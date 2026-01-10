Cynique, film noir et merdification du net : ce que les livres disent du monde d’aujourd’hui

Du film noir classique aux dérives du capitalisme numérique, de la philosophie antique aux figures spirituelles du XXᵉ siècle, la Booksletter de la semaine explore les grandes tensions de notre modernité à la lumière des livres. Au sommaire : Assurance sur la mort, archétype du film noir hollywoodien ; l’« enshittification » d’Internet selon Cory Doctorow ; Diogène, cynique radical ; Edith Stein, philosophe et martyre ; et une plongée dans l’économie criminelle contemporaine.
Le 10/01/2026 à 10:06 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
10/01/2026 à 10:06
0
Commentaires
0
Partages
Autant de lectures pour penser le monde, c'est uniquement dans la Booksletter de Books, proposée en partenariat avec ActuaLitté.
Assurance sur la mort est l’œuvre qui a influencé le plus profondément le style du film noir. Pour écrire le scénario, Billy Wilder s’associa avec l’auteur de polars Raymond Chandler, mais leur collaboration fut un enfer. Autre apport essentiel, celui du chef opérateur John F. Seitz, qui a largement contribué à définir l’esthétique du genre. — Par Michel André
From the Moment They Met It Was Murder: Double Indemnity and the Rise of Film Noir (« Le meurtre était là, dès leur première rencontre. Assurance sur la mort et l’essor du film noir »), de Alain Silver et James Ursini, Running Press Adult, 2024.
Assurance sur la mort, de Billy Wilder, n’est pas le premier film noir de l’histoire du cinéma. D’autres classiques des années 1940, par exemple Le Faucon maltais, de John Huston, pourraient revendiquer ce titre. Mais il est l’archétype du genre, celui qui en a sans doute influencé le plus profondément le style. Sa perfection tient tout d’abord à la qualité du scénario, écrit par Wilder et l’auteur de polars Raymond Chandler.
L’histoire de la collaboration féconde, mais mouvementée, des deux hommes a été racontée dans leurs biographies respectives. Celle de la conception et du tournage du film est traitée en quelques pages dans tous les ouvrages sur le cinéaste. En 1992, le critique Richard Schickel a publié un petit livre entier sur le sujet. Spécialistes du film noir, Alain Silver et James Ursini viennent de consacrer à Assurance sur la mort un nouvel ouvrage très documenté. À lire sur Books
Enshittification: Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It (« Entubage. Pourquoi tout est soudain devenu pire et comment réagir »), de Cory Doctorow, Verso Books, 2025.
Brillant électron libre, ce Cory Doctorow. Auteur prolifique de romans (deux traduits en français), d’essais et de nouvelles, passionné de science-fiction, il s’est fait le chantre des logiciels libres, puis d’une révision drastique des droits d’auteur en ligne, dont il juge qu’ils doivent être strictement réservés… à l’auteur, à condition que celui-ci accepte de livrer gratuitement ses productions au consommateur privé.
Depuis quelque temps, il dirige les feux de son ire sur les plateformes numériques, qu’il accuse d’avoir transformé le « bon vieil Internet » en champ de merde – une vaste industrie d’entubage. Le mot enshittification, qu’il a créé en 2022, a eu l’effet recherché : il a son entrée dans Wikipédia, l’une des rares plateformes conformes aux ambitions de transparence démocratique affirmées par les pionniers du Web, voici quelque trente ans. À lire sur Books
Diogenes: The Rebellious Life and Revolutionary Philosophy of the Original Cynic (« Diogène. La vie rebelle et la philosophie révolutionnaire du premier des Cyniques »), de Inger N. I. Kuin, Basic Books, 2025.
Diogène était un fameux énergumène — un philosophe qui n’a laissé, semble-t-il, aucun écrit ; un provocateur tous azimuts qui ne respectait rien ni personne, ni ses confrères (Platon notamment), ni ses concitoyens, ni les pouvoirs publics, ni même les divinités.
À une femme qui se prosternait dans un temple, il asséna : « Comme les dieux sont partout, comment sais-tu qu’il n’y en a pas un derrière toi ? Alors comment oses-tu lui montrer ton cul ? » À Alexandre le Grand qui s’était dérangé pour le rencontrer, il ordonna : « Ôte-toi de mon soleil » (l’autre en fut si bouleversé qu’il déclara : « Si je n’avais pas été Alexandre, j’aurais aimé être Diogène »). Exilé d’Asie Mineure, il avait élu domicile dans une grande jarre (et non un tonneau), au beau milieu des agoras d’Athènes ou de Corinthe, d’où il évacuait sans gêne ses trop-pleins corporels devant les passants qu’il houspillait. À lire sur Books
Edith Stein. Judía, filósofa, santa (« Edith Stein. Juive, philosophe, sainte »), de Irene Chikiar Bauer, Taurus, 2025.
Déjà auteure de biographies de Virginia Woolf et Victoria Ocampo, l’Argentine Irene Chikiar Bauer consacre son dernier livre à l’une des figures féminines les plus complexes et fascinantes du XXe siècle, l’Allemande Edith Stein. Juive croyante devenue athée, philosophe du calibre de son maître Edmund Husserl, militante féministe, elle s’est convertie à un catholicisme de plus en plus exalté.
Entrée au Carmel, elle a été rattrapée par ses origines juives et est morte à Auschwitz. Edith Stein a laissé une œuvre écrite considérable, rassemblée en cinq volumes comprenant ses travaux philosophiques, anthropologiques, pédagogiques et théologiques. Pendant la Grande Guerre, après s’être engagée dans la Croix-Rouge, Stein a obtenu summa cum laude son doctorat de philosophie pour une thèse sur l’empathie. À lire sur Books
Homo Criminalis: How Crime Organises the World (« Comment le crime organise le monde »), de Mark Galeotti, Ebury, 2025.
Si vous lisez le texte qui suit, vous serez tenté d’y voir l’exposé caricatural d’un excitée de LFI : « Nos banques sont remplies d’argent sale, notre politique étrangère dépend de transactions avec des kleptocrates, nos chaînes d’approvisionnement sont bourrées de contrefaçons, nos villes scintillantes sont bâties sur du sable volé et des spéculations frauduleuses, nos biens de consommation et les matières premières sont produits par du travail forcé. »
Eh bien, vous vous tromperiez, écrit Tim Judah dans le Financial Times. C’est la pure réalité, décrite avec talent par le journaliste Mark Galeotti, auteur notamment des Guerres de Poutine (Gremese, 2023). Tim Judah en profite pour évoquer son expérience personnelle. La dernière fois qu’il a écrit quelque chose de « vaguement gênant » pour un chef de guerre albanais, un cabinet d’avocats londonien, bien introduit à Westminster, l’a inondé de lettres le priant de se taire. À lire sur Books
Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez-nous à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur notre projet, rendez-vous sur notre page HelloAsso .
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Voici une relecture en images de la fameuse Trilogie Berlinoise, quand Philip Kerr nous entraînait aux côtés du détective Bernie visiter les sombres coulisses du Berlin nazi. Avec fidélité au texte original, ces deux premiers albums de Pierre Boisserie et François Warzala redonnent une nouvelle jeunesse à ces polars devenus légendes.
09/01/2026, 15:58
En 2039, la prison n’existe plus. Les criminels sont désormais condamnés à la Sphère, un purgatoire psychique piloté par une intelligence artificielle, où ils doivent affronter leurs fautes jusqu’à obtenir une possible rédemption. Ange Barol, analyste brillante et conceptrice du système, croit avoir inventé une justice plus humaine que l’enfermement.
09/01/2026, 12:44
Il y a des romans qui ne cherchent pas à faire événement, mais qui avancent à pas feutrés, comme on entre dans une mémoire qu’on croyait close. Les filles s’ouvre ainsi, sans fracas, sur une rentrée scolaire au début des années 1970, lorsque deux enfants franchissent un portail noir, « serrées l’une contre l’autre ». Rien d’extraordinaire, en apparence. Pourtant, dès ces premières lignes, quelque chose se noue. Une intensité discrète, mais tenace.
09/01/2026, 12:27
L'écrivain en exil profite d'un roman noir entre farce philosophique et conte macabre pour disséquer la société provinciale russe. Comme il le dit lui-même, là-bas, « le climat est brusque, les gens aussi ». Accrochez-vous car son ironie est plutôt grinçante et si on rit souvent, on rit jaune.
07/01/2026, 12:50
Il y a des romans qui s’ouvrent dans le fracas. Fauves commence dans la nuit, sous la pluie, au bord d’un port industriel, avec un adolescent cabossé qui crache sa rage sur le bitume. « La porte du bar s’ouvre à la volée. Un instant, la nuit se trouble. » Tout est là : la violence latente, l’errance, l’impression d’un basculement irréversible. Mélissa Da Costa installe d’emblée un récit d’arrachement, où l’enfance se termine sans cérémonie. Par Lucy L.
07/01/2026, 11:34
En ce début d’année où l’actualité se révèle particulièrement éprouvante, La Réjouissance de Stéphane Barsacq, publié aux éditions de Corlevour, arrive comme une bouée de sauvetage. Il ne s’agit ni de naïveté ni de faire l’autruche en enfouissant la tête dans le sable pour ne rien voir. Il s’agit, au contraire, de refuser le désenchantement ambiant, ne pas céder à la résignation, chercher ce qui permet encore de tenir debout intérieurement.
06/01/2026, 12:01
Un vélo d’enfant, une jambe plus courte que l’autre, un village baptisé Grouillon. Vie et mort d’un cycliste amateur démarre au ras du bitume, dans une langue qui ne cherche ni l’élégance ni la distance. « Je ne suis pas né dans une rose », annonce d’emblée le poème, comme un refus de toute idéalisation. Jérôme Bertin choisit une entrée frontale : celle d’un corps marqué, d’un milieu populaire, d’une parole qui avance sans filtre
06/01/2026, 11:00
Le Cherche Midi a eu une bonne idée en éditant les premiers romans et nouvelles de Patrice Jean, auteur atypique qui avait surpris le public en 2017 avec la sortie de L’Homme surnuméraire. Trois romans, deux nouvelles, des articles, des chroniques et des aphorismes, au total 768 pages à dévorer ou à déguster par petits bouts, piochant ici et là des fragments humoristiques ou philosophiques.
31/12/2025, 12:30
Anaïs Nin est une femme qui se veut normale. Épouse modèle de son mari Hugo, banquier, elle se fond dans le quotidien qui a été tracé pour elle. Jours après jours, elle sourit lors des dîners mondains, magnifique trophée d’un homme d’affaires qui a tout réussi. Son seul moment de liberté pour contrer une captivité socialement acceptable ? Le jeudi. Chaque semaine, cette unique journée lui est accordée pour vivre comme bon lui semble, à son rythme, pour assouvir ses désirs – tant que Hugo n’est au courant de rien…
31/12/2025, 11:56
Raïzo vit une vie en marge de la société à Lausanne, elle squatte les combles d’un immeuble vétuste, cultive et vend de l’herbe, mène une vie bien réglée et anonyme. Un molosse Dog Argentin appelé Amon, Matthias, son meilleur ami gay rencontré lors d'un Travail d’Intérêt Général, virtuose de l’informatique et une vielle dame africaine pour qui elle s’occupe de ses courses, constituent son univers.
31/12/2025, 11:54
En 1638, le peintre Poussin reçoit une commande un peu particulière : peindre un tableau en respectant les exigences scéniques d’un commanditaire anonyme qui le menace de mort s’il évoque un jour cette peinture. En 1885, à Montréal, un jeune professeur d’Histoire tout juste admis dans une loge maçonnique, part à la recherche d’un objet convoité : l’Argumentum.
31/12/2025, 11:51
Amateurs du premier degré, du besoin de tout comprendre, de tout analyser, de polémiquer sur tout et souvent pour rien, passez votre chemin : cette lecture n’est pas pour vous. Ici, « l’insaisissable est partout » ! À ceux dont l’imagination est encore fertile, bienvenue dans les mondes merveilleux et délicieusement loufoques de Lewis Carroll, et réjouissez-vous : Alice, suivi de La Chasse au Snark, sont enfin dans la collection de la Pléiade, dans une édition bilingue, traduite par Philippe Jaworski et illustrée par plus de 200 dessins.
31/12/2025, 11:37
Curieux et hypnotique roman qu’est La fenêtre grise : un homme d’une quarantaine d’années, sans travail particulier, turfiste, entretenant une relation avec un mannequin, passe une partie de ses journées à observer l’immeuble en face de son appartement. Il regarde plus particulièrement l’appartement d’un vieux monsieur qui a une vie bien réglée et qui va se faire assassiner sous ses yeux.
31/12/2025, 11:25
Lorsqu’elle écrivait La Naissance du jour, Sidonie-Gabrielle Colette avait 55 ans. Avec tendresse et l’habituelle libertée lyrique assumée qu’on lui (re)connaît, elle déploie un texte dédié à un sujet inhabituel, aujourd’hui encore : le chemin vers la vieillesse pour une femme. Les Éditions Les Prouesses proposent de replonger dans les deux premiers chapitres, afin de découvrir ou redécouvrir cette réflexion intime et délicate.
29/12/2025, 10:47
Après L’Ère des extrêmes (Agone, 2020), entendue comme l’étude magistrale que l’historien Éric Hobsbawm consacra aux révolutions politiques et culturelles ainsi qu’aux bouleversements majeurs du XXᵉ siècle (1914-1991) – les deux guerres mondiales, le progrès scientifique et la création artistique au premier chef –, c’est encore L’Ère des extrêmes : l’ère de nouvelles visions du monde exterminatrices faisant du colonialisme et d’une guerre d’effacement d’un peuple occupé l’unique voie du parachèvement de la « démocratie »… et de la réalisation de la « paix ».
29/12/2025, 10:43
Qu’est-ce que ça veut dire, être mère ? Comment un tel rôle se vit-il ? Voici, entre autres, ce que La République des Mères permet de questionner, d’explorer. D’effleurer du bout des lèvres. Liz Berry nous offre un recueil de poésie bouleversant dédié à la maternité. Une expérience à la fois universelle et terriblement intime, dans un corps qui chante de joie autant qu’il pleure de douleur. Une traduction à quatre mains assurée par Alice Brun et Claire Hélie.
24/12/2025, 13:26
Le trop rare Alex Taylor nous revient avec un nouveau roman, un western noir et sauvage. Une immersion glacée dans un univers de viande fumante et de chair pourrie où revient sans cesse l'obsédante question de la « servitude de la chair ». Âmes sensibles, s'abstenir. Amoureux des mots, plongez !
23/12/2025, 09:00
Ce coffret ne se contente pas d'ajouter une couronne à une œuvre plus bardée de médailles qu'Amin Dada, mais la désorganise intelligemment, c’est-à-dire lui rend son mouvement. Les Œuvres complètes, en deux volumes, de Paul Verlaine, constituent une invitation à ne plus rien fermer du tout : genres, périodes, « manières », légendes. Un beau cadeau de Noël pour quelqu'un qu'on aime beaaaucoup.
15/12/2025, 18:22
Premier livre de l’autrice irlandaise Sophie White traduit en français (par Anne-Sylvie Homassel), Vers ma fin débarque chez Fleuve éditions dans sa nouvelle collection Styx dirigée par Laurent Queyssi, avec la réputation d’un texte dérangeant, viscéral, glauque. Il n’en fallait pas plus pour me convaincre. C’est donc avec beaucoup d’attentes que j’ai entamé son écoute sur Nextory (lu par Nadine Girard), et je dois dire que cette réputation n’est pas usurpée.
12/12/2025, 10:40
Il fallait au moins ça pour que le Limier martien redevienne vraiment alien : un comics qui ressemble à une crise de nerfs chromatique, une peinture expressionniste éclatée au fil des cases. Avec Absolute Martian Manhunter, Deniz Camp et Javier Rodríguez s’emparent de la bestiole, la passent au scan cérébral et réécrivent sa légende comme un thriller psychologique sous acide. Forcément, on adhère, on adore.
09/12/2025, 13:43
Dès l’épigraphe empruntée à Dennis Lehane – « Des gens sont morts l’été dernier » – Gérard Laveau place Chagrin noir sous le signe de la culpabilité. La peintre Lizzie Fleur vient trouver le duo de détectives Torpédo & Amer, terrorisée par une apparition armée dans la maison qu’elle partage avec sa sœur cardiaque, Grâce Assoumline. Une frayeur inaugure l'enquête qui va fissurer une famille cramponnée à ses secrets. Chagrin Noir de Gérard Laveau aux éditions Abak.
08/12/2025, 09:38
Dans un monde où l’intime se mesure, se classe et s’achète presque comme un produit financier, les sentiments n’ont plus vraiment droit de cité. C’est dans ce décor inquiétant – et pourtant étrangement familier – que Brigitte Moreau installe Le Diable se moque bien des histoires d’amour, une dystopie romanesque où l’amour tente encore de se frayer un chemin entre formulaires, notations sociales et unions programmées.
05/12/2025, 14:40
Imaginant un chef d’État incapable de « se soulager », Sébastien Liebus transforme un simple trouble intestinal en affaire d’État, où chaque pet devient donnée stratégique. Fable scatologique et politique, Le président est constipé dissèque un régime obsédé par le contrôle des corps, jusqu’à traquer « une bille de matière fécale du président » dans les couloirs du pouvoir.
05/12/2025, 08:30
Depuis déjà trop longtemps, les écrivains français éprouvent une grande passion pour leurs traumatismes qu’ils convertissent en livre. Je souffre, donc je suis. Je souffre, donc j’écris. Il s’agit de raconter sa douleur sans lésiner sur le pathos, d’en rechercher les causes et d'expliquer la façon dont on l’a surmontée. Pierre Cormary, Les Trolls aux Editions Unicité. Par Fabrice Châtelain.
04/12/2025, 12:12
En ressuscitant l’Épopée de Gilgamesh à l’ère des biotechs, Nicolas Gorodetzky signe un thriller scientifique qui met les pieds dans le plat : et si notre époque, lassée de la mort, s’apprêtait à la contourner ? La Limite de Hayflick de Nicolas Gorodetzky, aux éditions Yanat.
04/12/2025, 10:51
En 2010, Emmanuel Lepage embarquait à bord du Marion Dufresne pour un magnifique voyage vers les Terres Australes. Douze ans plus tard, il remet ça mais cette fois pour un plus long séjour sur place, sur l'île de Kerguelen.
04/12/2025, 10:00
En 2010, Emmanuel Lepage embarque à bord du Marion-Dufresne pour un magnifique voyage vers les Terres Australes et Kerguelen. Il en a tiré ce magnifique carnet de voyage où la chaleur et l'humanité des scientifiques isolés là-bas luttent contre la violence des éléments naturels de ces terres inhospitalières.
03/12/2025, 10:07
Pourquoi éprouvons-nous spontanément de la sympathie pour les gaffeurs ? Aimons-nous ceux qui nous font rire à leurs dépens par réflexe ou est-ce une simple réaction nerveuse à l’idée que cela pourrait nous arriver ? Quoiqu’il en soit, dans son roman Belle de match (Editions Sixième(s)), Laurent Chiambretto ne se moque pas de son personnage mais nous invite à rire avec lui de ses malheurs.
03/12/2025, 08:00
Autres articles de la rubrique Livres
Entrelacs. Entretiens réunit Daniel Mendelsohn, Adrien Zirah et Déborah Bucchi dans un volume publié aux éditions Seuil et attendu en librairie le 6 février, qui donne à lire une série d’échanges approfondis autour de l’œuvre et de la pensée de l’écrivain américain, entre héritages antiques et juifs, récits personnels et lectures des grands textes, dessinant le portrait d’un auteur pour qui l’intime dialogue sans cesse avec l’histoire et la littérature. Traduit de l'anglais par Adrien Zirah.
10/01/2026, 08:00
La Sage-Femme et la Rivière, roman d’Ariel Lawhon traduit par Sarah Tardy, paraîtra le 11 février 2026 aux éditions HarperCollins. Dans ce nouveau récit historique, l’autrice explore un passé instable, traversé de secrets, de mensonges et de vérités dissimulées, où l’histoire elle-même semble se dérober sous les pas du lecteur.
10/01/2026, 07:03
Pour démarrer 2026, La Femme de ménage ne se contente pas de dominer : elle écrase tout sur son passage. Ou plutôt, elle balaie le classement (du 29 décembre au 4 janvier). Les trois marches du podium sont occupées par une seule et même autrice, infatigable depuis plus d’un an : Freida McFadden.
09/01/2026, 12:25
Il suffit parfois de quelques mots, répétés comme un mantra fragile, pour faire vaciller toutes les certitudes. J’t’aime encore part de là. D’un aveu simple, presque banal, mais chargé d’un vertige immense. Dès l’ouverture, le lecteur est happé par cette voix qui s’adresse à un « vous » complice, embarqué dans une traversée intime du couple, du temps qui passe et des rêves qu’on réaménage plutôt qu’on n’abandonne. À paraître le 6 février.
09/01/2026, 10:47
Avec Le gogol, roman à paraître le 19 février aux éditions Verticales, Nicole Caligaris met en scène la rencontre improbable entre un homme débordant de paroles et une femme silencieuse, dans un bar parisien où un manteau devient le réceptacle d’histoires entremêlées et de temporalités disloquées, dessinant le portrait de deux existences suspendues au bord du présent.
09/01/2026, 08:43
Avec Les Nouveaux Territoires, roman de Grace Ly publié aux éditions HarperCollins et paru le 11 février, l’autrice plonge le lecteur dans un Hong Kong en ébullition, théâtre d’un parcours intime et politique, où une jeune femme en rupture cherche à se réapproprier son histoire, son identité et sa liberté.
09/01/2026, 07:00
Matthias Zschokke aime les personnages qui trainent derrière eux une vie banale faite de tâches ingrates et répétitives dans une administration quelconque, des personnages qui semblent ne pas exister, ne pas avoir d’emprise avec le réel. Et pourtant, dans les insignifiantes vies de ces personnages-là, existent une multitude de détails, de petits incidents qui en disent long sur un univers lunaire, poétique, à la limite de l’imaginaire. Une traduction de Isabelle Rüf. Parution le 16 janvier aux éditions Seuil.
08/01/2026, 12:02
Dès l’ouverture, Toussaint Noël frappe sans ménagement. Pas de montée progressive, pas de décor aimablement planté : une adolescente morte, une cabane sordide, un flic à bout. « Debout au-dessus du cadavre sans tête de la petite Tsvetana, treize ans… la nausée m’a submergé ». Tout est là : la violence du monde, l’usure morale, et cette ligne de fracture à partir de laquelle plus rien ne sera réparable. À paraître le 18 février.
08/01/2026, 10:20
Aurore, roman de Nicolas Leclerc, parution le 6 février aux éditions Seuil, met en scène la rencontre troublante entre une vieille femme diminuée par un AVC et une jeune aide-soignante dont le dévouement apparent dissimule une présence de plus en plus envahissante, jusqu’à faire vaciller l’équilibre déjà fragile d’une relation mère-fille.
08/01/2026, 08:08
On s’en est pas trop mal sorti, petit, d’Anthony Hopkins, est un livre de mémoires dans lequel l’acteur britannique revient sur son parcours personnel et artistique, de son enfance galloise marquée par la pauvreté et le doute à une carrière exceptionnelle au théâtre et au cinéma, en passant par un long combat contre l’alcoolisme, dans une édition traduite de l’anglais par Paul Matthieu.
08/01/2026, 07:00
Il y a parfois une photographie d’enfance qui suffit à contenir toute une vie. Pour Anthony Hopkins, ce cliché pris sur une plage galloise en 1941 devient le point d’ancrage d’une autobiographie construite comme un long retour vers l’enfant inquiet qu’il fut. « Aujourd’hui, à l’âge de quatre-vingt-sept ans, il m’arrive parfois de regarder cette photo, et j’ai alors envie de dire à ce petit garçon perdu : “On s’en est pas trop mal sorti, petit.” » L’incipit donne le ton : ni triomphe, ni règlement de comptes, mais une tentative de compréhension
07/01/2026, 11:20
Dans Un chien arrive, Camille Ruiz raconte l’irruption d’un chien dans une vie et le bouleversement durable qui en découle. Publié aux éditions Corti, le livre suit, depuis Brasilia, la rencontre avec Ziggy, un grand golden retriever aux longs poils « couleur plage », et explore ce que signifie être mise face à une attention animale, étrangère, qui déplace les habitudes et transforme la manière d’habiter le monde.
07/01/2026, 09:00
Dans ce livre aussi drôle qu’éclairant, l’autrice explore les effets de la croyance et de la spiritualité, au sens large, dans nos vies modernes. Elle s’appuie notamment sur sa propre expérience, marquée par deux épisodes mystiques. L’ouvrage bouscule les idées reçues en montrant que la spiritualité peut améliorer notre bien-être à différents niveaux.
07/01/2026, 07:00
PF Radice signe une très belle adaptation du roman noir de Richard Morgiève (Le Cherokee) : « L'histoire d'un shérif et d'un agent du FBI sur les traces d'un tueur et d'une bombe ». Une relecture originale et très convaincante.
06/01/2026, 13:05
Dès les premières pages, La Double Vie de Jesús (trad. Francois Gaudry) installe un malaise discret, presque feutré. Rien de spectaculaire, pas d’entrée fracassante : tout commence dans la banalité d’un matin ordonné, rythmé par le pédalage d’un vélo d’appartement. Pourtant, derrière cette scène anodine se dessine déjà une fissure. Jesús Pastrana, quadragénaire méthodique, commissaire aux comptes irréprochable, rêve de justice et d’ordre dans un Mexique rongé par la corruption.
06/01/2026, 11:02
Voici Arnaud, parfait anti-héros d’aujourd’hui : quadra musclé, père de famille solide et sûr de lui. Secouriste de haute montagne, aguerri aux missions les plus dangereuses, il gère en toutes situations, collègue un peu raide mais tellement fiable. Mec normal, sans histoire, en somme irréprochable. Jusqu’au jour où, lors d’un secours en apparence banal, la descente dans la crevasse s’avère délicate.
06/01/2026, 08:00
Avec Confessions d’une robe, Philippe Pressecq, avocat pénaliste à Albi, livre un récit personnel et sans fard, dans lequel il revient sur son parcours singulier, de son enfance marquée par le bégaiement à son engagement dans des affaires pénales très médiatisées, dont l’affaire Cédric Jubillar, offrant un témoignage profondément humain sur la vocation d’avocat et la manière dont une fragilité peut devenir une force.
06/01/2026, 07:00
Le premier article des Ensablés de cette année 2026 (16 ans d'existence) est consacré à la réédition d’un roman que les lecteurs de moins de vingt ans ne peuvent pas connaître : « La Billebaude » (1978), du bourguignon Henri Vincenot (1912-1985) dont le passage à Apostrophes (heureux temps !) assura la gloire dès 1976. Une fois de plus, ce sont les éditions Le Passeur qui prennent l’initiative de cette publication, après avoir, l’année dernière, réédité l’admirable Campagne de Raymonde Vincent… Par Hervé BEL.
04/01/2026, 09:00
Depuis qu’elle est toute petite, Édith a de drôles de pensées qui se promènent dans sa tête secrète, certaines cocasses, d’autres inquiétantes. Elle préfère les filles mais croit que seuls les garçons ont le droit de les aimer. Se fabriquer une fausse barbe en mousse ne change rien, pas plus qu’imaginer des aventures dans la cour de l’école. Elle découvre alors un obsédant sentiment de honte.
03/01/2026, 08:00
Un père trouble et violent, « monstre de joie », élève sa fille à la dure. Des années plus tard, que reste-t-il de leur relation, derrière l’amour et la peur ? Plus grand que la vie, Gérard illumine les jours de sa fille, Lou.
03/01/2026, 07:00
La femme de ménage n’a rien cédé cette année. Une fois encore, la saga s’impose en force avec cinq titres dans le top 10 (du 22/12 au 28/12), tous traduits par Karine Forestier. Et l’histoire est loin d’être terminée : à la 11e place, La femme de ménage, tome 3 frappe à la porte du haut du classement. Une performance hors norme, la confirmation d’une mécanique redoutablement efficace — et d’une série qui dépasse désormais le cadre du livre, jusqu’au grand écran.
02/01/2026, 13:27
En 2025, le format poche a encore prouvé qu’il n’avait rien d’un second choix. Facile à glisser dans un sac, abordable et redoutablement efficace, il a porté certains titres à des niveaux de ventes impressionnants. Et s’il ne fallait retenir qu’un nom dans ce format, ce serait sans hésiter celui de Freida McFadden, qui continue sa prise d'otage.
02/01/2026, 13:23
Romans attendus, signatures bien installées et nouvelles voix venues de différents horizons de la langue française : certains livres ont largement trouvé leur public, parfois bien au-delà de leur premier cercle. Ce classement des auteurs les plus lus de l’année offre un panorama de ce qui s’est le plus partagé, recommandé et feuilleté cette année.
02/01/2026, 12:52
En 2025, BD et mangas se sont encore vendus comme des petits pains… Sauf qu’ici, les petits pains valent parfois plusieurs millions d’euros. Des Gaulois increvables aux pirates infatigables, en passant par des enfants (très) mal élevés et des héros venus de YouTube ou de Minecraft, voici le top 10 des BD et mangas les plus vendus en France.
02/01/2026, 12:42
Chroniques d’un dieu boiteux, nouveau roman de Joan-Lluís Lluís, paraîtra le 6 février 2026 aux éditions Les Argonautes, dans une traduction du catalan signée Juliette Lemerle, et met en scène un Héphaïstos survivant, errant à travers les siècles dans un monde qui ne croit plus aux dieux, pour interroger la mémoire, la chute des croyances et ce que l’humanité révèle d’elle-même lorsqu’elle se croit seule.
02/01/2026, 08:00
Rapport d’activité met en scène Loïc, trente et un ans, un homme dont la vie réglée comme une horloge commence à vaciller le jour où il entreprend de tenir un journal intime, ouvrant la voie à un lent et méthodique dérèglement de son existence ; premier roman de Sarah Orokieta, le livre paraît aux éditions Zoé le 5 février.
02/01/2026, 07:00
Il y a des livres qui racontent une existence : La Vie entière fait plus que cela : il la précède, l’embrasse, l’invente avant même qu’elle n’advienne. Dès l’incipit, une voix féminine s’impose, vibrante et pressée, comme si le temps manquait déjà. « J’ai des souvenirs d’avance. Je les écris dans le désordre, très vite, pour rester vivante. » Tout est dit, ou presque : l’urgence d’écrire, la peur de disparaître, et cette intuition que la vie ne se déroule pas toujours dans l’ordre attendu Sortie le 2 janvier.
01/01/2026, 16:14
Comme il est bon de ne plus craindre la mort propose un texte de témoignage rigoureux, mais aussi comme une construction narrative solide, où chaque scène nourrit une réflexion plus large sur la guerre, la responsabilité et la lucidité politique. Un livre qui ne cherche pas à convaincre par l’émotion seule, mais par l’accumulation patiente des faits — et des voix.
01/01/2026, 10:52
Roman de la parole différée, Chimère explore les zones grises de la filiation, de la responsabilité et de la vérité. Rien n’y est livré de front. Tout se gagne par patience, par écoute, par méfiance aussi. Julie Wolkenstein signe ici un texte exigeant, qui fait de la narration elle-même un objet de suspicion — et de fascination. À paraître le 2 janvier.
01/01/2026, 10:40
Cordon sanitaire, premier roman de Marie Hapax, paraît le 23 janvier 2026 aux Éditions Intervalles. À travers le parcours d’une femme qui interroge son histoire familiale pour protéger ses propres enfants, le livre explore la façon dont un climat incestuel peut s’installer, se banaliser et se transmettre, longtemps à bas bruit, au sein d’une cellule familiale.
01/01/2026, 08:20
Commenter cet article