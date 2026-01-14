Intervalles

« Ma maman sentait que son temps était compté. Si elle ne prenait pas cette décision alors qu’elle était encore en pleine possession de ses moyens, capable de la justifier et de la mettre en œuvre, elle n’en aurait plus l’occasion ensuite. Portant tout le poids de son avenir écrit d’avance, elle était motivée non seulement par la peur de perdre son autonomie, mais aussi par le fait que la mienne pourrait être menacée. Pour sûr, elle ne serait pas la seule mère célibataire au monde que le renversement des rôles, faisant d’elle une personne à charge pour sa progéniture, mettrait mal à l’aise : la société transforme en fardeaux nos besoins les plus élémentaires. »

Comment accompagner une personne qu’on aime vers la mort ? Comment accepter la douleur à venir, le manque, le vide ? Surtout : comment aider cet être cher à rester digne, jusqu’à son dernier souffle ?

Dans ce recueil d'essais, Marianne Brooker se penche sur un sujet bien particulier : le droit à mourir. Ce n’est pas de sa propre mort, dont il s’agit, mais de celle de sa mère. Une maman célibataire, qui a tenté tant bien que mal de donner une vie correcte à sa fille. Difficile de faire face lorsqu’une sclérose en plaques primaire progressive lui rendait le quotidien si douloureux. Alors, après 10 ans de souffrance et une perte progressive de son autonomie physique, elle souhaite interrompre volontairement son alimentation et son hydratation : le tout, pour s’éteindre selon sa volonté, pendant qu’elle est encore en mesure de décider pour elle-même. Entre le coût exorbitant de la vie – et celui, encore plus étouffant, de la mort –, Brooker navigue sur les flots de la maladie aux côtés de sa mère.

L'amour de l’autrice pour sa mère imprègne chaque page. Marianne Brooker s’autorise, avec ces pages, à faire son deuil en toute élégance. Sans tomber dans un pathos qui serait pourtant justifié, son écriture demeure envoûtante, touchante, quoique ce récit soit toujours ancré dans la réalité sociale et sociétale du Royaume-Uni moderne.

Traduction de Sabine Huynh.