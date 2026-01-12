Les petites librairies françaises fragilisées par l'année 2025

D'après les premières données partagées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) en décembre dernier, l'année 2025 serait marquée par un redressement du volume des ventes dans le commerce en France, par rapport à l'année précédente.

« En France, les dépenses de consommation des ménages en biens (y compris automobiles et énergies de réseau) seraient quasiment stables tandis que leurs dépenses de consommation en services continueraient d’augmenter, mais de façon moins marquée qu’en 2024 », note encore l'Insee, qui estime par ailleurs que l’indice des prix à la consommation harmonisé augmentait, sur un an, de 0,7 % en décembre 2025.

Des chiffres provisoires, encore à consolider, mais qui renseignent néanmoins sur l'état de la consommation en France. Le champ de la culture, cette même année, semble avoir traversé une phase de recul économique, d'après les études conjoncturelles publiées par la rue de Valois. Pour le livre plus spécifiquement, au deuxième trimestre 2025, comme au trimestre précédent, le chiffre d’affaires baisse de 2 % en volume par rapport à celui du même trimestre 2024, mais s'avère quasi stable en valeur, aidé par une dynamique des prix à la hausse.

Une année modeste

À partir des chiffres de son Observatoire de la librairie, articulé autour d'un panel de près de 500 librairies en France et en Belgique, dont le chiffre d'affaires global représente la moitié de l'activité de la librairie indépendante, le Syndicat de la Librairie française (SLF) dessine le bilan des ventes dans ces commerces du livre.

Dans l'ensemble des librairies, le chiffre d'affaires affiche « une faible progression de 0,9 % par rapport à 2024, si l’on considère l’ensemble des produits [avec la papeterie, les jeux ou même jouets, NdR], et de 0,6 % pour les seules ventes de livres ». Comme d'habitude, la fin d'année a permis aux commerces de rattraper des périodes moins satisfaisantes, avec un très bon mois de décembre (+3,4 % sur le livre et +5,4 % sur le hors-livre).

Prix et réforme scolaire

Le phénomène s'observe depuis quelques années désormais : les ventes de livres en baisse, en volume (- 0,5 %) sont « compensées » par les hausses de prix des livres, qui permettent ainsi de maintenir voire d'améliorer le chiffre d'affaires, en valeur, des librairies. En 2025, les hausses des tarifs ont encore été conséquentes : +1,1 % en moyenne et +2,2 % sur le format poche, annonce le SLF.

Dans le bilan des librairies en 2025, la dynamique des ventes aux collectivités a bien aidé les commerces à terminer l'année en positif, avec +4,9 % au global et +5,1 % sur le livre. « On notera particulièrement l’importance des ventes de manuels scolaires qui ont connu une année florissante grâce aux nouveaux programmes (+26 % sur le scolaire vendu aux collectivités) », précise l'organisation patronale des libraires.

En conséquence, le poids des ventes aux collectivités dans le CA livre augmente, passant de 16,4 % à 17,2 %. La mauvaise nouvelle qui suit ce constat est évidente : il n'y aura pas de réforme scolaire en 2026, et les libraires ne pourront donc pas à nouveau compter sur ce coup de pouce.

L'inquiétude s'installe

Le Syndicat de la librairie française se dit inquiet pour la situation des petites librairies, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300.000 € par an. « Ce sont en effet les seules à terminer l’année en négatif sur l’activité globale (-2,5 %) et sur l’activité livre (-3,3 %) », relève l'organisation. Par ailleurs, un quart des commerces de cette catégorie ont bouclé 2025 avec une baisse de CA supérieure à 10 %.

Les librairies situées dans les villes moyennes, à la population située entre 50.000 et 200.000 habitants, ne sont pas très bien loties non plus, avec une baisse de CA de 1,2 % au global, et de 1,8 % sur le livre spécifiquement.

À l'inverse, les librairies des villes de moins de 10.000 habitants enregistrent une hausse de 2 % de leur chiffre d'affaires (+1,3 % sur le livre) quand celles de Paris et de son agglomération se distinguent avec une dynamique à +2,8 % de CA (+2,6 % sur le livre).

Diversité chérie

Terminant son bilan de l'année 2025, le SLF relève les succès de La Maison vide, de Laurent Mauvignier (P.O.L) ou de Mon vrai nom est Élisabeth d'Adèle Yon (Éditions du sous-sol), qui ont porté les résultats du rayon Littérature dans les librairies (+4,3 %).

À l'inverse, les rayons Manga et BD sont en berne, avec des baisses conséquentes, respectivement de 7,7 % et de 1 % malgré le succès programmé du nouvel album d'Astérix et Obélix.

Tous les autres rayons sont en baisse, y compris la Romance, qui entamerait ainsi un repli après une phase de surproduction éditoriale : le recul des ventes est estimé à 3 %, d'après les données de l'Observatoire de la librairie.

Le SLF souligne l'attachement à la bibliodiversité de la profession, précisant que 565.000 références différentes ont été vendues par les librairies du panel au cours de l’année. Selon l'organisation, les librairies restent les lieux où l'on découvre des œuvres peu médiatisées, puisque « les titres totalisant moins de 100 exemplaires vendus en un an sur l’ensemble du panel représentent 90 % des références vendues en librairie, celles en un seul exemplaire plus de 25 % ».

Dans une année marquée par le phénomène Freida McFadden, pas certain que ce dernier ait permis aux librairies de tirer leur épingle du jeu.

