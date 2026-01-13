Brasileiras, voix de femmes sous la dictature brésilienne

Écrivaines, professeures, actrices, éditrices, cinéastes, prisonnières, ouvrières agricoles, médecins, ou habitantes de favelas, leur diversité d’origines est explorée afin de proposer une mosaïque d’une grande richesse.

Il fait entendre la parole de femmes qui ont, pour la plupart, joué un rôle majeur dans l’histoire de leur pays, qu’elle soit culturelle, politique ou sociale dans le cinquantenaire qui a suivi ces entretiens. Les problématiques qui y sont posées sont toujours d’une grande actualité.

Ce livre comprend les témoignages de Branca Alves, Leilah Assuçao, Maria Alice Barroso, Norma Benguell, Heloisa Buarque de Holanda, Myriam Campello, Marilena de Souza Chaui, Carmen da Silva, Carolina Maria de Jesus, Ruth Escobar, Lygia Fangundes Telles, Julieta Godoy Ladeira, Walnice Noguiera Galvao, Hilda Hilst, Odete Lara, Clarice Lispector, Elice Munerato, Rosemarie Muraro, Myriam M.V., N.B., Carlota Pereira de Queiroz, Nélida Piñon, Zulmira Ribeiro Tavares, Ana Carolina Teixeira Soares, Naumi Vasconcelos.

« Quand les femmes se cherchent, ce qu’elles disent n’est pas une parole en l’air : cette parole s’enracine dans un quotidien, un lieu, un temps. Ainsi, les entretiens rassemblés ici, en même temps qu’ils livrent une expérience de vie féminine, en disent beaucoup sur un pays, le Brésil, avec ses écarts extrêmes d’une classe sociale à l’autre, ses distorsions, ses injustices… » M. L. et C. P.

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque vous proposent les premières pages en avant-première :

Clelia Pisa (São Paulo, 1931-Paris, 2017) arrive à Paris avec son mari, le peintre et sculpteur Arthur Luiz Piza, en 1951. Clelia Pisa – orthographié avec un s, pour mieux dissocier son parcours professionnel de celui de son mari – travaille d’abord comme journaliste, avant de devenir consultante de grandes maisons d’édition françaises. Elle fonde, aux côtés d’Alice Raillard et Maryvonne Lapouge-Pettorelli, l’agence littéraire ALIA. Clelia Pisa a préfacé des ouvrages de Clarice Lispector (La passion selon GH), de Mario de Andrade et de Carolina de Jesus.

Parution le le 19 février 2026.

