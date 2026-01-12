Bibliosurf, ou comment faire circuler les avis littéraires

Partager les avis, les confronter, les rendre accessibles : c’est autour de cette idée que s’est construit Bibliosurf. Le site agrège depuis plusieurs années les critiques, chroniques, podcasts et vidéos consacrés aux romans, publiés sur le web.
Le 12/01/2026 à 16:18 par Bernard Strainchamps
12/01/2026 à 16:18
Cette veille littéraire sourcée, n’a pas vocation à imposer un point de vue sur les livres. Elle cherche à exposer la diversité des avis publiés sur une œuvre ou un auteur. Se pose depuis 10 ans une question évidente : comment permettre à ces contenus de circuler en dehors de Bibliosurf ?
Nouveau : Bibliosurf propose l’export de contenus via iframe. Ce mode d’intégration doit permettre à des journalistes, bibliothécaires, blogueurs ou responsables de sites culturels d’illustrer un article, un dossier ou une page thématique avec des contenus dynamiques : revues du web, lecteurs audio ou vidéo, ou encore visualisations interactives.
L’iframe offre une solution simple et rapide : le contenu reste hébergé sur Bibliosurf, se met à jour automatiquement et peut être intégré sans développement spécifique. Elle répond ainsi à un besoin courant de contextualisation éditoriale, notamment pour accompagner un article consacré à un roman, un auteur ou une tendance littéraire.
Les premiers usages concrets ont porté sur les formats multimédias.
Bibliosurf recense un nombre croissant de vidéos et de podcasts littéraires : émissions, entretiens, chroniques filmées ou audio. Ces lecteurs peuvent être intégrés tels quels sur des sites tiers, offrant une autre porte d’entrée que le texte dans la médiation littéraire.
Exemple : Podcasts littéraires dédiés à La maison du vide de Laurent Mauvignier
Autre axe : les revues du web associées aux notices de romans et aux fiches d’auteurs.
Ces blocs agrègent les avis disponibles, en respectant les sources et sans reformulation. Ils proposent une lecture panoramique de la réception critique, utile aussi bien pour les professionnels du livre que pour les lecteurs curieux.
Exemple : L'ensemble des avis sur le romancier Joseph Incardona
Au-delà des contenus eux-mêmes, Bibliosurf développe des datavisualisations exportables, conçues comme des outils éditoriaux à part entière.
Parmi elles :
- une frise chronologique permettant de suivre l’évolution des publications et des avis dans le temps ;
- une carte de géolocalisation des intrigues, qui relie romans et territoires de fiction ;
- un indicateur du poids médiatique des auteurs, fondé sur la diversité et la fréquence des sources qui les mentionnent.
Exemple La rétrospective de l'année 2025 via une frise chronologique.
À travers ces dispositifs d’export, Bibliosurf défend une approche pragmatique : plutôt que centraliser les contenus, faciliter leur réutilisation, leur contextualisation et leur appropriation par d’autres acteurs du monde du livre.
Dans un environnement numérique où la critique est abondante, mais dispersée, ces outils visent moins à produire du nouveau discours qu’à organiser l’existant et à en améliorer la lisibilité.
Crédits photo : Javaistan CC 0
Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com
2 Commentaires
Raoul Mirlo
12/01/2026 à 16:59
Ça va, la publi-information? D'autant plus gênante que le site bibliosurf est assez médiocre (par rapport à son concurrent, non dénué de défauts lui aussi, babelio)...
Team ActuaLitté
12/01/2026 à 17:07
Bonjour
Bernard Strainchamps publie depuis plusieurs mois des billets d'humeur dans nos colonnes, le plus souvent pour apporter des analyses, parfois pour présenter des évolutions de l'outil Bibliosurf.
Où voyez-vous une publi-quoi que ce soit ici ?
On vous vend un service ? Un produit ? Une incitation à acheter quoi que ce soit ?