L’Enfant du vent des Féroé : un roman où la nature parle plus fort que les hommes

On croit ouvrir un roman ; on ouvre une île. « Quelle qu’en soit la raison, s’il vous prend un jour l’envie de savoir à quoi ressemblent les paysages de l’archipel des Féroé, faites comme tout le monde : ouvrez un moteur de recherche, rubrique “Images”. Parmi les photos qui s’afficheront alors, vous tomberez immanquablement sur moi. »

La narratrice s’appelle Gjógv, « vieille dame un peu caractérielle et facétieuse ». Elle ironise sur le tourisme — « Il faut dire que la concurrence est rude. » — mais impose surtout une règle morale : « On ne badine pas avec la beauté. On s’incline, on l’accueille, éventuellement on la révère, mais badiner, non. »

Un drame familial pris dans la roche

Sous ce prologue, le livre remonte un fil plus sombre. Jonas, pêcheur, est déjà défait quand tout commence : « Ils n’avaient pas compris qu’il était déjà mort. Mort le jour où Anna les avait quittés. » Autour de lui, la famille se crispe, portée par Elin, sœur vigilante : « Il ne comptait pas mourir, pas encore. Le lendemain, oui, mais pas ce jour-là. »

Puis le récit rouvre la nuit fondatrice, quand la porte s’ouvre et que « de l’obscurité surgit alors Freyja ». Pourtant, « tout se passa bien. » Et, dans un calme presque sidérant : « Il était presque trois heures du matin, le 26 juillet 1902. Le jour de la sainte Anna. »

Le décor, lui, n’est jamais carte postale ; il se raconte en détails concrets : « Au bout d’une route tranquille qui descend tout droit jusqu’à l’océan, quelques moutons en liberté sur les bas-côtés. » Et quand Gjógv parle de son « port », elle corrige aussitôt : « Enfin, “port”, voilà un bien grand mot : difficile d’appeler ainsi quelques mètres de large entre deux pans de rochers. » Ici, l’abri est rare ; le moindre repli de pierre devient destin.

Une écriture de gestes, sans grands discours

Gautherie évite l’emphase : il préfère la précision, la main posée, le souffle retenu. « Anna sentait toujours la main de son père sur le ventre de sa mère. » Et, dans la même séquence, la tension se fait sonore : « Les bruits de pas dans l’allée se rapprochaient, de plus en plus nets au milieu de la nuit. » L’émotion passe par l’attention — et par le manque, surtout, quand Anna devient une conscience empêchée : « Elle aurait tellement aimé émettre un son, rien qu’un tout petit. »

Le roman se dédouble : aux chapitres « humains » répondent des plages poétiques où l’élément prend la parole. « De toute éternité je souffle », martèle le vent, puis menace : « Nous faisons crouler les troncs qu’on pensait éternels mais au réveil couchés et fissurons les bâtisses hautaines et éphémères. » Ce contre-chant donne au drame une autre échelle : l’intime est travaillé, raboté, par des forces plus vastes. La polyphonie prend place : le vent, les seuils, le village...

Autre trouvaille : la mémoire se loge dans une habitude d’enfance, magnifique de simplicité. « Face à la mer, il attrapait le vent du large dans sa main droite qu’il laissait fermée jusqu’au soir, collant vigoureusement ses phalanges entre elles pour ne laisser aucun interstice. » Puis la scène s’achève sur un geste de pure littérature : « Alors, dans sa main devenue coquillage de chair et d’os, égoïstement, il écoutait le bercement des vagues. »

Et Gjógv, au loin, refuse l’immobilité : « Dans le monde entier, les rires des enfants peinent parfois à enrayer l’implacable monotonie des confins. » D’où ces échappées obstinées : « Ils ont construit, pour l’esprit de lointain et de fantaisie qui sommeille en eux, des seuils à franchir, des points de départ offerts à leur imagination. »

À la fin, c’est peut-être cela que raconte L’Enfant du vent des Féroé : comment une communauté — et une famille — survivent à l’âpreté en fabriquant du passage.

Par Lucy L.

