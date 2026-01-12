Livre jeunesse : Les enfants aiment rêver, mais ils aiment aussi comprendre

Chez Quanto, la jeunesse n’est pas arrivée comme un virage stratégique décidé en comité, mais plutôt comme une évidence progressive, nourrie par l’expérience et les rencontres. « L’idée de faire de la jeunesse me trottait dans la tête depuis très longtemps », confie May Yang. « Presque depuis la création. Mais j’avais aussi des réticences très fortes. »

Ces réserves, la directrice éditoriale les relie à une expérience passée dans l’édition jeunesse, qu’elle qualifie sans détour de peu concluante. « On ne s’improvise pas jeunesse. C’est un domaine avec énormément de concurrence, des spécialistes, des réseaux très spécifiques, librairies, bibliothèques, et on peut très vite sous-estimer ces enjeux. »

Le premier déclic : raconter la science autrement

Le point de bascule arrive presque par hasard, lorsque Lucas Giossi, directeur général, a voulu expliquer l’un des livres adultes du catalogue à ses enfants. « Il s’est rendu compte que ce n’était pas évident », raconte May Yang. « Et de là est née l’idée d’un projet pensé directement pour les plus jeunes. »

Un premier ouvrage voit le jour il y a un an déjà, centré sur la science de l’air. « Des molécules qui ne disparaissent pas », explique-t-elle. « Un livre très narratif, qui pouvait se lire comme un album. »

La rencontre avec une illustratrice et la naissance d’une collection

C’est sur les réseaux sociaux que May Yang découvre le travail de Marion Monnier, autrice-illustratrice. « Elle proposait des visuels sur les animaux. Et le week-end précédent, je m’étais moi-même demandé quelle était la différence entre un chamois et un bouquetin… »

De cette interrogation très simple naît une idée éditoriale forte : proposer des livres que les familles puissent lire ensemble, pour apprendre à reconnaître, comparer et comprendre : « Marion est très proche de la nature. Elle a fait ses études à Lausanne, elle a une intelligence très fine de l’écoute et de la critique. »

</center>

Rapidement, le projet dépasse le cadre d’un titre isolé. « On a commencé à réfléchir à une collection. Presque par hasard. Ce n’était pas une volonté de développement à tout prix. »

Dès les premières discussions, une ligne claire s’impose : ne pas simplifier à l’extrême : « Il ne faut pas prendre les enfants pour des idiots », insiste May Yang. « S’il y a des mots compliqués, on peut les expliquer simplement. »

Les projets sont alors soumis à de nombreux regards extérieurs. « On a montré des synopsis, des planches, à des libraires, à des bibliothécaires. Et on a recalé en fonction des retours : sur le vocabulaire, sur le style de dessin. »

Même les difficultés deviennent des leviers créatifs. « Par exemple, représenter les échelles n’était pas simple. Alors on a imaginé des outils complémentaires, comme une toise que les parents peuvent utiliser avec leurs enfants. »

Une maison qui publie pour être lue, pas pour avoir raison

La démarche participative fait partie de l’ADN de Quanto. La consultation récente des lecteurs autour de plusieurs propositions de couvertures en est une illustration directe : « Je publie comme ça depuis des années », affirme May Yang. « Si on a le moindre doute, on ne tranche pas seuls. »

Elle revendique une posture d’humilité éditoriale : « Je me fie toujours à la réaction du public, parce que c’est lui qui va être sensible. J’estime que je n’ai jamais raison. »

Cette relation directe avec les lecteurs nourrit les choix de la maison, jusque dans les détails graphiques. « Les lecteurs adorent ce genre de sondage. Et on tient réellement compte des retours. »

Animaux, comparaisons et lecture partagée

La première collection comptera plusieurs titres, construits autour de couples ou de trios d’animaux. « Lièvre et lapin, par exemple. Pelage, comportement, taille… comment on les reconnaît. ». Un tirage estimé entre 3000 à 4000 exemplaires, pour un prix de vente à 10 €.

Chaque ouvrage est pensé comme un album, avec des doubles pages de comparaison, accessibles dès le plus jeune âge, mais conçues pour intéresser aussi les adultes. « Ce sont des livres agréables à lire à tous les niveaux », résume-t-elle. « Pour les enfants comme les parents. »

Au-delà du contenu, c’est une vision du livre que défend Quanto. « Les enfants aiment rêver, mais ils aiment aussi comprendre. Et parfois, les adultes ont du mal à répondre à leurs questions. »

Face à la tentation de déléguer les réponses aux écrans, elle insiste sur le rôle du livre. « Le livre est un outil de partage. Dans tous les témoignages que nous recevons, il y a toujours quelqu’un qui a compté, qui a transmis quelque chose. »

Les éditions Quanto vous proposent des premières pages en avant-première :

Parmi les projets jeunesse en cours chez Quanto, signalons également Tremblement, qui se distingue par son origine et sa portée. Né d’un travail mené avec le musée de la reconstruction d’Agadir (Maroc), à l’occasion des vingt ans du séisme, l’ouvrage est issu d’une vidéo pédagogique diffusée en continu dans le musée, destinée à expliquer aux enfants ce qu’est un tremblement de terre et comment réagir : « Dans certaines régions d’Afrique du Nord, la cause magique est encore très souvent invoquée. Or, il n’y a rien de magique. Comprendre, c’est fondamental. »

Le projet, porté par Nicolas Jacquette, a profondément touché l’équipe éditoriale. « C’est un travail très sensible », confie May Yang, « avec un parti pris graphique fort et un énorme travail de recherche sur les populations locales et les systèmes d’écriture. »

Déjà publié au Maroc, l’ouvrage rencontre un accueil très positif. Quanto travaille désormais à son adaptation pour la francophonie, convaincue de l’importance de proposer aux enfants des outils de compréhension face à des phénomènes naturels souvent source de peur.

La jeunesse représente un investissement important pour l’équipe, mais sans remise en cause de l’identité de la maison. « Ce n’est pas un changement de cap total. C’est presque une cerise sur le gâteau. »

Quanto conserve une grande liberté éditoriale, rendue possible par son fonctionnement et ses valeurs :

On ne publie pas pour nous-mêmes. On cherche toujours ce juste milieu : des textes vérifiés, exigeants, mais plaisants à lire. C’est une valeur de transmission, presque philanthropique. Et aujourd’hui, elle trouve naturellement sa place aussi dans la jeunesse. - May Yang

Crédit image : les éditions Quanto

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com