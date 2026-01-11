Derniers jours pour voter au second tour du Prix des lecteurs de livres en grands caractères

Un prix littéraire pas comme les autres

Créé pour mettre à l’honneur les ouvrages publiés en grands caractères, le Prix vise à valoriser la qualité éditoriale de ces livres accessibles, à faire entendre la voix des lecteurs concernés, et à rendre plus visible une édition encore trop méconnue.

La sélection repose sur un principe clair : les éditeurs proposent eux-mêmes les ouvrages en lice, tous publiés en grands caractères, et le choix final revient exclusivement aux lecteurs.

Un vote ouvert à tous

Le prix s’adresse en priorité aux lecteurs de livres en grands caractères, mais il est également accessible à toute personne sensible à l’accessibilité de la lecture et à l’édition inclusive. Il est également ouvert à toute personne, voyante ou malvoyante, sensible à l’accessibilité de la lecture et à l’édition inclusive : celles qui offrent des livres en grands caractères à leurs proches, aux médiathèques et bibliothèques qui en proposent, ainsi qu’à tous les acteurs engagés dans l’édition en grands caractères..

Comment voter ?

Après un premier tour ayant permis de départager l’ensemble des 18 titres en lice, le prix entre désormais dans sa phase décisive. Pour ce second tour, les votants sont invités à choisir trois titres parmi cinq finalistes. Le vote se fait en ligne, en quelques minutes, via le site officiel du Prix.

Les cinq finalistes

À l’issue du premier tour, cinq ouvrages ont été retenus par les lecteurs :

Je voulais vivre d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Éditions À Vue d’œil)

Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain (Éditions de la Loupe)

Les Heures étoilées de l’humanité de Stefan Zweig (rueLaplace éditions)

Mon vrai nom est Elisabeth d’Adèle Yon (Éditions Voir de près)

L’Inconnu du port de Martine Gasnier (Anépigraphe Éditions)

Cinq livres, cinq univers, et une même exigence : proposer une littérature de qualité dans un format accessible.

Le compte à rebours est lancé

Le second tour se clôture dans quelques jours. Passé le 14 janvier, il sera trop tard pour voter. L’association Les Amis des Grands Caractères, l’organisateur du prix, rappellent que chaque vote compte et peut faire la différence dans ce dernier sprint.

Le 15 janvier, le lauréat sera officiellement dévoilé. Il deviendra le premier livre couronné par le Prix des lecteurs de livres en grands caractères. Cette annonce viendra clore plusieurs mois de participation des lecteurs et marquera l’aboutissement de cette première édition.

Le vote reste accessible en ligne jusqu’à la date de clôture.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com