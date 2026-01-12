Un nouveau centre dédié aux cultures francophones ouvre à La Nouvelle-Orléans

Le nouveau centre culturel de « Nous » a ouvert ses portes cette semaine dans le Vieux Carré. Installé au 602 Toulouse Street, il devient le siège opérationnel de la fondation, créée en 2020. L’ouverture marque l’aboutissement d’un projet engagé depuis plusieurs années par l’organisation. Le bâtiment rénové accueille désormais l’ensemble de ses activités culturelles et administratives.

L’espace comprend une galerie dédiée aux expositions conçues par « Nous ». La fondation prévoit d’y présenter ses productions originales, à raison d’une exposition par an, dans la continuité de sa programmation passée. Le centre comprend également une librairie spécialisée en langue française, proposant plus de 500 titres, dont des catalogues d’expositions édités en France. Cette offre éditoriale s’adresse aux visiteurs comme aux résidents du quartier.

Un studio de production complète l’ensemble et permet à l’équipe de poursuivre ses activités audiovisuelles et éditoriales. « Nous » y développe des films, des livres et des projets musicaux. Lors de l’inauguration, l’organisation a indiqué que ce nouveau site s’inscrivait dans un partenariat avec The Historic New Orleans Collection et qu’elle rejoindrait la French Quarter Museum Association à compter du 1er janvier.

Une fondation structurée autour des cultures francophones

La fondation concentre ses actions sur les cultures cadienne, créole et autochtone, à travers des projets culturels, éducatifs et de soutien financier. La fondation est administrée par un conseil d’administration composé de dix membres représentant les communautés concernées. Son équipe permanente est maintenant basée au 602 Toulouse Street.

Depuis sa création, « Nous » a développé une activité régulière de production culturelle. Parmi ses projets figurent les expositions Haiti-Louisiana (2024) et Musique(s) (2025), ainsi que plusieurs courts-métrages. L’organisation gère également un fonds destiné à financer des bourses, des aides et des programmes professionnels, en partenariat avec des institutions universitaires et culturelles. Elle estime à 750.000 $ les montants redistribués directement aux bénéficiaires depuis 2020.

Un ancrage local et des partenariats institutionnels

En 2025, la fondation a formalisé une collaboration avec The Historic New Orleans Collection, intégrant son nouveau centre à un ensemble muséal plus large dans le quartier français. « Nous » travaille par ailleurs avec des musées, des universités et des établissements d’enseignement bilingue à l’échelle locale. Elle entretient également des relations avec des institutions nationales et internationales, notamment dans les domaines de la recherche et de la coopération culturelle.

À moyen terme, l’organisation porte le projet de création d’un musée dédié aux cultures française et créole de Louisiane, conçu selon une approche contemporaine. L’ouverture du centre de Toulouse Street constitue une étape importante dans cette vision, en offrant un lieu concret permanent pour ses activités et ses programmes culturels.

Crédits illustration : Nous - The New Orleans Foundation for Francophone Cultures

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com