo, Paule Constant, Pauline Dreyfus, Robert Kopp, Jean-Noël Pancrazi, Maryvonne de Saint-Pulgent et Valérie Toranian.

Lors de l’édition 2025, le Prix du Roman des Écrivains du Sud avait été attribué à Jean-Paul Kauffmann pour L’accident (Les Équateurs). Le Prix Essai avait, quant à lui, été décerné à Emmanuel de Wauresquiel pour Il nous fallait des mythes (Tallandier).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits illustration : Cours Mirabeau, Aix-en-Provence (A S, CC BY 2.0)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com