Un nouveau centre dédié aux cultures francophones ouvre à La Nouvelle-Orléans

La fondation à but non lucratif « Nous », The New Orleans Foundation for Francophone Cultures, a inauguré un nouveau centre culturel au 602 Toulouse Street, dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans. Le lieu, ouvert après plusieurs mois de rénovation, regroupe une galerie d’exposition, une librairie francophone et un studio de production. Il est en collaboration avec The Historic New Orleans Collection et vise à structurer un pôle dédié aux cultures francophones de Louisiane.
Le 12/01/2026 à 11:01 par Ewen Berton
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
12/01/2026 à 11:01
0
Commentaires
3
Partages
Le nouveau centre culturel de « Nous » a ouvert ses portes cette semaine dans le Vieux Carré. Installé au 602 Toulouse Street, il devient le siège opérationnel de la fondation, créée en 2020. L’ouverture marque l’aboutissement d’un projet engagé depuis plusieurs années par l’organisation. Le bâtiment rénové accueille désormais l’ensemble de ses activités culturelles et administratives.
L’espace comprend une galerie dédiée aux expositions conçues par « Nous ». La fondation prévoit d’y présenter ses productions originales, à raison d’une exposition par an, dans la continuité de sa programmation passée. Le centre comprend également une librairie spécialisée en langue française, proposant plus de 500 titres, dont des catalogues d’expositions édités en France. Cette offre éditoriale s’adresse aux visiteurs comme aux résidents du quartier.
Un studio de production complète l’ensemble et permet à l’équipe de poursuivre ses activités audiovisuelles et éditoriales. « Nous » y développe des films, des livres et des projets musicaux. Lors de l’inauguration, l’organisation a indiqué que ce nouveau site s’inscrivait dans un partenariat avec The Historic New Orleans Collection et qu’elle rejoindrait la French Quarter Museum Association à compter du 1er janvier.
La fondation concentre ses actions sur les cultures cadienne, créole et autochtone, à travers des projets culturels, éducatifs et de soutien financier. La fondation est administrée par un conseil d’administration composé de dix membres représentant les communautés concernées. Son équipe permanente est maintenant basée au 602 Toulouse Street.
Depuis sa création, « Nous » a développé une activité régulière de production culturelle. Parmi ses projets figurent les expositions Haiti-Louisiana (2024) et Musique(s) (2025), ainsi que plusieurs courts-métrages. L’organisation gère également un fonds destiné à financer des bourses, des aides et des programmes professionnels, en partenariat avec des institutions universitaires et culturelles. Elle estime à 750.000 $ les montants redistribués directement aux bénéficiaires depuis 2020.
En 2025, la fondation a formalisé une collaboration avec The Historic New Orleans Collection, intégrant son nouveau centre à un ensemble muséal plus large dans le quartier français. « Nous » travaille par ailleurs avec des musées, des universités et des établissements d’enseignement bilingue à l’échelle locale. Elle entretient également des relations avec des institutions nationales et internationales, notamment dans les domaines de la recherche et de la coopération culturelle.
À moyen terme, l’organisation porte le projet de création d’un musée dédié aux cultures française et créole de Louisiane, conçu selon une approche contemporaine. L’ouverture du centre de Toulouse Street constitue une étape importante dans cette vision, en offrant un lieu concret permanent pour ses activités et ses programmes culturels.
Crédits illustration : Nous - The New Orleans Foundation for Francophone Cultures
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Les résultats de l'édition française pour 2025 ne sont pas encore connus, mais risquent d'être modestes, et les meilleures ventes de l'année écoulée révèlent déjà une concentration — l'effet McFadden — qui interroge. Du côté des librairies, les plus petites enseignes, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300.000 €, sortent fragilisées, tandis que le reste de la profession garde tout juste la tête hors de l'eau.
12/01/2026, 10:06
En plein cœur de Sarlat-la-Canéda, « La Pelle aux Idées » est bien plus qu’un simple comptoir de livres. Cette association culturelle, qui a ouvert une librairie indépendante dans une ville dépourvue de ce type d’espace, s’affirme comme un pôle d’échanges, de débats et de rencontres littéraires — un lieu vivant au service des lecteurs, des auteurs et des professionnels du livre.
01/01/2026, 19:18
Vers 13 h 05, des appels ont alerté les services d’urgence d’un début d’incendie au 800 3rd Street SE, dans le quartier de Downtown East Village, à Calgary, où se dresse depuis 2018 cet édifice aussi imposant qu’emblématique. Rapidement, pompiers et policiers ont convergé vers la bibliothèque… en feu.
30/12/2025, 10:18
En l'espace de quelques mois, les actes de dégradation et d'intimidation visant des librairies — à Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Paris ou Périgueux — se sont multipliés. Et le silence du ministère de la Culture a été particulièrement assourdissant. Lors d'une séance publique au Sénat, le 23 décembre dernier, le sénateur de Paris Ian Brossat a finalement obtenu une réaction du gouvernement. Mais pas de Rachida Dati...
29/12/2025, 13:14
La fin d’année marque un tournant pour le paysage culturel de Pont-à-Mousson. Après près d’un quart de siècle d’activité, la librairie-papeterie installée place Saint-Antoine s’apprête à fermer définitivement ses portes. Une disparition qui contraste avec l’arrivée, presque simultanée, de nouvelles librairies dans le centre-ville, portées par une nouvelle génération de professionnels du livre.
26/12/2025, 15:29
À l’approche des fêtes, El Ghorba Mon Amour, librairie indépendante installée boulevard des Provinces, près de l’université, à Nanterre, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux : sans une fin d’année solide, décembre pourrait être le dernier mois d’ouverture. L’appel a déclenché une mobilisation locale rapide, jusqu’à la mairie, qui a voté une subvention exceptionnelle de 10.000 euros. Un bol d’air, mais pas une ligne d’arrivée : les fondatrices le répètent, il faut désormais consolider l’activité et régler la question du loyer.
23/12/2025, 18:08
Les chaines de librairies Waterstones et Barnes & Noble, respectivement actives au Royaume-Uni et aux États-Unis, partagent un même propriétaire, le fonds d'investissement américain Elliott Investment Management. Celui-ci envisage une entrée en bourse des deux entreprises, au cours de l'année 2026.
22/12/2025, 10:11
Réuni du 16 au 19 décembre, le Conseil de Paris a finalement validé l’aide à l’investissement destinée à 40 librairies indépendantes de la capitale, après un premier rejet qui avait fait grand bruit en novembre. Dans les « temps forts » de la séance, la Ville indique que le dispositif a été approuvé et qu’il vise l’attractivité, l’accessibilité et la transition énergétique des librairies sélectionnées.
18/12/2025, 13:12
Les chiffres ont parfois le mauvais goût d’être clairs. En interrogeant l’agrégateur Paris Librairies, on observe que 54 librairies parisiennes ont en stock des ouvrages signés Jordan Bardella ou Nicolas Sarkozy. Dans le même temps, 187 librairies proposent le dernier roman de Laurent Mauvignier. Un rapport de un à trois.
17/12/2025, 09:59
Au Havre, une adresse familière des chineurs de papier s’apprête à baisser le rideau. Les Yeux d’Elsa, bouquinerie généraliste doublée d’un café littéraire, va fermer début 2026, après plus de 30 ans de présence. En cause : des ventes en baisse et des charges trop lourdes, qui poussent son propriétaire à mettre le lieu en vente.
16/12/2025, 17:41
La librairie Le Nuage Vert, spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, a lancé une campagne de financement participatif afin de faire face aux conséquences financières de travaux urgents réalisés sur sa devanture. L’appel a déjà rencontré un écho : 1827 € ont été récoltés sur un objectif initial de 1000 €, soit 182 % de financement, alors qu’il reste encore 26 jours à la collecte.
15/12/2025, 12:34
À Verniolle, en Ariège (09), Le Relais de Poche, lieu culturel mêlant librairie, restauration et spectacles, prépare un changement de gouvernance. À l’approche de l’âge de la retraite de ses fondateurs, la librairie va être transmise à une association, Les Passeurs de Relais, qui en assurera la gestion à partir de janvier 2026. Cette évolution vise à préserver une librairie de proximité dans un contexte jugé fragile pour la filière du livre, tout en inscrivant le projet dans une dynamique collective.
15/12/2025, 10:21
À Marseille aussi, les librairies sont ciblées. La librairie associative Transit a subi trois attaques en 2025 - tags, perturbation d’une rencontre, puis croix celtique peinte sur sa vitrine dans la nuit du 1er au 2 décembre -, tandis que la librairie Les Sauvages a également été visée par une croix celtique sur son rideau de fer. Face à cette série d’intimidations, une mobilisation de soutien s’est tenue hier soir place Léon Blum à l’appel de plusieurs librairies marseillaises, réunissant une centaine de personnes.
12/12/2025, 16:46
De la côte normande au Pays basque, en passant par Angers, Paris ou La Rochelle, des librairies ouvrent, inventent, expérimentent. D’autres se réinventent ou luttent pour survivre, d’autres encore s’apprêtent à tourner une page...
04/12/2025, 17:35
« Les libraires ont de la mémoire, ça fait partie du métier. » Ainsi commence la tribune « Vitrines brisées, démocratie fissurée », cosignée par des libraires « antifascistes » en juin 2024 et désormais rejointe par des centaines d’acteurs et actrices de la chaîne du livre. Ensemble, ils dénoncent une série d’attaques visant des librairies indépendantes : « vandalisme antidémocratique », « atteintes à la liberté d’expression », pressions politiques et économiques, qui seraient le signe d’un « basculement » plus large de la vie démocratique.
03/12/2025, 17:31
Le ministère du Travail et des Solidarités a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la librairie. La Confédération générale du travail (CGT) reste le premier syndicat de la profession, et de très loin.
03/12/2025, 10:44
Au 58, rue Gay-Lussac, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la Librairie Le Point du Jour s’apprête à baisser définitivement le rideau. Après 42 ans d’activité, Patrick Bobulesco, son libraire permanent, part à la retraite. Avant la fermeture « à la fin du mois », les rayons doivent être vidés : une Grande Braderie est organisée les 12, 13 et 14 décembre, de 9h à 19h. « Venez nombreux : tout doit disparaître ! », annonce-t-il, avec un sourire où se mêlent lucidité et émotion.
02/12/2025, 18:51
Attaques, intimidations, pressions politiques : plusieurs librairies ont récemment été la cible d'actes violents. Un collectif informel d’employé·es de librairie appelle à un rassemblement le jeudi 27 novembre, place de la République, à Paris, pour rendre visible ces agressions et envisager des actions collectives.
26/11/2025, 15:11
2002 n’a pas seulement été l’année du fiasco de l’équipe à Zizou, Barthez et Thuram à la Coupe du monde : c’est aussi celle où, au cœur de Belleville, Xavier Capodano a mis au monde Le Genre urbain, librairie ultraspécialisée, dédiée aux questions de ville. Un lieu vivant, populaire et cosmopolite, devenu une véritable institution où se croisent lecteurs, chercheurs, militants, habitants et curieux. Aujourd’hui, il tourne une page : l'enseigne a été cédée, mais pas pour une retraite que certains jugeraient bien méritée : son fondateur se consacre à présent à sa maison d'édition. Un homme de défi, en somme.
24/11/2025, 16:24
La devanture de la librairie Petite Égypte porte encore la trace blanchâtre d’un nouveau tag à l’acide. Quelques heures seulement avant d’accueillir Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés, le commerce du quartier du Sentier a été visé par une inscription diffamatoire et sexiste : « Albanese, la putain du Hamas. » Quelques jours plus tard, la librairie apprenait que la subvention municipale à laquelle elle devait bénéficier – comme 39 autres établissements parisiens – était bloquée...
21/11/2025, 16:24
Après plusieurs semaines de tensions autour d’un livre jeunesse accusé d’« apologie du terrorisme » et d’un débat mêlant liberté d’expression, accusation d’antisémitisme et défense de la cause palestinienne, la librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co, installée dans le XIᵉ arrondissement, se retrouve au centre d’un bras de fer politique. La droite parisienne a obtenu le blocage de la subvention municipale destinée aux librairies indépendantes — un dispositif de 500.000 € dont dépendaient quarante établissements, désormais privés de cette aide.
20/11/2025, 13:51
Paris Commerces annonce l’ouverture de douze nouveaux commerces culturels dans plusieurs arrondissements de la capitale. L’opérateur public soutient l’implantation de librairies et galeries en acquérant, rénovant et mettant à disposition des locaux à des conditions définies. Ces ouvertures s’ajoutent à plus de 110 commerces culturels déjà installés ou maintenus depuis 2004.
18/11/2025, 18:27
À Strasbourg, la librairie Le Tigre a été rachetée par la société Le 36, possédée par Laurent Singer, le président du parc animalier de Sainte-Croix (Lorraine), a appris ActuaLitté. Le montant de la transaction s'élèverait à 150.000 €.
18/11/2025, 12:00
Une nouvelle adresse dédiée entièrement à la romance a ouvert dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. Son nom : Plan Cœur. Sa mission : devenir un lieu chaleureux où les passionnés du genre peuvent se retrouver, échanger, découvrir, « et se sentir chez eux ».
14/11/2025, 17:49
Ouverte lors de l'été 2024 par Maxence et Maël Colinet, la librairie Infinity Shop, spécialisée en mangas, mais aussi comics et bandes dessinées, a fermé ses portes. Elle était installée au 5, rue Jules Siegfried au sein de la cité Océane.
10/11/2025, 09:15
Une nouvelle librairie dédiée à la romance verra prochainement le jour, cette fois du côté de Valence (Drôme). Sophie Maréchal et Maëva Litim préparent l'ouverture de Romance Librairie Café, prévue « entre mi-décembre et début janvier 2026 ». Les adeptes du genre et de ses multiples déclinaisons seront accueillis au 4, rue Saunière.
05/11/2025, 11:41
La librairie Centrale a fêté son ouverture le 3 octobre dernier. Une nouvelle adresse littéraire installée au 161, rue Saint-Martin, à Paris, entièrement tournée vers la poésie, la théorie et, plus largement, toutes les écritures qui travaillent la langue.
31/10/2025, 17:22
À Avignon, la librairie indépendante généraliste La Comédie humaine change de mains. Pierre Curiale, qui fut représentant puis chef des ventes chez Actes Sud, revient à ses premières amours et « boucle la boucle », selon son expression. Il s'est lancé dans un projet de reprise de l'établissement, acceptant la proposition formulée par le propriétaire actuel, Cyril Dewavrin.
29/10/2025, 09:37
Gibert prépare la fermeture d'une de ses librairies parisiennes, située dans le 13e arrondissement, au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. La direction du groupe déplore un loyer trop élevé pour ce magasin, dont les effectifs ont été réduits ces dernières années. L'arrêt des activités de l'établissement n'a pas surpris les représentants syndicaux, qui assurent avoir alerté la direction à plusieurs reprises.
28/10/2025, 13:11
Un an après l’incendie qui avait détruit ses caves et son toit, et une série de malheurs, l'historique librairie Hisler, installée depuis 140 ans au pied de la cathédrale de Metz, rouvre le 31 octobre 2025.
27/10/2025, 13:05
La Librairie Diogène, installée depuis 1973 rue Saint-Jean, au cœur du quartier historique du Vieux Lyon, est engagée dans une procédure judiciaire avec les propriétaires de son local, afin d'éviter une éviction — ou obtenir une indemnisation satisfaisante. Parallèlement, elle contestait le permis de construire accordé par la ville à ce même propriétaire, le groupe immobilier Maïa. Fin septembre, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce permis.
22/10/2025, 15:24
Le 16 octobre dernier, la multinationale américaine Amazon annonçait qu'elle appliquait désormais une remise de 5 % sur les prix des ouvrages commandés en ligne et récupérés par les clients dans ses points de retrait situés dans des commerces qui vendent des livres. Le retour de ce geste commercial, que le géant ne pouvait plus effectuer depuis 2014, inquiète les libraires indépendants, mais aussi les grandes surfaces spécialisées, comme la Fnac ou Cultura.
20/10/2025, 10:26
Albi se prépare à accueillir Story Time Café, une nouvelle librairie indépendante spécialisée dans la romance et la fantasy, option romantasy. Sarah Rignol cumule ainsi ses deux passions en un seul projet : la lecture et l'accueil de la clientèle dans un café. L'ouverture est prévue pour les premières semaines de novembre.
17/10/2025, 15:20
Le 18 novembre 2025, le groupe Gibert inaugurera un nouveau magasin dans le 6e arrondissement, au cœur du Quartier latin. Sur 4 niveaux et près de 200 m2, l'enseigne sera dédiée à un seul genre, la romance, qui connait ces dernières années des ventes particulièrement élevées.
16/10/2025, 15:50
Une nouvelle librairie manga a fait son apparition dans le centre de Rouen, au 74, rue d'Amiens. Depuis le début du mois de septembre, Thomas Moulin est l'heureux directeur de Terra Manga. Cet ancien employé en reconversion réalise un rêve d'enfant, mais ne navigue pas pour autant à vue dans ce secteur qu'on dit en déclin.
16/10/2025, 13:08
La librairie Bokbar inaugure sa nouvelle librairie pop-up le 16 octobre, de 18h à 21h, à l’Institut suédois, au cœur du Marais. Cette installation temporaire qui durera jusqu'au 21 décembre propose une sélection d’ouvrages venus de Suède, Norvège, Finlande, Danemark et Islande, en écho à la programmation culturelle de l’Institut.
15/10/2025, 15:56
Autres articles de la rubrique Métiers
Arnoldo Mondadori Editore, un des plus importants groupes éditoriaux italiens, appartient aujourd'hui à la Finanziaria di Investimento Fininvest S.p.A. — ou Fininvest —, holding de la famille Berlusconi, qui en a fait l'acquisition en 1991. Ce rachat avait toutefois été entaché de faits de corruption de magistrats, afin d'obtenir une décision favorable face à un concurrent, le groupe CIR de Carlo De Benedetti. Les héritiers Berlusconi ont contesté, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la condamnation de Fininvest en 2011, sans succès.
12/01/2026, 12:11
L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) annonce la nomination de Lucie Hazemann au poste de directrice générale des services de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Parmi ses premiers chantiers, la définition du nouveau projet stratégique de l'institution.
12/01/2026, 08:34
La querelle autour de l’écriture inclusive a franchi, fin 2023, un seuil supplémentaire. En rejetant un recours dirigé contre l’usage du point médian sur deux plaques commémoratives apposées à l’Hôtel de Ville de Paris, le Conseil d’État a clos un contentieux apparemment mineur, mais lourd de portée symbolique.
11/01/2026, 16:57
Les systèmes d’intelligence artificielle peuvent-ils utiliser librement des œuvres protégées sans rémunérer leurs auteurs ? L’épineuse question de ce bras de fer juridique mondial entrera dans une phase décisive en 2026. Après une salve de procès retentissants et un accord historique en 2025, la nouvelle année apportera des décisions majeures, susceptibles de redéfinir l’application du droit d’auteur à l’ère de l’IA.
11/01/2026, 16:12
Le Fondo de Cultura Económica (FCE) du Mexique, en collaboration avec plusieurs pays latino-américains, a lancé en décembre 2025 une initiative exceptionnelle : la distribution gratuite de 2,5 millions de livres auprès des jeunes de 15 à 30 ans à travers le continent. Présenté comme un moment de rassemblement culturel et d’ouverture à la lecture, ce projet — baptisé 25 for the Twenty-Five — se heurte cependant à une vive polémique sur les critères de sélection des titres choisis.
10/01/2026, 17:26
Adobe occupe depuis des décennies une place centrale dans l’écosystème logiciel : Photoshop, Illustrator ou InDesign sont devenus des standards professionnels, voire des extensions naturelles. Mais depuis quelques mois, ce statut d’allié des auteurs et des éditeurs se fissure. En cause : des poursuites judiciaires intentées aux États-Unis, accusant le groupe d’avoir entraîné ses modèles d’intelligence artificielle sur des livres protégés par le droit d’auteur, sans autorisation ni compensation.
10/01/2026, 11:20
À l’aube de 2026, se profilait en effet une offensive culturelle sans précédent. En janvier, un nom emblématique de la BD japonaise traverserait une nouvelle frontière : Yoshitoki Ōima, autrice de A Silent Voice et To Your Eternity. Elle allait se rendre pour la première fois en Inde dans le cadre d’une tournée soigneusement pensée par l’industrie du manga… Un événement ? A plus d’un titre oui.
10/01/2026, 09:37
La Suède est un marché du livre où les chiffres racontent une histoire contrastée. Derrière les files de volumes de romance qui s’écoulent à vitesse grand V — chiffres d’affaires records, classements de vente dominés sans équivoque — se cache une énigme : pourquoi ce genre littéraire, puissant économiquement, demeure-t-il si souvent ignoré ou dénigré par les voix critiques institutionnelles et les pages culturelles établies ?
10/01/2026, 09:13
Les éditions Glénat inaugurent en janvier 2026 une nouvelle collection de non-fiction narrative, Latitude Aventure, pensée comme un vaste territoire éditorial consacré à l’aventure humaine sous toutes ses formes. À travers ce projet, l’éditeur entend rassembler et renouveler des récits longtemps cantonnés à des rayons spécialisés – montagne, mer, exploration – pour leur offrir une visibilité élargie et un nouveau souffle littéraire.
09/01/2026, 18:18
Longtemps perçues comme des havres de silence et de savoir, les bibliothèques publiques élargissent aujourd’hui leur champ d’action. À Lyon, elles s’inscrivent désormais dans une démarche plus large de protection et d’inclusion, assumant un rôle social renforcé au cœur de la cité. Depuis plusieurs années, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) affirme une vision de l’accueil qui dépasse la seule médiation culturelle : garantir à chacune et chacun un espace sûr, respectueux, accessible. Une ambition qui trouve un prolongement concret dans l’intégration au dispositif Angela.
09/01/2026, 17:23
À compter du mois d'avril 2024, le ministère de la Culture a voulu ouvrir plus largement la télévision aux publicités pour les livres, en conduisant une expérimentation autour des chaines de la TNT. L'objectif affiché, une plus grande promotion en faveur de la lecture de livres, n'avait pas été du goût de l'ensemble du secteur, qui craignait une mise en avant des mastodontes. Ce qu'une étude d'impact confirme en partie : les grands groupes sont les seuls à recourir à la pub télévisuelle, mais l'impact de cette dernière sur les ventes reste, a priori, peu significatif.
09/01/2026, 15:07
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal est officiellement candidat à l’Académie française. L’institution a enregistré sa candidature lors de sa séance du jeudi 8 janvier 2026, soit deux mois après sa libération de prison en Algérie.
09/01/2026, 12:17
L'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie et son époux, le docteur Ivara Esege, ont fait part du décès de l'un de leurs jumeaux, Nkanu Nnamdi, à l'âge de 1 an, des suites d'une maladie. « La famille est dévastée par cette perte incommensurable et nous demandons au respect de leur vie privée tout au long de cet épisode douloureux », précise le message.
09/01/2026, 11:17
À Minneapolis (Minnesota), un agent de la police de l'immigration (Immigration and Customs Enforcement, ICE) a abattu, ce mercredi 7 janvier au matin, une femme de 37 ans, Renee Nicole Good. Au moins deux coups de feu ont été tirés, blessant la victime à la tête et provoquant rapidement sa mort. Des manifestations réclamant le départ des agents de l'ICE et honorant la mémoire de Renee Nicole Good, poétesse, se déroulent depuis dans la ville.
09/01/2026, 09:41
Et si la rencontre avec un animal suffisait à infléchir une trajectoire de vie ? C’est le pari d’Âme animale, une nouvelle collection de courts essais personnels des éditions Tana, qui entend placer l’expérience sensible au cœur du récit. À chaque volume, un auteur ou une autrice raconte la rencontre avec une espèce - parfois redoutée, parfois idéalisée -, qui a profondément modifié son regard sur le vivant.
08/01/2026, 18:06
La maison Trilogie Éditions a été placée en liquidation judiciaire, en fin d'année 2025, par le tribunal de commerce de Toulouse, a appris ActuaLitté. Créée en 2024, la structure avait adapté le modèle de l'abonnement à des séries littéraires, mais n'a pas réussi à transformer l'essai. L'intérêt du public était là, mais l'exposition médiatique et le soutien des libraires sont restés insuffisants, estime le fondateur, Aurélien Verdun.
08/01/2026, 12:35
L'auteur américano-canadien Robert Munsch, âgé de 80 ans, a pris ses dispositions : diagnostiqué d'une affection chronique neurodégénérative en 2021, il a depuis largement planifié ce que deviendrait son œuvre après sa disparition. Dans un entretien accordé à CBC, il explique qu'une cinquantaine d'ouvrages paraitront de manière posthume, à un rythme régulier.
08/01/2026, 11:42
La justice française a définitivement refermé un dossier emblématique des tensions persistantes entre création contemporaine et protection du droit d’auteur. Par un arrêt récemment confirmé, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé la décision rendue en première instance dans l’affaire dite des « bustes de Tintin », reconnaissant la contrefaçon d’œuvres issues de l’univers imaginé par Tintin et la violation des droits patrimoniaux et moraux des ayants droit d’Hergé.
08/01/2026, 10:46
L'ancien Premier ministre (de 2002 à 2005) Jean-Pierre Raffarin a été nommé par Rachida Dati à la présidence du Conseil supérieur des archives, d'après un arrêté publié au Journal officiel de ce 8 janvier. Il succède à Jean-Louis Debré, mort le 4 mars 2025 à l'âge de 80 ans.
08/01/2026, 10:09
La Charte des rémunérations des autrices et auteurs dramatiques, qui porte sur les émoluments liés aux différentes activités qu'ils peuvent exercer, bénéficie d'une nouvelle version, pour 2026. Conçue et réalisée dans le cadre des États Généraux des Écrivaines et des Écrivains de Théâtre, elle est diffusée par les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre.
08/01/2026, 10:08
Après des décennies passées à disséquer le crime dans la fiction, Patricia Cornwell s’apprête à retourner son regard vers sa propre histoire. La romancière américaine, figure majeure du thriller contemporain, publiera True Crime, son tout premier livre autobiographique.
07/01/2026, 17:53
Péchés et Guérison, un ouvrage de l'imam et théologien sunnite Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292-1350) publié par les éditions Tawbah dans une traduction de Nabil Aliouane, a été retiré de la vente par la Fnac et Amazon. Affichant des formules haineuses à l'égard des homosexuels, mais aussi des personnes juives et chrétiennes, le livre a été repéré par des groupes et députés d'extrême droite. Qui, curieusement, ont oublié que la Bible et la Torah colportent des propos du même ordre...
07/01/2026, 15:50
À l’heure où les écrans s’imposent dans le quotidien des enfants, le chef Olivier Chaput lance Souvenirs de Cuisine, un projet éditorial porté avec la Team Chabada. Pensé comme un ouvrage de transmission plus que comme un simple livre de recettes, il défend la cuisine comme acte éducatif et culturel dès le plus jeune âge.
07/01/2026, 11:34
Présentée au début du mois de novembre dernier, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres (AMAEL) vient concrétiser un projet interprofessionnel évoqué en... 2014. Une longue, très longue création qui n'empêche pas, à l'arrivée, un certain nombre de frustrations. Des organisations d'auteurs et de traducteurs désavouent ainsi la structure, estimant que certaines voix n'ont pas été entendues lors des travaux préparatoires ou contestant sa légitimité.
07/01/2026, 11:30
Par des messages envoyés aux auteurs et aux journalistes, la maison d'édition La Boîte à Bulles officialise un changement de nom, pour devenir Pictavita. Derrière la « réorganisation » annoncée se profile surtout la méthode de Fabrice Giger, dirigeant et propriétaire de la structure, habitué des manœuvres financières et administratives. Le fondateur et ancien dirigeant, Vincent Henry, licencié en 2024, assure que le groupe Humanoids, également lié à Giger, lui doit plus de 500.000 €.
07/01/2026, 10:11
En ce début d'année, le cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati perd une conseillère, en la personne d'Emma Buttin. Elle travaillait auprès de la locataire de la rue de Valois depuis la nomination de cette dernière par Gabriel Attal, début 2024.
07/01/2026, 09:35
La maison de l’écrivain Michel Butor, située à Lucinges en Haute-Savoie, a obtenu en novembre 2025 le label « Maisons des illustres », attribué par le ministère de la Culture, révèle ce 6 janvier L'Archipel Butor. Cette distinction vient reconnaître la valeur patrimoniale, littéraire et symbolique de ce lieu étroitement lié à la vie et à l’œuvre de l’un des grands noms de la littérature française contemporaine.
06/01/2026, 16:20
Si la déontologie des bibliothécaires est au cœur de plusieurs textes interprofessionnels, il n'existe pas de cadre officiel à la déontologie des métiers des bibliothèques, constate un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR). Il propose d'y remédier par un document spécifique, interministériel, renforcé par des actions de formation et un vade-mecum.
06/01/2026, 15:14
À deux mois des municipales, le maire écologiste sortant Grégory Doucet annonce une transformation complète de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’ambition affichée d’en faire « la bibliothèque la plus créative d’Europe ». Un chantier chiffré à 140 millions €, au cœur d'une campagne face, entre autres, à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.
06/01/2026, 14:26
Concerts, expositions, rencontres, conférences et visites guidées rythmeront cette nouvelle saison, pensée comme une invitation à sortir, apprendre et partager des moments collectifs. L’ensemble des événements est gratuit, ouvert à toutes et tous, et se déploie sur les différents sites de l’institution.
06/01/2026, 12:19
Auteur, concepteur et directeur de la Semaine de la Pop Philosophie, Jacques Serrano est décédé le 28 décembre 2025 à Marseille, à l'âge de 71 ans. Cofondateur de l'association Les Rencontres Place Publique en 1994, il avait imaginé La Semaine de la Pop Philosophie en 2009, pour associer réflexion philosophique et culture populaire.
06/01/2026, 08:59
Andrew Albanese a été nommé rédacteur en chef du média professionnel international Publishing Perspectives, succédant à Porter Anderson, décédé en décembre 2025. Journaliste spécialisé dans les bibliothèques et l’édition, il prend ses fonctions dans un contexte marqué par la disparition d’une figure centrale du secteur, tout en conservant la direction éditoriale de Words & Money.
05/01/2026, 17:16
Rejeté par l'Assemblée nationale en octobre, adopté par le Sénat en novembre, le projet de loi de finances pour 2026 n'a pas passé l'étape de la commission mixte paritaire, le 18 décembre dernier. Il revient, dans la version amendée par le Sénat, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à partir du 8 janvier prochain. Du côté du ministère de la Culture, le programme reste celui de l'austérité.
05/01/2026, 15:15
Le botaniste et écrivain français Francis Hallé est mort le 31 décembre 2025 à 23h à l’âge de 87 ans, à son domicile de Montpellier, a annoncé l’association qui porte son nom. Scientifique de terrain reconnu pour ses travaux sur les forêts tropicales primaires, il a aussi marqué le paysage intellectuel français par une œuvre abondante mêlant science, réflexion philosophique et écriture accessible, dans laquelle il a défendu une approche sensible et rigoureuse du monde végétal.
05/01/2026, 14:08
Commenter cet article