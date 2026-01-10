L’édition n’est pas épuisée. Elle est saturée

Je suis éditrice en perdition. Enfin — en perdition lente. Une perdition qui s’étire, qui dure, qui s’installe dans le paysage professionnel comme un feuilleton à rallonge : trop de saisons, trop peu de résolution. Une chronique existentielle faite de lassitude, de fatigue chronique, et de réunions où l’on parle davantage de positionnement que de phrases. Beaucoup de phrases, pourtant. Mais rarement celles des livres.

Il y a eu ce moment de lucidité grinçante où l’idée d’OnlyFans a traversé mon esprit comme une option professionnelle presque crédible. Pas par goût de la provocation. Par simple logique. Le capitalisme tardif a cette élégance perverse : il rend toutes les issues plausibles, même les plus absurdes — surtout les plus absurdes.

Alors je suis partie.

Loin. Dans un pays qui ne ressemblait pas à la France. Ni dans la langue, ni dans le rythme, ni dans la manière d’habiter le temps. J’ai pris un train de nuit. Il était lent, long, traversant des paysages que personne ne poste, que personne ne commente, que personne ne valorise. Le train de nuit est un territoire à part. Les corps et les certitudes s’y relâchent.

On y avance ensemble, sans classe sociale, sans réelle identité apparente, portés par le même mouvement. On avance vers un endroit qui importe souvent moins que le trajet lui-même. Ce n’est pas un décor. C’est une expérience. C’est là que je l’ai rencontrée.

Elle conduisait le train. Elle travaillait pendant que les autres dormaient. Elle connaissait les horaires impossibles, les gares fantômes, les passagers fatigués, ceux qui partent, qui reviennent, qui n’ont jamais vraiment choisi leur vie, mais qui continuent quand même. Sa voix, quand elle parlait au micro (et que je comprenais à peine), était calme, précise, habitée. Elle faisait son métier comme on occupe une place longtemps assumée.

Quand elle a pris sa pause, je suis allée lui parler. Ce n’est pas mon genre. Mais voyager déplace aussi les réflexes. Soit.

Nous avons échangé dans un anglais simple, épaulé par des gestes. Elle parlait de son travail sans le transformer en récit. Elle parlait des gens. De leurs trajets. De leurs habitudes nocturnes. Elle disait « nuit » là où d’autres diraient « destin ». Elle disait « trajet » là où d’autres diraient « histoire ». Elle regardait la vie passer, littéralement, sans chercher à la capturer.

Quand elle m’a demandé ce que je faisais, j’ai répondu avec ce réflexe devenu pavlovien : analyser. J’ai parlé de livres, de structures, de fatigue morale. De cette sensation étrange d’être encore dans le système tout en l’ayant déjà quitté intérieurement. J’ai parlé de l’attente. De la négociation. De ce moment flou où l’on diffère les décisions qui engagent toute une vie.

Elle a écouté. Puis elle a dit, simplement : « Moi, ce qui compte, c’est que ça continue d’avancer. » La phrase s’est posée. Et tout s’est réorganisé autour.

Je n’ai jamais voulu devenir conductrice de train. Ni travailler la nuit. Ni vivre dans ce pays lointain. Mais j’ai reconnu instantanément cette justesse rare : être exactement à sa place, sans justification, sans mise en récit de soi. Cette femme vivait une vie que je n’avais jamais osé envisager parce qu’elle ne cherchait ni l’exceptionnel ni la reconnaissance. Elle avançait. Elle tenait. Alors le basculement tant attendu est arrivé. Je ne voulais pas changer de métier.

Je voulais publier des récits de vies comme la sienne. Des existences pleines sans être spectaculaires. Des existences qui ne demandent pas à être inspirantes. Des trajectoires qui n’ont rien à vendre. Des récits continus, discrets, indispensables — comme ces trains de nuit que l’on remarque à peine, mais sans lesquels tout se grippe.

On adore fantasmer la reconversion comme une rédemption. La table rase. Le grand saut. Le nouveau départ. Mais le problème n’est pas tant ce que nous faisons que ce que le système exige que nous fassions de ce que nous aimons. L’édition n’est pas épuisée. Elle est saturée. Asphyxiée par un marché qui a oublié les textes au profit de leurs promesses. Elle attend qu’on lui rende de l’air.

Comme les Beatles partis en Inde, je croyais m’éloigner pour rompre. En réalité, je préparais un retour. Chargé de nuits longues, d’influences étrangères, de conversations sans enjeu. Ils sont revenus capables de déplacer les lignes de leur musique. Moi, je voulais revenir capable de déplacer — modestement — celles de mon métier.

Je suis rentrée chez moi avant la fin de la négociation. Rien n’était réglé sur le papier, etje ne savais toujours pas ce que je ferais de ma vie dans six mois. Certains matins, l’édition me semblait encore évidente, presque viscérale. D’autres jours, elle m’écrasait de fatigue, comme une histoire qu’on aime, mais qu’on connaît trop bien.

Je me demandais sérieusement si je n’allais pas tout arrêter. Faire autre chose. Une vie plus simple, plus “conventionnelle” : une vie sans tableaux, sans arbitrages permanents, sans cette impression de trahir lentement ce qui m’avait fait entrer dans le métier.

Je me sentais étrangement calme. Pas apaisée, mais lucide. Pas décidée, mais moins affolée. Le voyage avait surtout fait émerger une question plus juste. Et, pour la première fois depuis longtemps, cette question me laissait respirer.

Je pensais souvent à cette conductrice de train. À sa manière d’habiter sa vie sans la commenter. À cette certitude tranquille née d’une place assumée, et non d’une ambition. J’ai compris que je n’avais pas besoin de changer de métier pour changer de vie. J’avais besoin de choisir comment je l’exerçais. Et surtout, pourquoi.

Je ne sais pas encore si je resterai éditrice toute ma vie. Je sais seulement que, là, maintenant, j’ai encore envie de publier. De faire circuler des vies qui ne cherchent pas à briller. Des livres qui ne promettent pas le salut, mais tiennent la route.

Je suis rentrée sans certitude définitive. Mais avec une sensation nouvelle. Celle d’être, enfin, en mouvement, et de ne plus me leurrer : fuir n'est pas avancer.

Par Victoire

