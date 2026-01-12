La Propagandiste, un roman inspiré d'un vécu familial au tribunal

Le mercredi 7 janvier dernier, la 17e chambre civile du tribunal de Paris organisait une première audience dans le cadre de la procédure ouverte par le frère et un cousin de la romancière Cécile Desprairies, qu'ils accusent de « diffamation envers la mémoire des morts ».

Son livre paru en 2023, La Propagandiste, présenté comme un « premier roman » par son éditeur, les éditions du Seuil, est au cœur de la plainte. L'autrice y décrit une famille collaborationniste, pendant la Seconde Guerre mondiale. Si la présentation de l'éditeur n'y fait pas référence, le texte s'inspire de faits réels, liés à l'histoire personnelle de l'autrice.

Un regard sans concession sur la France de la collaboration et son empreinte sur notre mémoire collective. Dans le Paris des Trente Glorieuses, une enfant assiste aux réunions des femmes de la famille chez sa mère, Lucie. L'ambiance est joyeuse sauf quand il s'agit d'évoquer, à mots voilés, le grand amour qu'aurait connu sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui est Lucie ? Qu'a-t-elle fait précisément, avant ? En perçant les mensonges et les non-dits, la narratrice, devenue historienne, met à nu la part d'ombre de sa mère et de toute une partie de sa famille, et révèle un passé collectif dont on n'a, aujourd'hui encore, pas fini de faire l'inventaire. – Le résumé de l'éditeur pour La Propagandiste

« Vous assumez pleinement que c'est un roman familial, intime, inspiré de votre propre parentèle [...] », faisait remarquer Augustin Trapenard à Cécile Desprairies, le 4 octobre 2023 dans l'émission La Grande Librairie. L'autrice ne niait pas cette analyse, et indiquait que la possibilité d'écrire ce récit découlait, en partie, du fait que « la plupart des protagonistes, dont j'ai pu m'inspirer, étaient morts ».

Un caractère « mensonger » ?

« Le ressentiment de l’auteur vis-à-vis des personnes visées suinte de l’ouvrage tout entier, comme une véritable vengeance familiale », indique l'assignation déposée à l'encontre de Cécile Desprairies. Plusieurs membres de la famille ont attesté du « caractère mensonger des allégations », rapporte Ouest-France. L'Humanité précise que la décision sera rendue le 18 mars prochain.

La justice devra donc trancher quant à l'accusation de « diffamation envers la mémoire des morts » et à la proximité du texte avec la réalité, malgré les changements de noms opérés par Cécile Desprairies dans son texte.

Cette question du respect de la vie privée par les œuvres littéraires revient régulièrement devant les tribunaux français, dès lors qu'on entre dans les domaines de l'autobiographie, de l'autofiction et, donc, du roman.

Citons, parmi les nombreux précédents, le cas du titre Les Petits (Flammarion, 2011), de Christine Angot, pour lequel la romancière a été condamnée à verser 40.000 € de dommages et intérêts à une personne dont elle avait utilisé des éléments de sa vie privée.

En 2013, Marcela Iacub avait été jugée coupable d'« atteinte à la vie privée » dans son roman Belle et bête (Stock), construit autour de la figure d'un amant, non nommé, derrière lequel se devinait aisément Dominique Strauss-Kahn. Le tribunal de grande instance de Paris avait ordonné l'insertion d'un encart dans l'ouvrage, ainsi que le versement de 50.000 € de dommages et intérêts à DSK.

Toutefois, la plupart des cas, comme ceux cités ci-dessus, portent sur une « atteinte à la vie privée » d'une personne vivante. La « diffamation envers la mémoire des morts » est bien plus rarement invoquée, et nécessite évidemment de caractériser le préjucide commis à l'égard des proches ou des héritiers, voire prouver la volonté de nuire.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com