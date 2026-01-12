Personne n’a intérêt à ce que les femmes prennent leur liberté

Très vite, la narratrice dit son dilemme. Elle voit « leurs vies réglées, mesurées », « la loi du silence », cette façon de « faire comme si » qui traverse les décennies. Puis elle formule la fuite, presque comme un jeu d’orthographe : « Échapper. Il faut deux p à échapper parce qu’il faut deux pieds pour s’échapper. » La pirouette amuse, mais elle vise juste. Car, même quand les femmes « forcent le passage », elles « attendent toujours d’être entendues. »

Le moteur narratif tient en quelques lignes très simples : « Voilà qu’une morte me tombe dessus. Pas n’importe quelle morte. Celle-là. Palmyre. » Palmyre Malavieille, arrière-grand-mère « morte à trente ans », semble effacée de la carte, « morte sans que personne n’ait pris la peine de l’enterrer ».

L’enquête se déploie alors à hauteur de stèles et de mairies fermées, avec une franchise complice : « Je vous ai sûrement perdu. Peu de gens résistent à l’épreuve de la généalogie, à l’exposition des liens familiaux. »

Un drame familial pris dans la roche

Le décor lozérien n’est pas un simple fond. Entre Margeride et Gévaudan, on traverse « un pays de granit sec », « de secrets et de loups », « un pays qui fait disparaître les mères et avale les tombes. » Le paysage devient l’allié sombre de la quête : ça serre, ça inquiète, ça relance.

Lhermet ne « reconstitue » pas Palmyre : elle la voit. « Je la vois de dos, devant la mer (c’est une apparition). » Puis l’image se fige : « immobile, dans une robe rouge, les cheveux emmêlés. » La vision envahit le présent : « Je ne voyais plus rien d’autre que Palmyre. Je voyais flou, je trébuchais. » Et le roman s’accroche à ce point de résistance : « Palmyre a enfilé une robe rouge et elle refuse de mourir. » La silhouette devient une question posée au temps, et surtout au regard.

Cette robe rouge n’a rien d’un symbole décoratif. Elle ramène au corps, au sang, à la gêne collective. « Il y a une alerte. Elle saigne. » Et la phrase s’organise en litanie, presque clinique : « Au problème du sang. Au cauchemar du sang. Aux liens du sang. » Là, le livre se met à gratter sous la surface : qu’est-ce qu’on accepte de voir, et qu’est-ce qu’on préfère contourner ?

Le roman est aussi une histoire d’interactions, brèves mais décisives. La fille pose la question la plus nette : « Comment on reconnaît un secret ? » La narratrice a envie de répondre, puis choisit le retrait : « alors je me tais. » Plus tard, elle trouve une formule qui reste en tête : « C’est peut-être à ça qu’on reconnaît les secrets. Aux évidences mal placées. Aux questions non posées. »

Le père, lui, représente la clôture ordinaire : pas de curiosité affichée, une préférence pour le concret, et cette pression sourde qui pèse sur l’imagination. L’autrice l’écrit sans détour : « Je me heurte dans l’écriture à ce qui a empêché les femmes de cette campagne (et d’ailleurs). » Puis elle tranche, presque sèche : « Le jugement du père (du Père ?), des vieux (des sages ?). »

Anaphore, digressions et coups de lame

Ce qu’on apprécie, c’est la tenue de la voix. Lhermet utilise l’anaphore comme un battement : « Au départ, il y a les femmes, leurs litanies. » puis « Au départ, il y a les femmes, leurs odeurs de réchauffé. » La phrase revient, s’épaissit, devient parfois suffocante — et c’est précisément l’effet recherché : faire sentir une transmission qui encombre autant qu’elle structure.

La syntaxe aime les listes, les parenthèses, les bifurcations. Le registre bascule du quotidien vers le politique : « Personne n’a intérêt à ce que les femmes prennent leur liberté. » Puis revient à la survie intime : « Il faut bien survivre à son enfance. » Et, quand la voix s’assombrit, elle coupe net : « À force de se taire, on tue. »

Ce rythme — long souffle, puis phrase-lame — donne au livre sa tension particulière : une enquête, oui, mais menée au scalpel. Car il raconte bel et bien cette histoire d’absence, au présent.

Le roman gagne encore en netteté quand il met en regard Palmyre et la narratrice d’aujourd’hui. La maternité y apparaît comme une expérience de séparation programmée : « Je rêvais qu’ils sachent composer, eux, avec l’absence. » En miroir, Palmyre s’éloigne dans la neige : « C’est aujourd’hui qu’elle s’en va. Les mères abandonnent. » Et la scène, d’une sobriété saisissante, laisse une question suspendue : « Comment embrasse-t-on ses enfants quand c’est la dernière fois ? »

Au bout du compte, Leurs désirs immenses ne promet pas une révélation spectaculaire : il installe une insistance. Une façon de dire que la disparition fabrique de la mémoire, et que l’écriture — même hésitante — remet une femme « à sa place » dans le récit commun. Pas pour la sanctifier. Pour la regarder, enfin, sans détour.

NDLR : le titre de cet article est tiré du texte lui-même, p. 257 : « Les femmes de mon époque (mais il n’y a pas d’époque) ont le droit de s’échapper, la loi le dit. En réalité, j’ai l’impression de déranger. Personne n’a intérêt à ce que les femmes prennent leur liberté. »

Par Victor De Sepausy

