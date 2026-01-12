Abd al Malik porte à l'écran L’affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui

Salué par le Prix Renaudot de l'essai en 2010, L’affaire de l’esclave Furcy, de Mohammed Aïssaoui, a servi de base au film d'Abd al Malik, qui raconte, comme l'ouvrage, le combat judiciaire de Furcy Madeleine (1786-1856) pour faire reconnaitre son statut d'homme libre.

Le scénario, librement inspiré du récit de Mohammed Aïssaoui, a été signé par Étienne Comar, par ailleurs producteur. Il a notamment, ces dernières années, écrit et réalisé Django (2017) et À l'ombre des filles (2022).

Au casting de Furcy, né libre, Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot, Vincent Macaigne, Liya Kebede ou encore Frédéric Pierrot.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com