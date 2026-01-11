Droit d’auteur vs IA : 2026, l’année de tous les verdicts aux Etats-Unis (1/2)

En jeu : que le principe américain du fair use (usage équitable) protége a posteriori des acteurs comme OpenAI, Google ou Meta. Ou l’obligation pour ces derniers de dédommager les créateurs de contenus – avec une douloureuse de plusieurs milliards de dollars.

Un accord record face à l’IA

Le ton a été donné à l’automne 2025 par un arrangement inédit. La startup Anthropic, spécialiste des chatbots, a accepté de verser 1,5 milliard de dollars afin de clore un recours collectif d’écrivains lui reprochant d’avoir entraîné son IA Claude sur « des centaines de milliers de livres piratés ».

L’entreprise a également dû détruire les jeux de données litigieux et certifier qu’aucune de ces œuvres n’avait servi dans ses modèles commerciaux. Chaque auteur concerné touchera jusqu’à 3000 $ par ouvrage inclus dans le corpus illicite, ce qui fait de cet accord « le plus grand règlement jamais rapporté dans une action collective pour violation de droit d’auteur ».

Anthropic, niant pourtant toute faute, s’évitait de la sorte un procès au verdict incertain : un juge californien avait considéré que la création d’une bibliothèque interne de contenus piratés la rendait passible de dommages chiffrés en milliards de dollars.

L’entreprise a donc choisi de signer le chèque plutôt que de laisser le tribunal trancher sur le fond en décembre 2025. L’accord attend sa validation par la justice – les auteurs non satisfaits pouvant s’y opposer ou sortir du groupe jusqu’à mi-janvier 2026. Une audience d’approbation finale est prévue en avril.

Cet arrangement s’accompagne d’une bataille annexe sur les honoraires : les avocats des auteurs réclament 20 % du fonds, soit 300 millions de dollars. De quoi rémunérer des dizaines de milliers d’heures de travail sur un dossier qu’ils décrivent comme « truffé de risques ». Leur demande serait d’ailleurs purement « conservatrice » au regard d’autres megafund du même genre.

Sauf que la note a fait tiquer Anthropic, qui la juge en partie infondée : la société exhorte désormais le juge de réduire drastiquement cette somme, pointant notamment trois cabinets secondaires réclamant 75 millions alors qu’ils n’auraient joué qu’un rôle mineur. Un débat sur le partage du butin qui illustre la dimension économique colossale des contentieux autour de l’IA.

Plainte sur plainte : l’offensive des auteurs

Ces douze derniers mois, la fronde des auteurs s’est étendue à d’autres géants du numérique. Quelques exemples marquants :

• Apple : poursuivi en Californie par deux romanciers en 2025 pour avoir entraîné son modèle Apple Intelligence sur un corpus de livres piratés (dont leurs œuvres).

• Adobe : visé par une action collective accusant son IA SlimLM d’avoir été « nourrie » de nombreux ouvrages obtenus illicitement, y compris ceux de la plaignante. Un comble pour la firme produisant les DRM destinés à protégés les livres numériques de la contrefaçon.

• OpenAI : cible d’un recours collectif fédéral piloté par l’Authors Guild, qui a franchi un cap en octobre 2025 lorsqu’un juge new-yorkais a refusé de classer l’affaire. Les écrivains ont convaincu le tribunal que les textes générés par ChatGPT pourraient être « substantiellement similaires » à leurs livres.

• Meta et Microsoft : tous deux confrontés à des poursuites d’auteurs. Microsoft a été attaqué en justice pour l’usage présumé d’ouvrages dans l’entraînement de son modèle géant Megatron, et Meta (avec son LLM LLaMA) fait face à des allégations similaires – autant de procédures s’ajoutant à la vague de plaintes contre l’IA générative.

Avec un dénominateur commun à toutes ces affaires qui force les tribunaux à se prononcer sur des questions inédites et une notion, elle, bien connue.

Le nœud gordien du fair use

Ce principe du droit américain autorise, dans certaines limites, l’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée si le résultat est suffisamment transformateur. Les plaignants soutiennent que l’ingestion de quantités massives d’œuvres pour entraîner une IA outrepasse ces limites. Rien à voir, selon eux, avec une simple citation ou une analyse isolée.

Leur objectif est clair : convaincre les juges que copier des bibliothèques entières sans licence ne relève pas de l’usage équitable, mais constitue une infraction nécessitant une autorisation préalable – ou à défaut une compensation substantielle.

Les premiers jugements dans ce bras de fer du fair use ont commencé à tomber fin 2025, et ils divergent fortement. En Californie, le juge William Alsup a estimé que l’entraînement d’un modèle d’IA était « quintessentiellement transformatif », donc dans le périmètre du fair use.

Et d’ajouter que le droit d’auteur « vise à encourager les œuvres originales, pas à protéger les auteurs contre la concurrence », balayant les craintes d’un impact déloyal des IA sur le marché des livres.

À l’inverse, quelques jours plus tard, le juge Vince Chhabria — statuant sur un cas similaire impliquant Meta — a averti que l’entraînement d’IA ne serait « pas couvert » par le fair use « dans de nombreux cas de figure ». Il s’est alarmé du risque que l’IA générative « inonde le marché » de contenus et « sape les incitations » des créateurs humains, menaçant ainsi la raison d’être du droit d’auteur.

Résultat, le flou persiste. En ce début 2026, aucun consensus juridique ne se dégage sur la légalité de l’utilisation de données protégées pour entraîner des IA.

Les décisions à venir — notamment aux États-Unis — seront scrutées de près, car elles diront si les développeurs d’IA pourront continuer à s’abriter derrière le fair use ou s’ils devront au contraire négocier des licences d’exploitation avec les ayants droit, ce qui bouleverserait l’économie de tout le secteur. Nous reviendrons dans un prochain article sur les réponses internationales, fortement contrastées comme on s'en doute.

Négocier ou combattre : deux stratégies opposées

Face aux incertitudes, deux approches se dessinent pour les créateurs : l’affrontement judiciaire ou la négociation. D’un côté, auteurs et artistes choisissent la voie des tribunaux pour faire reconnaître leurs droits et réclamer réparation.

De l’autre, certains acteurs optent pour le dialogue avec les entreprises d’IA, cherchant à tirer parti de la technologie plutôt qu’à la bloquer. Fin 2025, un exemple marquant a été l’accord entre Disney et OpenAI : le géant du divertissement a investi 1 milliard de dollars dans la start-up et lui a accordé une licence pour utiliser ses personnages dans un nouveau générateur vidéo d’IA.

Dans le domaine musical, Warner Music a aussi choisi de transiger : le label a clos ses poursuites contre deux jeunes pousses d’IA (Suno et Udio) et lancé avec elles des plateformes communes de création musicale en 2026.

Ainsi, alors que 2026 débute, l’utilisation des œuvres par l’IA reste un chantier ouvert, fait de rapports de force, mais aussi de compromis naissants. Les prochains mois verront des juges — notamment aux États-Unis — clarifier si, oui ou non, une IA peut apprendre à partir de matériel protégé sans violer la loi. Le résultat pourrait bien transformer en profondeur le paysage de l’industrie créative… ou creuser un fossé durable entre la Silicon Valley et le monde culturel.

Crédits photo : jessica45 CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com