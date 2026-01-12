Lucie Hazemann nommée directrice générale des services de l’INHA

Forte d’une expérience de plus de vingt ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la culture, Lucie Hazemann a consacré sa carrière à la transformation et au pilotage d’établissements universitaires, scientifiques et culturels. Elle y a conduit des démarches de modernisation, en plaçant au cœur de son action le dialogue social, l’amélioration des conditions de travail, le conseil en organisation et l’accompagnement au changement.

Dans le cadre de ses responsabilités managériales successives, exercées pendant 16 ans à l’Université Paris 8 (d’abord en tant que directrice du service Formation Permanente puis comme directrice générale des services adjointe), et depuis 7 ans à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) en qualité de directrice générale des services adjointe, Lucie Hazemann a développé une expertise reconnue dans les domaines administratif, financier et juridique.

Elle a su mobiliser ces compétences tant pour optimiser l’organisation interne des services que pour concevoir et piloter des projets structurants tels que l’élaboration de schémas directeurs (handicap, égalité femmes-hommes, développement durable), la conduite des campagnes d’évaluation Hcéres ou encore le déploiement de la démarche qualité.

Son engagement constant en faveur de la modernisation de l’action administrative, conjugué à une pratique régulière de conseil et d’optimisation organisationnelle, lui a permis de conduire avec efficacité les transformations nécessaires à l’INHA, aussi bien au sein des directions métiers que des services supports placés sous sa responsabilité.

À LIRE - Un livre volé à Marc Bloch, conservé par l'INHA, restitué à sa famille

En tant que Directrice générale des services, elle aura pour mission principale d’accompagner les évolutions de l’INHA en mettant son expertise au service de la définition du futur projet stratégique de l’établissement porté par la nouvelle Directrice générale et d’en assurer la réalisation, en offrant aux équipes un cadre organisationnel propice à l’excellence scientifique et au rayonnement de l’Institut.

L’Institut national d’histoire de l’art, institut d’excellence, se consacre à la recherche et à la diffusion de l’histoire de l’art. Il élargit la reconnaissance de la discipline et fédère les réseaux académiques et culturels. L’INHA constitue et conserve des ressources documentaires précieuses, diffuse les résultats de ses recherches, favorise la coopération internationale et développe des contenus éducatifs et culturels. Il se compose d’un centre de recherche ainsi que d’une bibliothèque unique dans le domaine.

Photographie : Lucie Hazemann, Paris, 2025 © INHA, photo Athénaïs Castanet

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com