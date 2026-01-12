Rachat de Mondadori : les faits de corruption du camp Berlusconi examinés par la CEDH

L'empire financier de la famille Berlusconi est en partie bâti sur la corruption : en juillet 2011, la cour d'appel de Milan confirmait le jugement rendu deux ans auparavant. Celui-ci avait alors considéré que « Silvio Berlusconi est coresponsable des faits de corruption en cause, une coresponsabilité qui logiquement entraîne, conformément au principe de la responsabilité civile des sociétés pour les actes illicites commis par leur représentant légal ou administrateur dans la gestion de la société, la responsabilité de Fininvest elle-même ».

Cette condamnation en première instance établissait que la prise de contrôle du groupe éditorial Arnoldo Mondadori Editore, en 1991, avait été réalisée grâce à la corruption de plusieurs avocats et d'un juge.

Bataille d'actionnaires

Tout remonte à la fin des années 1980, quand la société Compagnie Industriali Riunite S.p.A. (CIR), fondée par Carlo De Benedetti, déjà actionnaire du groupe éditorial, entame un processus de rachat. Elle négocie alors avec la famille de Mario Formenton, héritier spirituel d'Arnoldo Mondadori mort en 1987, jusqu'à parvenir à un accord en 1988. Toutefois, les descendants de Formenton discutent aussi, parallèlement, avec un autre actionnaire de Arnoldo Mondadori Editore, Fininvest.

Au moment d'honorer l'accord passé en 1988 avec CIR, la famille Formenton fait volte-face, assurant que celui-ci était invalide. Un collège arbitral est alors constitué et, en 1990, estime que l'accord est valable. Les Formenton contestent le jugement auprès de la cour d'appel de Rome, et Fininvest prend cette fois partie à la procédure.

En janvier 1991, retournement de situation : la cour d'appel annule le jugement et, sur le fond, estime l'accord invalide, libérant la famille Formenton de ses obligations vis-à-vis de CIR. S'ensuit un pourvoi en cassation, finalement abandonné au profit d'un accord entre actionnaires, en avril : Fininvest prendra le contrôle de Mondadori, en échange d'un groupe de presse [Gruppo Editoriale L'Espresso SpA, NdR] remis à CIR, qui devait néanmoins payer une soulte de 365 milliards de lires (soit 188 millions € environ).

Corruption de juges

Novembre 1999, coup de tonnerre en Italie : le parquet de Milan, qui mène depuis plusieurs années l'opération « Mains propres » afin d'enquêter sur des responsables économiques et politiques italiens, accuse Silvio Berlusconi de corruption dans l'affaire Mondadori. Le parquet lui reproche, avec quelques coaccusés — notamment un avocat de Fininvest, Cesare Previti —, d'avoir graissé la patte du juge Vittorio Metta, juge rapporteur au sein du collège de la cour d'appel de Rome, celle-là même qui a jugé invalide l'accord de 1988 entre le clan Formenton et CIR...

Les conclusions des enquêtes préliminaires innocentent les accusés, mais le parquet interjette appel et, en 2001, la cour d'appel de Milan rouvre le dossier, avant de prononcer un non-lieu, observant que les charges pesant sur Berlusconi étaient prescrites. Berlusconi réclama alors l'acquittement sur le fond à la Cour de cassation, sans succès.

À LIRE - GDF Suez : visée par une nouvelle enquête, Dati reste à la Culture

Les coaccusés étaient toutefois inquiétés par la justice dans d'autres procédures : le témoignage décisif de Stefania Ariosto, témoin des faits, impliqua plus encore le juge Vittorio Metta, mais aussi ses collègues Arnaldo Valente et Giovanni Paolini, réunis au sein du collègue de la cour d'appel de Rome. Selon le témoignage alors déposé par Stefania Ariosto, Silvio Berlusconi aurait régulièrement mis à disposition de l'avocat Cesare Previti des sommes destinées à corrompre des juges...

Après plusieurs passages devant la justice, ce n'est qu'en 2007 que Vittorio Metta et sa bande sont finalement condamnés pour « corruption dans des actes judiciaires » : ils doivent également réparer les dommages causés au groupe CIR pour l'arrêt rendu en 1991.

Un dédommagement contesté

Sentant le vent tourner en sa faveur, le groupe CIR lui-même avait ouvert une action civile en dédommagement en 2004 contre Fininvest, afin d'obtenir des réparations pour l'occasion manquée d'acquérir Mondadori au début des années 1990. Le tribunal de Milan put examiner la demande à la lumière des nouveaux éléments mis au jour par les procès de Vittorio Metta, Arnaldo Valente et Giovanni Paolini.

Par un arrêt du 3 octobre 2009, le tribunal de Milan accepta la procédure de CIR, établit la responsabilité civile de Fininvest dans la corruption des juges, mais aussi la coresponsabilité de Silvio Berlusconi des mêmes faits de corruption. Sans pouvoir établir avec certitude quelle aurait été l'issue des négociations autour du rachat de Mondadori en cas de non-corruption des juges, le tribunal avait tout de même accordé à CIR un montant d'environ 750 millions € au titre du dommage matériel, une compensation pour le dommage non pécuniaire à déterminer séparément, et un remboursement des frais de procédure s'élevant à environ 2 millions €.

Fininvest fait appel du jugement, qui fut largement confirmé en seconde instance, mais le groupe de Berlusconi obtient tout de même une réduction de la sanction financière, ramenée à 540 millions €. « Nos avocats commencent déjà à étudier le recours en cassation », réagissait alors Marina Berlusconi, fille aînée de Silvio Berlusconi et déjà présidente de Fininvest.

Notons que celui qui était alors Premier ministre de l'Italie ne reculait devant rien : il avait tenté, peu avant le jugement de la cour d'appel, de faire adopter « un projet de modification du Code civil suspendant les sanctions supérieures à 20 millions d'euros en appel jusqu'à la décision définitive en cassation », rapportait à l'époque Le Monde...

En 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la société requérante à l'exception d'un motif concernant le montant des dommages, qui fut encore réduit par rapport au montant initial estimé par le tribunal de Milan.

Quelques mois plus tard, Fininvest et Silvio Berlusconi persistent, auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, en mars 2014, avec une requête contre la procédure civile de CIR. La société dénonce notamment une violation du principe de la chose jugée, un défaut de motivation de l’arrêt de cassation concernant les frais de la procédure ainsi qu'une violation du droit à la protection de ses biens. De son côté, Silvio Berlusconi évoque « une atteinte à sa présomption d’innocence », reprochant aux juges civils de lui avoir imputé une responsabilité pour les faits de corruption, bien qu’ayant bénéficié d’un non-lieu au pénal — en 2001, rappelons-le.

Plusieurs rejets

Le décès de Silvio Berlusconi, en 2023, n'a pas mis fin à la procédure, puisque ses héritiers ont choisi de la poursuivre. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu son arrêt le 8 janvier dernier. Ce dernier rejette la plupart des requêtes de Fininvest et du Cavaliere, et conclut ainsi à la non-violation du droit à un procès équitable, de la protection de la propriété ou même de la présomption d'innocence de Silvio Berlusconi.

À LIRE - Mondadori lance Silvio Berlusconi Editore, inaugurée avec Tony Blair

Le seul reproche de la CEDH concernant l'arrêt de la Cour de cassation porte sur la manière dont cette dernière a procédé pour déterminer le montant des frais mis à la charge de Fininvest suite à la condamnation aux frais et dépens.

L'arrêt de chambre rendu par la CEDH n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour.

En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com