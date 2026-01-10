Pourquoi des autrices ont été exclues d’une distribution massive de livres au Mexique

Lors de la présentation officielle à Mexico, le directeur du FCE, Paco Ignacio Taibo II, a défendu une liste de 27 ouvrages représentatifs de la littérature latino-américaine moderne, de Gabriel García Márquez à Juan Gelman en passant par Roque Dalton, selon El Pais.

Mais cette sélection, censée refléter « le meilleur » de l’héritage littéraire régional, a provoqué une réaction forte dans le débat public. Parmi les créateurs retenus, seulement sept auteurs sont des femmes, ce qui représente un déséquilibre criant dans un contexte culturel où les voix féminines ont souvent été marginalisées.

En réponse à une journaliste qui l’interrogeait sur ce déséquilibre, Taibo a minimisé l’objection, évoquant le caractère « majoritairement masculin » de certaines périodes littéraires, tout en jugeant audacieux certains poèmes féminins de la période choisie. « Si l’on part d’une logique de quotas… un recueil de poèmes écrit par une femme, horriblement mauvais, ne mérite pas d’être envoyé dans une bibliothèque », affirmait-il au cours de la conférence, une formule qui n’a fait qu’attiser les critiques.

Un débat qui dépasse les frontières

La controverse n’est pas isolée. Dès 2020, des initiatives éditoriales au Mexique visaient déjà à mettre en lumière des autrices oubliées, témoignant d’un manque de diversité historiquement enraciné dans le milieu littéraire latino-américain. Ainsi, certaines universités ont entrepris de rééditer des livres de femmes auteurs tombés hors circulation, soulignant une injustice persistante dans la reconnaissance des créatrices.

De plus, des organisations internationales comme PEN International et l’UNESCO ont documenté depuis des années les disparités de genre dans les industries littéraires d’Amérique latine, rappelant notamment que la marginalisation des voix féminines n’est pas seulement une question symbolique, mais un déséquilibre structurel touchant la visibilité, la distribution et l’accès aux publics.

Une réponse institutionnelle tiède

Face aux critiques, le gouvernement et le FCE ont tenté d’apaiser les esprits. La présidente Claudia Sheinbaum a annoncé qu’une collection dédiée aux femmes écrivains serait développée parallèlement au projet principal, tout en défendant l’ambition éducative et culturelle de l’opération. Pourtant, pour de nombreuses écrivaines et observateurs, cette réponse reste insuffisante.

Même dans les clubs de lecture et les bibliothèques communautaires, où la demande pour des œuvres féminines est significative, l’absence relative de telles voix dans la sélection officielle est perçue comme un recul dans la reconnaissance littéraire et l’équité culturelle.

Les réponses, pour l’instant, oscillent entre bonnes intentions et frustrations tangibles, dans un paysage culturel où les voix féminines réclament désormais leur juste place — non pas en marge, mais au cœur du récit littéraire latino-américain. Et depuis que la polémique a fusé, fin octobre, la situation a fini par évoluer, timidement.

Des excuses officielles

Peu après la controverse initiale, des sénateurs mexicains de plusieurs partis ont publiquement condamné les propos de Paco Ignacio Taibo II, directeur général du Fondo de Cultura Económica (FCE), tenus lors de la présentation de la liste de livres.

Selon un article relayé par Mex.News, ces élus ont jugé les commentaires « sexistes » et ont demandé une excuse publique du responsable culturel : « Il doit apprendre à mieux reconnaître le travail des femmes. Ses propos ont été extrêmement offensants et appellent une prise de position publique », indique Malú Micher, présidente de la Commission pour l’égalité des genres au Sénat mexicain.

La distribution des livres a bien commencé

En dépit de ces critiques, la campagne de distribution de 2,5 millions de livres s’est poursuivie à la mi-décembre 2025. Lors d’un grand événement organisé au Zócalo de Mexico, la présidente Claudia Sheinbaum a personnellement dirigé la remise des ouvrages à des jeunes de toute l’Amérique latine, réaffirmant l’ambition éducative et citoyenne du projet (25 for the Twenty-Five). Elle a souligné que la lecture demeure « un acte de transformation et de réflexion collective ».

Ce moment symbolique montre que, malgré le débat sur la représentativité des auteurs, le programme se déroule concrètement sur le terrain, avec un impact tangible sur le public ciblé (15-30 ans) dans plusieurs pays, dont le Mexique, l’Argentine, le Chili ou la Colombie. La liste complète des ouvrages est fournie ici.

La polémique a aussi ravivé un débat plus large sur la visibilité des femmes dans les lettres latino-américaines, au-delà du dossier spécifique de la distribution. Dans les mois précédents et les semaines qui ont suivi, plusieurs mouvements et critiques littéraires internationaux ont rappelé la nécessité de valoriser davantage les autrices et leurs contributions historiques.

Bien que ce ne soit pas une réaction exclusive à cette initiative, des organisations comme DignidadLiteraria ont montré, à travers les réseaux sociaux et débats publics, l’importance d’une diversité narrative qui inclut des perspectives féminines fortes.

Crédits photo : Gouvernement du Mexique

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com