« Pour [ma grand-mère], le folklore des fées était aussi vrai que la réalité historique. Oh ! que j’aimais écouter ses récits de rivalités à la cour, de robes tissées en coulisse, de bals sans fin sous un ciel parsemé d’étoiles écarlates. Un royaume dangereux et trompeur, mais encore plus merveilleux que je n’osais imaginer. Néanmoins, malgré toute la déférence avec laquelle elle parlait des fées, ses mises en garde étaient à prendre très au sérieux. »

Contrairement aux autres jeunes filles de son âge, Nettle a les cheveux en bataille et préfère se balader pieds nus dans la forêt que s’inquiéter de son apparence. Pendant ses balades, les orties ne lui font rien, même lorsqu’elle y plonge les mains – si bien qu’elles lui ont donné son surnom. Elle vit avec sa grand-mère qui, depuis toute petite, lui raconte des histoires enchantées. Mais elle est très malade… Alors, un soir, Nettle part se réfugier dans la forêt pour y implorer le ciel de sauver sa grand-mère adorée, sans savoir que son vœu aura de terribles conséquences. La voici transportée au royaume des fées, loin de son monde, forcée par le roi à accomplir trois tâches impossibles pour espérer rentrer chez elle… Trouvera-t-elle un moyen d’échapper à ce royaume où chaque enchantement peut cacher un piège mortel ?

Avec Nettle, Bex Hogan nous propose un conte ancré dans le folklore britannique, porté par une plume fluide et élégante. La nature, omniprésente, est une source constante d’émerveillement pour notre narratrice. Avec douceur et poésie, et avec tout autant de mystère et de danger, voici une histoire pour un moment de lecture magique et trépidant.

Traduction signée Maud Desurvire.