En Australie, un festival boycotté après l’éviction d’une écrivaine pro-palestinienne

Parmi les auteurs ayant choisi de boycotter le festival figurent plusieurs figures centrales de la scène littéraire australienne. Helen Garner, souvent considérée comme l’une des grandes voix de la non-fiction contemporaine du pays, Michelle de Kretser, romancière plusieurs fois primée, ou encore Trent Dalton, auteur de best-sellers très populaires en Australie, comptent parmi les signataires.

À leurs côtés, des écrivaines et écrivains reconnus pour leurs travaux sur la justice, les questions autochtones et l’histoire culturelle australienne, comme Melissa Lucashenko, Sarah Krasnostein ou Drusilla Modjeska.

Des « préoccupations de sensibilité culturelle »

Le 8 janvier, le conseil d’administration de l’Adelaide Festival a publié un communiqué expliquant sa décision de déprogrammer Randa Abdel-Fattah. Le texte fait explicitement référence à l’attaque terroriste survenue à Bondi en décembre, évoquant un contexte national de deuil et de tensions accrues.

Pour rappel, deux hommes armés ont ouvert le feu sur une foule rassemblée pour une célébration de Hanoucca, tuant au moins 15 personnes et en blessant des dizaines d’autres. L’attaque, dirigée contre la communauté juive présente sur la plage de Bondi, a déclenché une onde de choc dans le pays et un deuil national.

« En tant qu’organisation et en tant que personnes, nous avons été choqués et profondément attristés par les événements tragiques de Bondi », écrit le conseil, qui indique avoir engagé une révision de ses activités « à la lumière du contexte communautaire national » et de son rôle « dans la promotion de la cohésion sociale ».

Le conseil précise ne pas établir de lien entre l’écrivaine et l’attaque, mais affirme avoir jugé qu’il ne serait « pas culturellement sensible » de maintenir sa participation « à ce moment sans précédent, si peu de temps après Bondi », compte tenu de ses « déclarations passées ».

Une décision assumée, mais contestée

Le conseil reconnaît que sa décision « sera décevante pour beaucoup » et qu’elle est susceptible de provoquer « inconfort et pression » parmi les autres participants. Il affirme néanmoins que ces choix ont été pris « avec sérieux », dans l’intérêt du festival et des communautés qu’il entend servir.

Une sous-commission a par ailleurs été mise en place pour superviser la suite de la révision en cours, avec l’appui d’experts externes et en lien avec des agences gouvernementales. Le conseil indique avoir informé le gouvernement de l’État d’Australie-Méridionale de ses décisions.

« Un acte raciste et une censure »

Randa Abdel-Fattah a réagi vivement à son éviction, dénonçant « un acte flagrant et honteux de racisme anti-palestinien et de censure », ainsi qu’« une tentative méprisable de m’associer au massacre de Bondi ».

Elle affirme que le conseil l’a « privée de son humanité et de son agentivité », la réduisant à « un objet sur lequel projeter des peurs et des calomnies racistes ». Elle estime que le raisonnement du festival revient à considérer que sa « simple présence » serait culturellement problématique. « Je suis annulée parce que je suis palestinienne, et parce que j’ai été une avocate vocale contre l’extermination réelle de mon peuple », écrit-elle, évoquant plus largement l’attitude des institutions culturelles australiennes à l’égard des artistes palestiniens.

L’autrice a également appelé le public à soutenir les écrivains ayant renoncé à participer à l’événement, malgré « le coût matériel que représente la perte de cachets et de ventes de livres », invitant lecteurs et lectrices à acheter leurs ouvrages et à relayer leur démarche.

La polémique enfle

Au fil des jours, le mouvement de boycott s’est amplifié. Selon plusieurs sources, plus de 70 participants auraient désormais retiré leur nom du programme, rendant l’édition 2026 de l’Adelaide Writers’ Week de plus en plus incertaine. Une partie du site internet du festival, notamment la page présentant la programmation, a d’ailleurs été retirée temporairement.

Le 12 janvier, Julian Hobba, directeur exécutif de l’Adelaide Festival Corporation, a reconnu que le festival traversait « un moment complexe et sans précédent », promettant de nouvelles communications « dès que possible ».

Le précédent Thomas Friedman

La controverse est d’autant plus vive qu’elle ravive un épisode antérieur, souvent invoqué dans le débat public. En février 2024, Randa Abdel-Fattah figurait parmi un groupe de dix universitaires ayant demandé au conseil d’administration de l’Adelaide Festival de retirer de la programmation de l’Adelaide Writers’ Week le chroniqueur américain Thomas Friedman, à la suite d’une tribune très critiquée sur le conflit au Moyen-Orient dans le New York Times, accusée de recourir à des métaphores déshumanisantes.

Il y comparait notamment les États-Unis à « un vieux lion », l’Iran à « une guêpe parasitoïde », et des groupes armés comme le Hamas ou le Hezbollah à des organismes « se développant à l’intérieur de leur hôte et le dévorant de l’intérieur ». « Parfois, je contemple le Moyen-Orient en regardant CNN. D’autres fois, je préfère Animal Planet », écrivait-il également pour conclure son propos.

Contrairement à ce qui a pu être affirmé par certains responsables politiques, le conseil d’administration n’avait pas accédé à cette demande. Dans une lettre datée du 9 février 2024, la présidente du conseil rappelait que « demander l’annulation d’un écrivain ou d’un artiste est une requête extrêmement grave » et soulignait l’« attachement international du festival à la liberté d’expression ». Thomas Friedman avait finalement été absent de l’édition 2024, officiellement pour des raisons de calendrier, sans que sa déprogrammation ne soit décidée par le conseil.

Randa Abdel-Fattah rejette toute symétrie entre les deux situations. Elle souligne que la demande visant Thomas Friedman portait sur des propos précis, jugés offensants et déshumanisants, tandis que son éviction repose, selon elle, non sur un texte ou une intervention donnée, mais sur sa présence même, qualifiée de « culturellement insensible » par le conseil.

Une question plus large sur la liberté artistique

Cette crise intervient dans un contexte déjà tendu pour les festivals littéraires australiens. En 2025, le Bendigo Writers Festival avait connu un important mouvement de retrait après la diffusion d’un code de conduite appelant à éviter les sujets jugés « inflammatoires ». Plus de cinquante auteurs s’étaient alors désistés, entraînant l’annulation d’un tiers de la programmation.

À Adélaïde, la décision du conseil marque aussi une rupture avec des positions antérieures. En 2023, la direction du festival avait maintenu la programmation d’auteurs palestiniens malgré des pressions et des retraits de sponsors, défendant l’idée que les festivals doivent rester des « espaces courageux » plutôt que des lieux de consensus.

À LIRE - Aux dates d’Angoulême, la BD s’invente ailleurs avec les Fêtes interconnectées

L’Adelaide Writers’ Week s'inscrit dans le cadre de l’Adelaide Festival, qui doit se dérouler du 27 février au 15 mars 2026.

Crédits photo : Montecruz Foto (Wikimedia Commons)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com