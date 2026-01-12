Le Seigneur des Anneaux en ciné-concert à Paris

Le rendez-vous met en avant le premier volet de la trilogie réalisée par Peter Jackson et adaptée des romans de J. R. R. Tolkien parus en trois volumes en 1954 et en 1955, présenté sous la forme d’un ciné-concert mêlant projection et performance musicale. La programmation prévoit deux dates annoncées sur le week-end des 7 et 8 mars 2026 à l’Adidas Arena, avec une expérience centrée sur la musique de film jouée en direct pendant la diffusion.

Sur scène, le Yellow Socks Orchestra mobilise un effectif annoncé de plus de 85 musiciens et 150 choristes. L’ensemble est présenté comme un orchestre symphonique et un chœur jouant en synchronisation avec la projection. La bande originale d’Howard Shore est interprétée en direct, au fil des séquences du film.

La projection repose sur des extraits et scènes iconiques de la version cinéma de 2001, diffusés en VOSTFR sur un écran géant. La performance est annoncée sur une durée de plus de trois heures, avec la musique exécutée en continu pendant la diffusion. L’objectif affiché est de proposer une immersion visuelle et sonore autour de l’aventure de l’anneau.

Trois représentations programmées, billetterie ouverte

Trois séances sont annoncées en mars à l’Adidas Arena : vendredi 6 et samedi 7 à 20h, puis dimanche 8 à 16h. Le dispositif associe la projection du film et l’interprétation live, avec un orchestre et un chœur réunis pour accompagner le déroulé à l’image. Les billets sont disponibles dès maintenant.

La grille tarifaire s’étend de 27 € à 119 € selon les catégories. L’événement est présenté comme une proposition culturelle au cœur du 18e arrondissement de Paris, avec une diffusion en VOSTFR et une exécution orchestrale synchronisée.

Fondé en 2017 par la société uGo&Play, le Yellow Socks Orchestra est annoncé sous la direction musicale de Nicolas Simon. L'orchestre explique l’origine de son nom par un clin d’œil aux conventions classiques, avec des chaussettes jaunes en opposition aux chaussettes noires traditionnellement portées par les musiciens d’orchestre.

Son répertoire est spécialisé dans les musiques de films, avec des œuvres associées à John Williams, Hans Zimmer et Joe Hisaishi, et une prochaine production Pirates des Caraïbes annoncée au Grand Rex en mars 2026.

Crédits photo : Zanastardust, CC BY 2.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com