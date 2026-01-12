Golden Globes 2026 : de Shakespeare à Pynchon, la littérature distinguée par Hollywood

Le cas le plus emblématique de la soirée reste Hamnet, réalisé par Chloé Zhao, qui a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique. Le long-métrage, qui s’inspire du roman éponyme de Maggie O’Farrell, explore de manière fictive le deuil d’Agnes et de William Shakespeare après la mort de leur fils. En s’attachant à cette figure absente de l’œuvre du dramaturge, le film déplace le regard vers l’intime et la douleur silencieuse, loin de la légende de l’auteur.

Jessie Buckley, qui incarne Agnes, a été récompensée pour sa performance. Le film sera disponible dans les salles françaises à partir du 21 janvier prochain.

À côté de cette victoire majeure, le palmarès a également mis en lumière Une bataille après l’autre, de Paul Thomas Anderson, sacré meilleure comédie, meilleure réalisation et meilleur scénario. Il puise directement son inspiration dans Vineland, roman majeur de l’écrivain américain Thomas Pynchon, publié en 1990.

Œuvre foisonnante et volontairement labyrinthique, Vineland mêle satire politique, contre-culture et paranoïa d’État, en dressant le portrait désabusé d’une Amérique post-années 1960, marquée par le reflux des idéaux libertaires et la montée des logiques de surveillance et de répression. Fidèle à l’écriture fragmentée et ironique de Pynchon, le roman est longtemps apparu comme difficilement transposable à l’écran, en raison de sa densité narrative et de son refus des structures classiques.

La relecture proposée par Paul Thomas Anderson prend la forme d’une fresque tendue autour de la traque d’anciens révolutionnaires d’extrême gauche par un suprémaciste blanc, tout en conservant l’arrière-plan politique et les obsessions thématiques du texte d’origine. Cette transposition, qui privilégie l’esprit plutôt que la lettre, relève d’un pari artistique ambitieux. Un pari visiblement payant : Une bataille après l’autre domine déjà la longlist des BAFTA 2026 avec seize citations, un record à ce stade de la sélection.

Le palmarès a également mis en lumière des performances individuelles saluées par les jurys, à l’image de Timothée Chalamet, distingué pour son rôle dans Marty Supreme, ou de Wagner Moura, récompensé pour son interprétation d’un homme traqué sous la dictature brésilienne des années 1970 dans L’Agent secret. Le film de Kleber Mendonça Filho s’est par ailleurs imposé comme l’un des autres temps forts de la cérémonie, en remportant deux trophées majeurs.

Ci-dessous, le palmarès complet :

Cinéma

Film dramatique : Hamnet

Actrice dramatique : Jessie Buckley (Hamnet)

Acteur dramatique : Wagner Moura (L’Agent secret)

Film (comédie, comédie musicale) : Une bataille après l’autre

Actrice de comédie : Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Acteur de comédie : Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Second rôle féminin : Teyana Taylor (Une bataille après l’autre)

Second rôle masculin : Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale)

Réalisateur de film : Paul Thomas Anderson (Une bataille après l’autre)

Scénario de film : Paul Thomas Anderson (Une bataille après l’autre)

Bande originale : Ludwig Göransson (Sinners)

Chanson originale : Golden – Kpop Demon Hunters ; Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick

Film en langue étrangère : L’Agent secret – Brésil

Film d’animation : Kpop Demon Hunters

Performance au box-office : Sinners

Télévision

Série dramatique : The Pitt

Actrice dans une série dramatique : Rhea Seehorn (Pluribus)

Acteur dans une série dramatique : Noah Wyle (The Pitt)

Série (comédie, comédie musicale) : The Studio

Actrice dans une série (comédie) : Jean Smart (Hacks)

Acteur dans une série (comédie) : Seth Rogen (The Studio)

Minisérie : Adolescence

Actrice dans une minisérie : Michelle Williams (Dying for Sex)

Acteur dans une minisérie : Stephen Graham (Adolescence)

Second rôle féminin : Erin Doherty (Adolescence)

Second rôle masculin : Owen Cooper (Adolescence)

Spectacle de stand-up à la télévision : Ricky Gervais : Mortality

Crédits photo : Image tirée de Hamnet (Universal Pictures France)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com