Prix Libraires en Seine 2026 : les finalistes dévoilés

Comme chaque année, ce sont les lecteurs et lectrices qui auront le dernier mot. Plus d’un millier de jurés, tous âges confondus, pourront participer en s’inscrivant auprès des librairies du réseau. Ils disposeront de quatre mois pour lire les ouvrages sélectionnés et voter, avant l’annonce des lauréats au printemps.

Pour la catégorie adultes, les libraires ont retenu une sélection éclectique, mêlant fictions historiques, récits intimes et explorations contemporaines :

Raluca Antonescu, Les Trois cœurs du poulpe, La Baconnière

Séverine Cressan, Nourrices, Dalva

Mathilda di Matteo, La Bonne Mère, L’Iconoclaste

Ramsès Kefi, Quatre jours sans ma mère, Philippe Rey

Marie Semelin, Les Certitudes, JC Lattès

Irene Vallejo, Carthage, Albin Michel

Trois catégories jeunesse, neuf romans en lice.

La sélection jeunesse se décline en trois catégories, chacune composée de trois titres finalistes.

Prix des P’tits Bouquineurs en Seine :

Ellie S. Green, Hazel Toucourt et les failles du temps, Rageot

Cyril Jégou, Presque Viking, Sarbacane Pépix

Gill Lewis, Le Grand voyage de Tilbury, Poulpe Fictions

Prix des Bouquineurs en Seine :

Clémentine Beauvais, Pierre Bayard Détextive privé, tome 1 : L’affaire Petit Prince, Sarbacane

Audrey Faulot, Moonwalk, Gallimard Jeunesse

Mélanie Guyard, La communauté du marais, tome 1 : L’Odyssée d’Octobre, Flammarion Jeunesse

Prix des Grands Bouquineurs en Seine :

L’énigme de Bletchley Park, Ruta Sepetys et Steve Sheinkin, Gallimard Jeunesse

La part du vent, Nathalie Bernard, Thierry Magnier

Les Effacées, Marie Carteron, Le Rouergue Jeunesse

À LIRE - Libraires en Seine : 43 titres en présélection pour le Prix Corinne Kim 2026

Lectures, rencontres et animations pendant quatre mois

Pendant toute la durée du prix, les romans finalistes seront mis en avant dans les librairies du réseau. Des animations et rencontres sont prévues : présentations des sélections, clubs de lecture, débats et tournées d’auteurs et d’autrices rythmeront ces quatre mois de lecture.

Les lecteurs et lectrices éliront leur roman préféré en mai 2026. Les lauréats seront annoncés en juin : en librairie pour les catégories jeunesse, et lors de la grande soirée de remise des prix Libraires en Seine au centre événementiel de Courbevoie pour le prix Corinne Kim.

L’édition précédente avait réuni un amphithéâtre comble, en présence de Valentine Goby, marraine perpétuelle du prix. La lauréate 2025, Bérénice Pichat (La Petite Bonne, Les Avrils), y avait reçu son prix, aux côtés de Gaël Aymon, premier lauréat du prix des Grands Bouquineurs pour 17 ans à jamais (Nathan). Bertrand Santini et Victor Dixen avaient également été distingués dans les catégories jeunesse.

Quinze librairies indépendantes engagées

Le réseau Libraires en Seine rassemble quinze librairies indépendantes réparties sur seize lieux, proposant également une offre commune de livres numériques pour particuliers et collectivités.

Membres historiques : La Librairie Nouvelle et La Boîte à Lettres (Asnières), Au Pays des Livres (Colombes), Les Beaux Titres (Levallois), L’Amandier (Puteaux), Dédicaces et Pile en Face (Rueil), Les Cyclades (Saint-Cloud), L’Écriture (Vaucresson).

Librairies rejointes par la suite : La Suite (Versailles), La Librairie de la Pointe (Chaville), Le Baron Perché (Courbevoie), Les Sauterelles (Colombes), Le Presse Papier (Argenteuil), Des Gens qui lisent (Sartrouville), Dédicaces (Nanterre).

Créé en 2013, le prix Libraires en Seine Corinne Kim s’est imposé au fil des ans comme un rendez-vous important de la vie littéraire, avec un palmarès marqué par des auteurs et autrices reconnus. Parmi les lauréats figurent notamment Maggie O’Farrell, Sorj Chalandon, Jeanne Benameur, Valérie Zenatti, Valentine Goby ou encore Gilles Marchand.

Les catégories jeunesse affichent elles aussi une continuité forte, distinguant aussi bien des auteurs confirmés que de nouvelles voix, de Victor Dixen à Anne-Laure Bondoux, en passant par Nathalie Bernard ou Karine Martins.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Libraires en Seine Corinne Kim

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com