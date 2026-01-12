La Grande Librairie invite cette semaine Alexandre Jardin et Mélissa Da Costa

Alexandre Jardin revient avec La femme qui inventa l’amour (Michel Lafon), un roman qui prend la forme d’un manifeste romanesque. L’auteur imagine le destin d’une princesse chinoise, au XIIIᵉ siècle avant J.-C., qui défie l’ordre établi en assumant des sentiments alors proscrits.

À travers cette figure féminine affranchie, Alexandre Jardin interroge le rôle de l’amour comme moteur de transformation du monde. Malicieux et lumineux, le récit pose une question centrale : et si l’amour était à l’origine de toutes les révolutions ?

Avec Le visage de la nuit (L’Iconoclaste), Cécile Coulon signe son dixième roman. Elle y retrouve l’atmosphère singulière de La langue des choses cachées, en plongeant le lecteur dans un univers sombre et feutré, à la frontière du conte, du poème et du roman noir.

L’intrigue se déroule au Fond du Puits, où grandit un enfant au visage monstrueux, tenu à l’écart des hommes. La nuit, dans les bois qu’il parcourt en secret, il trouve une échappatoire à l’avenir funeste qui lui est assigné, dans un récit qui interroge l’exclusion, la peur et la possibilité de l’émancipation.

Dans La vie entière (Gallimard), Timothée de Fombelle livre un roman bref et virtuose. À Paris, en 1942, une jeune résistante attend son chef de réseau, dont le retard devient source d’angoisse.

Pour tromper la peur, elle se met à imaginer une vie entière avec l’homme qu’elle aime, écrivant les souvenirs d’un destin qu’elle ne vivra peut-être jamais. Un récit où l’imagination devient un acte de résistance, et parfois une condition de survie.

Très attendue, Mélissa Da Costa présente Fauves (Albin Michel), un roman fleuve qui entraîne le lecteur dans l’univers circassien. Le livre suit le parcours d’un adolescent cabossé, déterminé à canaliser sa colère en devenant dompteur de fauves.

À travers cette trajectoire, le roman explore les notions d’emprise, de masculinité et de transmission, dans une immersion intense et sensorielle.

La transmission est au cœur d'On l’appelait Bennie Diamond (Éditions Les Léonides), premier roman du scénariste et cinéaste Michaël Dichter. Le récit retrace l’ascension d’un jeune homme prêt à tout pour intégrer le cercle fermé de la communauté des diamantaires d’Anvers.

Entre querelles familiales, non-dits et désir de revanche, le roman met en lumière les mirages de la réussite, là où ce qui brille finit par se révéler trompeur.

Le choix des libraires : place aux premiers romans

Cette semaine, La Grande Librairie donne aussi la parole aux libraires. Julie Remy, de la librairie La Cour des Grands à Metz, et Dolly Choueiri, de la librairie Des gens qui lisent à Sartrouville, mettent à l’honneur quatre primo-romanciers, célébrant la vitalité et le renouvellement de la création littéraire contemporaine.

Lire à voix haute avec Abd Al Malik

Enfin, la lecture à voix haute est assurée par Abd Al Malik, écrivain, musicien et cinéaste. À l’occasion de la sortie en salles de son film Furcy né libre, adaptation de L’affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui (Gallimard/Folio), il s’est rendu au lycée professionnel Erik Satie, à Paris, pour échanger avec une classe de première. Il y a évoqué un auteur dont la lecture a profondément marqué son parcours : Albert Camus.

Une émission placée sous le signe de la liberté, de l’imaginaire et de la transmission.

À mercredi, lisez bien !

Crédits photo : La Grande Librairie

Par Hocine Bouhadjera

