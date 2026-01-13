Croire un auteur pour sa notoriété : déconstruire les figures d'autorité

Il est en effet câblé pour chercher des intentions dans les textes, les images, les musiques. Mais cette croyance est aussi construite politiquement, puisqu’elle privilégie certains noms et en invisibilise d’autres. Elle fabrique de l’exception, du prestige, du génie individuel au détriment du commun, et nous conduit à adhérer à une certaine organisation symbolique du monde : une hiérarchie qui valorise l’héroïque et l’unique, et marginalise l’anonyme, le collectif ou le mineur.

Au fil de sa réflexion, Samah Karaki nous montre comment notre cerveau, nos institutions et nos récits conjuguent leurs forces pour maintenir vivantes les figures d’autorité. Elle interroge ce que cette fidélité, presque réflexe, produit sur notre culture : quels noms nous retenons, quels autres nous oublions, et quelles formes d’art nous sommes capables ou incapables de reconnaître.

De là, elle nous enjoint à sortir de ces mécanismes et à faire émerger une écologie cognitive de la création et à distribuer autrement notre attention.

Les éditions Rue de l'échiquier vous proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1984 à Beyrouth, Samah Karaki est une neuroscientifique franco-libanaise. Son travail utilise les savoirs des sciences cognitives et humaines pour analyser les enjeux environnementaux et sociaux. Elle est déjà l’autrice de deux essais à succès : Le talent est une fiction (JC Lattès, 2023 ; Le Livre de Poche, 2024 ; plus de 10.000 exemplaires vendus toutes éditions confondues) et L’empathie est politique (JC Lattès, 2024, plus de 6000 exemplaires vendus).

Parution le 23 janvier 2026.

