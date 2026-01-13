Prix Marguerite Duras 2026 : Maren Sell récompensée pour Tout est là

Le jury du Prix Marguerite Duras 2026 a arrêté son choix en faveur de Maren Sell. Son ouvrage Tout est là, paru chez Grasset, figure parmi les neuf titres retenus dans la sélection dévoilée pour cette édition. L’annonce vient clore le processus de délibération autour des œuvres en lice.

La sélection 2026 réunissait des textes issus de maisons d’édition aux catalogues variés. Elle associait des autrices et auteurs aux parcours confirmés à des voix singulières de la littérature contemporaine. Parmi les ouvrages retenus figuraient notamment ceux de Pauline Delabroy-Allard, Léonor de Récondo, Hadrien Laroche ou encore Fanny Ardant.

Le prix sera remis lors d’une cérémonie organisée à la mairie du 8e arrondissement de Paris. Cette remise officielle consacrera l’ouvrage de Maren Sell au terme de cette 23e édition. Le Prix Marguerite Duras distingue chaque année une œuvre de création littéraire contemporaine.

Ce roman autobiographique retrace le destin de Maren Sell, née dans l’ombre d’Auschwitz, enfant d’un monde façonné par le crime et le silence, et hantée toute sa vie par la question du mal et de la responsabilité. De l’enfance allemande marquée par les non-dits familiaux à l’exil en France, elle traverse les grandes utopies politiques et amoureuses de Mai 68, s’engage dans la gauche radicale sans jamais céder à la violence, puis devient une figure majeure de la vie intellectuelle française.

Co-fondatrice de Libération, éditrice passionnée et passeuse entre l’Allemagne et la France, elle revendique une existence faite de contradictions assumées, de fidélité à la liberté individuelle et à la beauté, livrant ici un récit à la fois intime, historique et spirituel.

Editrice et romancière franco-allemande, Maren Sell a publié Mourir d’absence (Grasset, 1978), Le dernier amant (Stock, 1994) et L’histoire (avec Yann Andrea, Pauvert, 2016).

Un jury présidé par Alain Vircondelet

Le jury du Prix Marguerite Duras est présidé par Alain Vircondelet. Il réunit cette année Gilles Costaz, Colette Fellous, Claire Fercak, Fabienne Jacob, Joëlle Pages-Pindon, Jocelyne Sauvard, Tiffany Tavernier et Philippe Vilain. Les présidents d’honneur du prix sont Jean Mascolo, Sylvie Germain et Chantal Thomas, de l’Académie.

Avec Tout est là, Maren Sell devient la lauréate du Prix Marguerite Duras 2026. Son livre sera officiellement récompensé lors de la cérémonie prévue en janvier.

Lors de la précédente édition, le Prix Marguerite Duras avait été attribué à Fabienne Périneau pour Oser sortir et crier, publié aux éditions Récamier.

