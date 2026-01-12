Prix Artémisia 2026 : six autrices récompensées pour la bande dessinée féminine

Pour cette nouvelle édition, le jury Artémisia - composé de Chantal Montellier, Isabelle Beaumenay-Chaland, Julie Scheibling, Julie Sicault Maillé, Patrick Gaumer, Pascal Guichard et Christophe Vilain - a décerné six prix, dont le Grand Prix Artémisia.

Le Grand Prix Artémisia

Le Grand Prix Artémisia a été attribué à La Tête de mort venue de Suède, de Daria Schmitt, publié chez Dupuis/Aire Libre. L’ouvrage a été salué pour la force de sa narration et la singularité de son univers graphique.

Un Prix spécial Résistance

Le Prix spécial Résistance est revenu à Syndrome Italie, de Tiziana Francesca Vaccaro et Elena Mistrello, publié chez Presque Lune. Le jury a distingué une œuvre engagée, inscrite dans une démarche de réflexion politique et sociale.

Le Prix Beaux-arts

Le Prix Beaux-arts a été décerné au Dernier peintre, de Mandragore, publié par L’Œuf. Le livre se distingue par son approche plastique et son dialogue avec les arts visuels.

Le Prix Humour graphique

Le Prix Humour graphique a récompensé Betty Boob, de Véro Cazot au scénario et Julie Rocheleau au dessin, publié chez Dargaud. Une œuvre remarquée pour son humour, son regard critique et son efficacité narrative.

Le Prix Initiation

Le Prix Initiation a été attribué à Et c’est ainsi que je suis née, de Fanny Michaëlis, chez Casterman, un ouvrage destiné à accompagner les premières lectures en bande dessinée tout en abordant des thématiques sensibles avec pédagogie.

Le Prix Métamorphose

Enfin, le Prix Métamorphose est revenu à Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari, également publié chez Casterman. Le jury a distingué un récit intime et graphique centré sur la transformation, le corps et l’identité.

Les autrices récompensées cette année s’inscrivent dans la continuité d’un palmarès prestigieux. Elles succèdent aux lauréates 2025 : Anke Feuchtenberger, Chantal Montellier, Nicole Claveloux, Julia Korbik, Julia Bernhard, Quitterie Simon, Francesca Vartuli, Trina Robbins, Leela Corman et Joanna Folivéli.

À travers cette nouvelle édition, le Prix Artémisia entend poursuivre son engagement en faveur de la reconnaissance des autrices de bande dessinée, en mettant en avant la diversité des formes, des genres et des approches qui traversent aujourd’hui la création graphique féminine.

