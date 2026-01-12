De la musique à La Défense avec Soli Deo Gloria, Prix BD Fnac France Inter 2026

Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney (scénario) et Edouard Cour (dessin), a été couronné Prix BD Fnac France Inter 2026. Attribué conjointement par les équipes de la Fnac et la rédaction de France Inter, ce prix distingue chaque année une œuvre de bande dessinée pour sa qualité artistique, sa force narrative et son ambition éditoriale.

Le public est invité à venir rencontrer les auteurs, échanger avec eux autour de leur travail et découvrir les coulisses d’un album salué tant par la critique que par les professionnels du livre. Cet événement, gratuit et ouvert à toutes et tous, s’inscrit dans une programmation culturelle attentive à la diversité des écritures et à la richesse des formes narratives de la bande dessinée actuelle.

Avec Soli Deo Gloria, les auteurs livrent un récit dense et maîtrisé, porté par une mise en scène graphique remarquable, confirmant leur place parmi les voix singulières de la bande dessinée française contemporaine.

On retrouvera également le podcast réalisé en amont du vote, avec Cédric, libraire à la Fnac Lille, qui ne tarissait pas d'éloge : « Je ne sais pas comment on peut dessiner la musique, mais eux, ils ont réussi. »

La venue des auteurs marque aussi l’aboutissement d’un engagement de longue date en faveur de la création graphique et du dialogue entre auteurs et lecteurs. Recevoir les lauréats de ce prix prestigieux constitue un temps fort pour la librairie, qui confirme ainsi sa volonté de proposer au public des rencontres exigeantes, ouvertes et fédératrices autour des œuvres qui font l’actualité du neuvième art.

Leur BD raconte la destinée de Hans et Helma, jumeaux nés dans la misère du Saint-Empire romain germanique au XVIIIᵉ siècle. Orphelins, ils découvrent dans la musique une force salvatrice qui les tire d’un quotidien sombre. Guidés par des rencontres successives, de l’ermite musicien au pensionnat religieux, leur talent les porte à travers l’Europe, entre ascension sociale, beauté des sons et épreuves cruelles. Ce récit initiatique, empreint d’espoir et de beauté, célèbre la musique comme puissance transformative

Fnac La Défense - 2 Place de la Défense CNIT, 92092 Puteaux

Crédits photo :

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com