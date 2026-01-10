Adobe accusé de pillage d'ebooks : le gardien du droit d’auteur devient suspect

L’affaire ne manque pas d’ironie : Adobe, dont les DRM ont si longtemps fait enrager les utilisateurs de liseuses, se présentait comme le défenseur du droit d’auteur, avec ses verrous numériques. La société au ban des accusés pour contrefaçon et pillage d’œuvres, voilà qui devient truculent. L’allié d’hier, que les éditeurs louaient pour ses bons services (quoique coûteux), est alors sacré Judas Iscariote 2025.

Surtout que l’affaire marque un tournant. Jusqu’ici, les procédures visant l’IA concernaient surtout des acteurs technologiques perçus comme éloignés des industries culturelles. Cette fois, c’est un acteur grand public, profondément intégré aux chaînes éditoriales et documentaires, qui est concernée.

De bien lourdes allégations...

Selon les agences Reuters et Bloomberg, des auteurs et des artistes visuels reprochent à Adobe d’avoir utilisé des bases de données comprenant des œuvres littéraires numérisées sans licence légale pour entraîner ses modèles génératifs, notamment ceux intégrés à la gamme Firefly.

Les plaignants évoquent l’utilisation de copies piratées, issues de bibliothèques numériques pirates – tristement connues dans le monde de l’édition. Les documents déposés devant la justice fédérale américaine montrent que ces corpus auraient permis aux modèles d’IA d’apprendre la structure narrative, le style et certaines tournures propres à des œuvres sous droit.

Les avocats estiment que l’argument du fair use — souvent invoqué par les entreprises technologiques — ne saurait s’appliquer ici, dès lors que les outils sont directement intégrés à des produits commerciaux vendus à grande échelle.

Un passage cité par Reuters résume la position des plaignants : « Les œuvres des auteurs n’ont pas servi à la recherche, mais à renforcer des produits marchands concurrençant potentiellement les créateurs eux-mêmes. »

Adobe, un accusé pas comme les autres

Le cas Adobe se distingue nettement de ceux visant OpenAI, Meta ou Google. Non seulement l’entreprise revendique une proximité historique avec les créateurs, mais elle a aussi longtemps mis en avant une communication rassurante autour de l’éthique et de la traçabilité des contenus. Firefly, lors de son lancement, était présenté comme un modèle entraîné sur des contenus sous licence, des œuvres du domaine public et des créations issues de banques d’images autorisées.

Or, les poursuites récentes fissurent cette défense : plusieurs artistes affirment avoir retrouvé dans les jeux de données d’entraînement des références à des bibliothèques pirates utilisées depuis des années dans l’entraînement de modèles linguistiques. Adobe conteste fermement ces accusations : « Nous n’entraînons pas Firefly sur des livres piratés et nous respectons les droits des créateurs. »

Reste que le doute est désormais installé — et, avec lui, une question centrale : peut-on être à la fois fournisseur d’outils créatifs et exploitant massif de données culturelles sans collision juridique ?

L’édition directement concernée

Ce qui inquiète particulièrement le monde du livre, c’est l’intégration de ces modèles dans des outils utilisés quotidiennement par les éditeurs, journalistes et documentalistes. Résumés automatiques, reformulations, aides à la mise en page ou à l’illustration : l’IA d’Adobe ne se limite pas à l’image, elle pénètre désormais l’ensemble de la chaîne éditoriale.

Pour plusieurs observateurs, cette situation crée une zone grise : des œuvres protégées auraient contribué à façonner des outils susceptibles de produire des contenus concurrents, parfois sans que l’utilisateur final ait conscience de l’origine des données d’apprentissage. Nous sommes face à une industrialisation silencieuse du pillage culturel, qui interroge plus largement sur l’avenir des œuvres littéraires à l’ère des intelligences artificielles génératives.

Dans une tribune relayée début décembre, cette inquiétude diffuse, mais persistante dans le monde de l’édition devenait palpable : « Sans consentement explicite ni cadre juridique clair, l’IA risque de fragiliser durablement la chaîne de valeur du livre. »

Là encore, le cas Adobe apparaît comme une cristallisation concrète de ces craintes théoriques, en faisant basculer le débat du terrain prospectif vers celui du contentieux.

Un signal pour toute l’industrie créative

Au-delà du sort judiciaire d’Adobe, l’affaire fait figure de test grandeur nature. Si un acteur aussi central venait à être condamné, les conséquences seraient considérables : obligation de transparence accrue, renégociation de licences, voire remise en cause de certains modèles économiques de l’IA générative.

Pour les auteurs et les éditeurs, l’enjeu est existentiel : si même les entreprises qui vivent de leur travail l’absorbent sans vergogne, alors le contrat moral entre les industries créatives et les éditeurs de logiciels vole en éclat…

Ce 24 décembre, nous revenions d’ailleurs sur le refus d’écrivains américains d’accepter des accords jugés insuffisants proposés par des acteurs de l’IA, soulignant une ligne rouge de plus en plus nette : « Les auteurs ne contestent plus seulement l’usage de leurs textes, mais la logique économique qui transforme leurs œuvres en matière première sans contrepartie réelle ».

Une analyse qui fait directement écho aux griefs formulés aujourd’hui contre Adobe, accusé d’avoir intégré des corpus protégés dans des outils à vocation commerciale.

Bien embarrassée — pour ne pas dire sacrément ennuyée —, la société insiste sur sa volonté de dialoguer avec les ayants droit et rappelle ses programmes de rémunération et de crédits pour les contributeurs. Mais dans un contexte de judiciarisation croissante, ces assurances peinent à calmer les inquiétudes.

Une bataille culturelle autant que juridique

Derrière les arguments techniques et les lignes de code, c’est bien une question culturelle qui se joue : qui contrôle la mémoire écrite à l’ère de l’IA ? Et à quelles conditions peut-elle être transformée en matière première algorithmique ?

L’issue du procès dira si Adobe parvient à préserver son image de partenaire des créateurs ou si, au contraire, l’entreprise deviendra le symbole d’un basculement — celui où les outils censés servir la création finissent par redéfinir, sans consentement, la valeur même des œuvres.

