Un destin hors normes : Simona Kossak dans Le Souffle de la forêt

Le récit s’ouvre sur une enfance étouffante, marquée par la violence sourde de la Kossakówka. Greggio décrit cette maison comme un organisme hostile : « On ne rit pas. On ne pleure pas. On ne parle pas sans être interrogé. » La syntaxe, brève, martelée, mime la rigidité d’un monde où Simona apprend à disparaître. Pourtant, déjà, la forêt s’infiltre : « Elle leur préfère les loirs du parc, les oiseaux, les écureuils, et même les rats. » Ce basculement est central : l’humain échoue, le vivant accueille.

La narration épouse une trajectoire de fuite et de réinvention. Chaque étape est scandée par des scènes presque cinématographiques, où la description se fait incantation. La forêt n’est jamais décorative : « Les animaux sont ses frères. Les arbres, ses plus proches parents. »

Le texte se densifie, ralentit, s’autorise des reprises, des respirations, comme si la phrase cherchait elle aussi à s’enraciner. Greggio alterne fragments biographiques et envolées méditatives, refusant la linéarité sage au profit d’une construction organique.

Les personnages gravitant autour de Simona sont traités par contrastes nets. La mère, figure de dureté, est résumée en une sentence glaçante : « Les caresses sont bannies. » Le père, absent, se dissout dans l’alcool et le silence. À l’inverse, les animaux forment une communauté vibrante, presque parlante : « La nature n’est pas muette. »

Cette opposition nourrit la tension du livre et lui donne sa force politique, sans jamais verser dans le manifeste.

Le style de Greggio frappe par son alliage de lyrisme et de précision. Le vocabulaire est concret, sensoriel, parfois abrupt. Les dialogues, rares, surgissent comme des éclats : « Ne laisse personne te raconter le monde. Regarde-le avec tes yeux. » La phrase se fait alors injonction douce, transmission. Rien n’est surplombant ; tout est éprouvé.

Le Souffle de la forêt est ainsi un roman du réel qui refuse l’hagiographie. Il avance à hauteur de femme, de bête, d’arbre. Un texte qui respire, doute, insiste. Et qui rappelle, sans jamais l’asséner, cette évidence fragile : « Tout ici-bas demande à être sauvé. »

